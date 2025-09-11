Daugiau apie WDOG

WDOG Kainos informacija

WDOG Oficiali svetainė

WDOG Tokenomika

WDOG Kainų prognozė

WDOG Istorija

WDOG pirkimo vadovas

WDOGvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

WDOG Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

wrapped dog logotipas

wrapped dog kaina(WDOG)

1 WDOG į USD – tiesioginė kaina:

$0.0007909
$0.0007909$0.0007909
+1.80%1D
USD
wrapped dog (WDOG) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 16:08:19(UTC+8)

wrapped dog (WDOG) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0007584
$ 0.0007584$ 0.0007584
24 val. žemiausia
$ 0.0008117
$ 0.0008117$ 0.0008117
24 val. aukščiausia

$ 0.0007584
$ 0.0007584$ 0.0007584

$ 0.0008117
$ 0.0008117$ 0.0008117

$ 0.02889444155638393
$ 0.02889444155638393$ 0.02889444155638393

$ 0.000345747960162156
$ 0.000345747960162156$ 0.000345747960162156

-1.08%

+1.80%

-19.79%

-19.79%

wrapped dog (WDOG) realiojo laiko kaina yra $ 0.0007918. Per pastarąsias 24 valandas WDOG svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0007584 iki aukščiausios $ 0.0008117 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia WDOG kaina yra $ 0.02889444155638393, o žemiausia – $ 0.000345747960162156.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, WDOG per pastarąją valandą pasikeitė -1.08%, per 24 valandas – +1.80%, o per pastarąsias 7 dienas – -19.79%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

wrapped dog (WDOG) rinkos informacija

No.2231

$ 791.80K
$ 791.80K$ 791.80K

$ 53.41K
$ 53.41K$ 53.41K

$ 791.80K
$ 791.80K$ 791.80K

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,998,439
999,998,439 999,998,439

999,998,439
999,998,439 999,998,439

100.00%

SOL

Dabartinė wrapped dog rinkos kapitalizacija yra $ 791.80K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 53.41K. WDOG apyvartoje yra 1000.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 999998439. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 791.80K

wrapped dog (WDOG) kainos istorija USD

Stebėkite wrapped dog kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.000013984+1.80%
30 dienų$ -0.000437-35.57%
60 dienų$ -0.000589-42.66%
90 dienų$ -0.0006983-46.87%
wrapped dog kainos pokytis šiandien

Šiandien WDOG užfiksuotas $ +0.000013984 (+1.80%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

wrapped dog 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000437 (-35.57%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

wrapped dog 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, WDOG rodiklis pasikeitė $ -0.000589 (-42.66% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

wrapped dog 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0006983 (-46.87%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir wrapped dog (WDOG) pokyčius?

Peržiūrėkite wrapped dog kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra wrapped dog (WDOG)

Wrapped Dog is a meme coin on the Solana chain.

wrapped dog galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų wrapped dog investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti WDOGstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie wrapped dog mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti wrapped dog, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

wrapped dog kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos wrapped dog (WDOG) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų wrapped dog (WDOG) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes wrapped dog prognozes.

Peržiūrėkite wrapped dog kainos prognozę dabar!

wrapped dog (WDOG) Tokenomika

Supratimas apie wrapped dog (WDOG) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie WDOGišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti wrapped dog (WDOG)

Ieškote, kaip nusipirkti wrapped dog? Viskas paprasta ir patogu! wrapped dog lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

WDOG į vietos valiutas

1 wrapped dog(WDOG) į VND
20.836217
1 wrapped dog(WDOG) į AUD
A$0.001195618
1 wrapped dog(WDOG) į GBP
0.000578014
1 wrapped dog(WDOG) į EUR
0.00067303
1 wrapped dog(WDOG) į USD
$0.0007918
1 wrapped dog(WDOG) į MYR
RM0.003341396
1 wrapped dog(WDOG) į TRY
0.032693422
1 wrapped dog(WDOG) į JPY
¥0.1163946
1 wrapped dog(WDOG) į ARS
ARS$1.1279191
1 wrapped dog(WDOG) į RUB
0.067556376
1 wrapped dog(WDOG) į INR
0.069931776
1 wrapped dog(WDOG) į IDR
Rp12.980325792
1 wrapped dog(WDOG) į KRW
1.10277945
1 wrapped dog(WDOG) į PHP
0.045275124
1 wrapped dog(WDOG) į EGP
￡E.0.038133088
1 wrapped dog(WDOG) į BRL
R$0.00427572
1 wrapped dog(WDOG) į CAD
C$0.001092684
1 wrapped dog(WDOG) į BDT
0.09644124
1 wrapped dog(WDOG) į NGN
1.194264022
1 wrapped dog(WDOG) į COP
$3.105091208
1 wrapped dog(WDOG) į ZAR
R.0.013880254
1 wrapped dog(WDOG) į UAH
0.032685504
1 wrapped dog(WDOG) į VES
Bs0.1235208
1 wrapped dog(WDOG) į CLP
$0.7609198
1 wrapped dog(WDOG) į PKR
Rs0.224879118
1 wrapped dog(WDOG) į KZT
0.426843544
1 wrapped dog(WDOG) į THB
฿0.025187158
1 wrapped dog(WDOG) į TWD
NT$0.023999458
1 wrapped dog(WDOG) į AED
د.إ0.002905906
1 wrapped dog(WDOG) į CHF
Fr0.000625522
1 wrapped dog(WDOG) į HKD
HK$0.006160204
1 wrapped dog(WDOG) į AMD
֏0.302554698
1 wrapped dog(WDOG) į MAD
.د.م0.007149954
1 wrapped dog(WDOG) į MXN
$0.014751234
1 wrapped dog(WDOG) į SAR
ريال0.00296925
1 wrapped dog(WDOG) į PLN
0.002882152
1 wrapped dog(WDOG) į RON
лв0.003428494
1 wrapped dog(WDOG) į SEK
kr0.00740333
1 wrapped dog(WDOG) į BGN
лв0.001322306
1 wrapped dog(WDOG) į HUF
Ft0.266147734
1 wrapped dog(WDOG) į CZK
0.016532784
1 wrapped dog(WDOG) į KWD
د.ك0.000241499
1 wrapped dog(WDOG) į ILS
0.002636694
1 wrapped dog(WDOG) į AOA
Kz0.721781126
1 wrapped dog(WDOG) į BHD
.د.ب0.0002985086
1 wrapped dog(WDOG) į BMD
$0.0007918
1 wrapped dog(WDOG) į DKK
kr0.005051684
1 wrapped dog(WDOG) į HNL
L0.020753078
1 wrapped dog(WDOG) į MUR
0.036074408
1 wrapped dog(WDOG) į NAD
$0.013919844
1 wrapped dog(WDOG) į NOK
kr0.007862574
1 wrapped dog(WDOG) į NZD
$0.001330224
1 wrapped dog(WDOG) į PAB
B/.0.0007918
1 wrapped dog(WDOG) į PGK
K0.003357232
1 wrapped dog(WDOG) į QAR
ر.ق0.002882152
1 wrapped dog(WDOG) į RSD
дин.0.079330442

wrapped dog išteklius

Išsamesnei wrapped dog analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali wrapped dog svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie wrapped dog

Kiek wrapped dog(WDOG) verta (-as) šiandien?
Dabartinė WDOG kaina USD valiuta yra 0.0007918USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė WDOG į USD kaina?
Dabartinė WDOG kaina USD valiuta yra $ 0.0007918. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra wrapped dog rinkos kapitalizacija?
WDOG rinkos kapitalizacija yra $ 791.80KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra WDOG apyvartoje?
WDOG apyvartoje yra 1000.00MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) WDOG kaina?
WDOG pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.02889444155638393USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) WDOG kaina?
WDOG pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000345747960162156USD.
Kokia yra WDOG prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis WDOG yra $ 53.41KUSD.
Ar WDOG kaina šiais metais kils?
WDOG šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite WDOG kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 16:08:19(UTC+8)

wrapped dog (WDOG) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

WDOG-į-USD skaičiuoklė

Suma

WDOG
WDOG
USD
USD

1 WDOG = 0.0007917 USD

Prekiauti WDOG

WDOGUSDT
$0.0007909
$0.0007909$0.0007909
+1.82%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis