wrapped dog (WDOG) realiojo laiko kaina yra $ 0.0007918. Per pastarąsias 24 valandas WDOG svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0007584 iki aukščiausios $ 0.0008117 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia WDOG kaina yra $ 0.02889444155638393, o žemiausia – $ 0.000345747960162156.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, WDOG per pastarąją valandą pasikeitė -1.08%, per 24 valandas – +1.80%, o per pastarąsias 7 dienas – -19.79%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
wrapped dog (WDOG) rinkos informacija
No.2231
$ 791.80K
$ 53.41K
$ 791.80K
1000.00M
999,998,439
999,998,439
100.00%
SOL
Dabartinė wrapped dog rinkos kapitalizacija yra $ 791.80K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 53.41K. WDOG apyvartoje yra 1000.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 999998439. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 791.80K
wrapped dog (WDOG) kainos istorija USD
Stebėkite wrapped dog kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.000013984
+1.80%
30 dienų
$ -0.000437
-35.57%
60 dienų
$ -0.000589
-42.66%
90 dienų
$ -0.0006983
-46.87%
wrapped dog kainos pokytis šiandien
Šiandien WDOG užfiksuotas $ +0.000013984 (+1.80%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
wrapped dog 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000437 (-35.57%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
wrapped dog 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, WDOG rodiklis pasikeitė $ -0.000589 (-42.66% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
wrapped dog 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0006983 (-46.87%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir wrapped dog (WDOG) pokyčius?
wrapped dog galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų wrapped dog investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti WDOGstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie wrapped dog mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti wrapped dog, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
wrapped dog kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos wrapped dog (WDOG) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų wrapped dog (WDOG) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes wrapped dog prognozes.
Supratimas apie wrapped dog (WDOG) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie WDOGišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti wrapped dog (WDOG)
Ieškote, kaip nusipirkti wrapped dog? Viskas paprasta ir patogu! wrapped dog lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.