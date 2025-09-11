Walrus (WAL) realiojo laiko kaina yra $ 0.44. Per pastarąsias 24 valandas WAL svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.4264 iki aukščiausios $ 0.4556 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia WAL kaina yra $ 0.8742222240859585, o žemiausia – $ 0.35568715943995327.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, WAL per pastarąją valandą pasikeitė +0.09%, per 24 valandas – -0.51%, o per pastarąsias 7 dienas – +6.48%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Walrus (WAL) rinkos informacija
No.108
$ 636.35M
$ 3.32M
$ 2.20B
1.45B
5,000,000,000
5,000,000,000
28.92%
0.01%
SUI
Dabartinė Walrus rinkos kapitalizacija yra $ 636.35M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 3.32M. WAL apyvartoje yra 1.45B vienetų, o bendras kiekis siekia 5000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.20B
Walrus (WAL) kainos istorija USD
Stebėkite Walrus kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.002256
-0.51%
30 dienų
$ +0.0381
+9.47%
60 dienų
$ +0.0346
+8.53%
90 dienų
$ -0.0215
-4.66%
Walrus kainos pokytis šiandien
Šiandien WAL užfiksuotas $ -0.002256 (-0.51%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Walrus 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0381 (+9.47%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Walrus 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, WAL rodiklis pasikeitė $ +0.0346 (+8.53% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Walrus 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0215 (-4.66%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Walrus (WAL) pokyčius?
Walrus is a decentralized data storage network for data and rich media content such as large text files, videos, images, and audio. Unlike traditional cloud storage systems that rely on storing full copies of data in centralized servers, Walrus splits data into small pieces and distributes them across multiple nodes globally. By decentralizing this way, Walrus ensures the data remains available quickly, even in the face of failure; if parts of the network go offline, the system can still retrieve complete data.
Walrus kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Walrus (WAL) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Walrus (WAL) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Walrus prognozes.
Supratimas apie Walrus (WAL) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie WALišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Walrus (WAL)
