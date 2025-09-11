Whiterock (WHITE) realiojo laiko kaina yra $ 0.0004312. Per pastarąsias 24 valandas WHITE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0004297 iki aukščiausios $ 0.0004507 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia WHITE kaina yra $ 0.002454836077443205, o žemiausia – $ 0.000000247894022727.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, WHITE per pastarąją valandą pasikeitė -0.35%, per 24 valandas – -1.34%, o per pastarąsias 7 dienas – -5.09%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Whiterock (WHITE) rinkos informacija
Dabartinė Whiterock rinkos kapitalizacija yra $ 280.28M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 63.89K. WHITE apyvartoje yra 650.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 431.20M
Whiterock (WHITE) kainos istorija USD
Stebėkite Whiterock kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.000005857
-1.34%
30 dienų
$ -0.000172
-28.52%
60 dienų
$ +0.0000021
+0.48%
90 dienų
$ -0.0007277
-62.80%
Whiterock kainos pokytis šiandien
Šiandien WHITE užfiksuotas $ -0.000005857 (-1.34%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Whiterock 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000172 (-28.52%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Whiterock 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, WHITE rodiklis pasikeitė $ +0.0000021 (+0.48% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Whiterock 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0007277 (-62.80%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Whiterock (WHITE) pokyčius?
WhiteRock is a real-world asset protocol designed to tokenize economic rights to traditional financial assets like stocks, bonds, property, options, and derivatives.
By bridging traditional finance with blockchain, WhiteRock unlocks global liquidity and simplifies access to equities, fixed income, and other investments. With a focus on transparency and efficiency, WhiteRock empowers users to trade tokenized assets seamlessly while complying with global regulations, reshaping the future of finance.
Whiterock galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Whiterock investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Whiterock, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Whiterock kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Whiterock (WHITE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Whiterock (WHITE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Whiterock prognozes.
Supratimas apie Whiterock (WHITE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie WHITEišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Whiterock (WHITE)
Ieškote, kaip nusipirkti Whiterock? Viskas paprasta ir patogu! Whiterock lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.