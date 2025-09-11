Welshcorgicoin (WELSH) realiojo laiko kaina yra $ 0.000204. Per pastarąsias 24 valandas WELSH svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.000172 iki aukščiausios $ 0.000215 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia WELSH kaina yra $ 0.015464798480028056, o žemiausia – $ 0.000109998906480124.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, WELSH per pastarąją valandą pasikeitė +0.49%, per 24 valandas – +11.47%, o per pastarąsias 7 dienas – +51.11%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Welshcorgicoin (WELSH) rinkos informacija
$ 2.04M
$ 91.73K
$ 2.04M
10.00B
10,000,000,000
10,000,000,000
100.00%
STACKS
Dabartinė Welshcorgicoin rinkos kapitalizacija yra $ 2.04M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 91.73K. WELSH apyvartoje yra 10.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.04M
Welshcorgicoin (WELSH) kainos istorija USD
Stebėkite Welshcorgicoin kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.00002099
+11.47%
30 dienų
$ -0.000024
-10.53%
60 dienų
$ -0.000113
-35.65%
90 dienų
$ -0.000125
-38.00%
Welshcorgicoin kainos pokytis šiandien
Šiandien WELSH užfiksuotas $ +0.00002099 (+11.47%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Welshcorgicoin 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000024 (-10.53%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Welshcorgicoin 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, WELSH rodiklis pasikeitė $ -0.000113 (-35.65% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Welshcorgicoin 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000125 (-38.00%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Welshcorgicoin (WELSH) pokyčius?
Welshcorgicoin is the first memecoin built on Bitcoin using Stacks (STX) blockchain. $WELSH will grow to become Stacks’ mascot and ambassador, helping onboard new users to Stacks, building new and exciting solutions for the ecosystem, the cutest dog can do it all.
Welshcorgicoin galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Welshcorgicoin investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti WELSHstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Welshcorgicoin mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Welshcorgicoin, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Welshcorgicoin kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Welshcorgicoin (WELSH) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Welshcorgicoin (WELSH) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Welshcorgicoin prognozes.
Supratimas apie Welshcorgicoin (WELSH) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie WELSHišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Welshcorgicoin (WELSH)
Ieškote, kaip nusipirkti Welshcorgicoin? Viskas paprasta ir patogu! Welshcorgicoin lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.