Waves logotipas

Waves kaina(WAVES)

1 WAVES į USD – tiesioginė kaina:

$1.1306
$1.1306$1.1306
+0.07%1D
USD
Waves (WAVES) kainos grafikas realiu laiku
Waves (WAVES) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 1.118
$ 1.118$ 1.118
24 val. žemiausia
$ 1.1342
$ 1.1342$ 1.1342
24 val. aukščiausia

$ 1.118
$ 1.118$ 1.118

$ 1.1342
$ 1.1342$ 1.1342

$ 62.35569555868911
$ 62.35569555868911$ 62.35569555868911

$ 0.12268400192260742
$ 0.12268400192260742$ 0.12268400192260742

+0.07%

+0.07%

+0.47%

+0.47%

Waves (WAVES) realiojo laiko kaina yra $ 1.1306. Per pastarąsias 24 valandas WAVES svyravo nuo žemiausios kainos $ 1.118 iki aukščiausios $ 1.1342 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia WAVES kaina yra $ 62.35569555868911, o žemiausia – $ 0.12268400192260742.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, WAVES per pastarąją valandą pasikeitė +0.07%, per 24 valandas – +0.07%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.47%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Waves (WAVES) rinkos informacija

No.303

$ 134.29M
$ 134.29M$ 134.29M

$ 64.72K
$ 64.72K$ 64.72K

$ 134.29M
$ 134.29M$ 134.29M

118.78M
118.78M 118.78M

--
----

118,781,944
118,781,944 118,781,944

WAVES

Dabartinė Waves rinkos kapitalizacija yra $ 134.29M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 64.72K. WAVES apyvartoje yra 118.78M vienetų, o bendras kiekis siekia 118781944. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 134.29M

Waves (WAVES) kainos istorija USD

Stebėkite Waves kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.000791+0.07%
30 dienų$ -0.0016-0.15%
60 dienų$ +0.06+5.60%
90 dienų$ +0.1039+10.11%
Waves kainos pokytis šiandien

Šiandien WAVES užfiksuotas $ +0.000791 (+0.07%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Waves 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0016 (-0.15%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Waves 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, WAVES rodiklis pasikeitė $ +0.06 (+5.60% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Waves 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.1039 (+10.11%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Waves (WAVES) pokyčius?

Peržiūrėkite Waves kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Waves (WAVES)

Waves is a multi-purpose blockchain platform which supports various use cases including decentralized applications (DApps) and smart contracts.

Waves galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Waves investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti WAVESstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Waves mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Waves, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Waves kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Waves (WAVES) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Waves (WAVES) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Waves prognozes.

Peržiūrėkite Waves kainos prognozę dabar!

Waves (WAVES) Tokenomika

Supratimas apie Waves (WAVES) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie WAVESišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Waves (WAVES)

Ieškote, kaip nusipirkti Waves? Viskas paprasta ir patogu! Waves lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

WAVES į vietos valiutas

1 Waves(WAVES) į VND
29,751.739
1 Waves(WAVES) į AUD
A$1.707206
1 Waves(WAVES) į GBP
0.825338
1 Waves(WAVES) į EUR
0.96101
1 Waves(WAVES) į USD
$1.1306
1 Waves(WAVES) į MYR
RM4.771132
1 Waves(WAVES) į TRY
46.671168
1 Waves(WAVES) į JPY
¥166.1982
1 Waves(WAVES) į ARS
ARS$1,610.5397
1 Waves(WAVES) į RUB
95.5357
1 Waves(WAVES) į INR
99.651084
1 Waves(WAVES) į IDR
Rp18,534.423264
1 Waves(WAVES) į KRW
1,570.267728
1 Waves(WAVES) į PHP
64.602484
1 Waves(WAVES) į EGP
￡E.54.427084
1 Waves(WAVES) į BRL
R$6.10524
1 Waves(WAVES) į CAD
C$1.560228
1 Waves(WAVES) į BDT
137.70708
1 Waves(WAVES) į NGN
1,705.272674
1 Waves(WAVES) į COP
$4,433.715736
1 Waves(WAVES) į ZAR
R.19.774194
1 Waves(WAVES) į UAH
46.671168
1 Waves(WAVES) į VES
Bs176.3736
1 Waves(WAVES) į CLP
$1,086.5066
1 Waves(WAVES) į PKR
Rs321.101706
1 Waves(WAVES) į KZT
609.483848
1 Waves(WAVES) į THB
฿35.930468
1 Waves(WAVES) į TWD
NT$34.31371
1 Waves(WAVES) į AED
د.إ4.149302
1 Waves(WAVES) į CHF
Fr0.893174
1 Waves(WAVES) į HKD
HK$8.796068
1 Waves(WAVES) į AMD
֏432.013566
1 Waves(WAVES) į MAD
.د.م10.209318
1 Waves(WAVES) į MXN
$21.017854
1 Waves(WAVES) į SAR
ريال4.23975
1 Waves(WAVES) į PLN
4.115384
1 Waves(WAVES) į RON
лв4.895498
1 Waves(WAVES) į SEK
kr10.57111
1 Waves(WAVES) į BGN
лв1.888102
1 Waves(WAVES) į HUF
Ft380.028578
1 Waves(WAVES) į CZK
23.584316
1 Waves(WAVES) į KWD
د.ك0.344833
1 Waves(WAVES) į ILS
3.753592
1 Waves(WAVES) į AOA
Kz1,034.397246
1 Waves(WAVES) į BHD
.د.ب0.4262362
1 Waves(WAVES) į BMD
$1.1306
1 Waves(WAVES) į DKK
kr7.213228
1 Waves(WAVES) į HNL
L29.633026
1 Waves(WAVES) į MUR
51.4423
1 Waves(WAVES) į NAD
$19.875948
1 Waves(WAVES) į NOK
kr11.226858
1 Waves(WAVES) į NZD
$1.899408
1 Waves(WAVES) į PAB
B/.1.1306
1 Waves(WAVES) į PGK
K4.793744
1 Waves(WAVES) į QAR
ر.ق4.115384
1 Waves(WAVES) į RSD
дин.113.240896

Waves išteklius

Išsamesnei Waves analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Waves svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Waves

Kiek Waves(WAVES) verta (-as) šiandien?
Dabartinė WAVES kaina USD valiuta yra 1.1306USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė WAVES į USD kaina?
Dabartinė WAVES kaina USD valiuta yra $ 1.1306. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Waves rinkos kapitalizacija?
WAVES rinkos kapitalizacija yra $ 134.29MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra WAVES apyvartoje?
WAVES apyvartoje yra 118.78MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) WAVES kaina?
WAVES pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 62.35569555868911USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) WAVES kaina?
WAVES pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.12268400192260742USD.
Kokia yra WAVES prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis WAVES yra $ 64.72KUSD.
Ar WAVES kaina šiais metais kils?
WAVES šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite WAVES kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Waves (WAVES) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

