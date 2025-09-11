Daugiau apie WAL

Walrus logotipas

Walrus kaina(WAL)

1 WAL į USD – tiesioginė kaina:

$0.4401
$0.4401$0.4401
-0.51%1D
USD
Walrus (WAL) kainos grafikas realiu laiku
2025-09-11

Walrus (WAL) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.4264
$ 0.4264$ 0.4264
24 val. žemiausia
$ 0.4556
$ 0.4556$ 0.4556
24 val. aukščiausia

$ 0.4264
$ 0.4264$ 0.4264

$ 0.4556
$ 0.4556$ 0.4556

$ 0.8742222240859585
$ 0.8742222240859585$ 0.8742222240859585

$ 0.35568715943995327
$ 0.35568715943995327$ 0.35568715943995327

+0.09%

-0.51%

+6.48%

+6.48%

Walrus (WAL) realiojo laiko kaina yra $ 0.44. Per pastarąsias 24 valandas WAL svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.4264 iki aukščiausios $ 0.4556 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia WAL kaina yra $ 0.8742222240859585, o žemiausia – $ 0.35568715943995327.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, WAL per pastarąją valandą pasikeitė +0.09%, per 24 valandas – -0.51%, o per pastarąsias 7 dienas – +6.48%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Walrus (WAL) rinkos informacija

No.108

$ 636.35M
$ 636.35M$ 636.35M

$ 3.32M
$ 3.32M$ 3.32M

$ 2.20B
$ 2.20B$ 2.20B

1.45B
1.45B 1.45B

5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000

5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000

28.92%

0.01%

SUI

Dabartinė Walrus rinkos kapitalizacija yra $ 636.35M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 3.32M. WAL apyvartoje yra 1.45B vienetų, o bendras kiekis siekia 5000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.20B

Walrus (WAL) kainos istorija USD

Stebėkite Walrus kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.002256-0.51%
30 dienų$ +0.0381+9.47%
60 dienų$ +0.0346+8.53%
90 dienų$ -0.0215-4.66%
Walrus kainos pokytis šiandien

Šiandien WAL užfiksuotas $ -0.002256 (-0.51%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Walrus 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0381 (+9.47%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Walrus 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, WAL rodiklis pasikeitė $ +0.0346 (+8.53% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Walrus 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0215 (-4.66%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Walrus (WAL) pokyčius?

Peržiūrėkite Walrus kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Walrus (WAL)

Walrus is a decentralized data storage network for data and rich media content such as large text files, videos, images, and audio. Unlike traditional cloud storage systems that rely on storing full copies of data in centralized servers, Walrus splits data into small pieces and distributes them across multiple nodes globally. By decentralizing this way, Walrus ensures the data remains available quickly, even in the face of failure; if parts of the network go offline, the system can still retrieve complete data.

Walrus galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Walrus investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti WALstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Walrus mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Walrus, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Walrus kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Walrus (WAL) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Walrus (WAL) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Walrus prognozes.

Peržiūrėkite Walrus kainos prognozę dabar!

Walrus (WAL) Tokenomika

Supratimas apie Walrus (WAL) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie WALišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Walrus (WAL)

Ieškote, kaip nusipirkti Walrus? Viskas paprasta ir patogu! Walrus lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

WAL į vietos valiutas

1 Walrus(WAL) į VND
11,578.6
1 Walrus(WAL) į AUD
A$0.6644
1 Walrus(WAL) į GBP
0.3212
1 Walrus(WAL) į EUR
0.374
1 Walrus(WAL) į USD
$0.44
1 Walrus(WAL) į MYR
RM1.8568
1 Walrus(WAL) į TRY
18.1676
1 Walrus(WAL) į JPY
¥64.68
1 Walrus(WAL) į ARS
ARS$626.78
1 Walrus(WAL) į RUB
37.5408
1 Walrus(WAL) į INR
38.8608
1 Walrus(WAL) į IDR
Rp7,213.1136
1 Walrus(WAL) į KRW
612.81
1 Walrus(WAL) į PHP
25.1592
1 Walrus(WAL) į EGP
￡E.21.1904
1 Walrus(WAL) į BRL
R$2.376
1 Walrus(WAL) į CAD
C$0.6072
1 Walrus(WAL) į BDT
53.592
1 Walrus(WAL) į NGN
663.6476
1 Walrus(WAL) į COP
$1,725.4864
1 Walrus(WAL) į ZAR
R.7.7132
1 Walrus(WAL) į UAH
18.1632
1 Walrus(WAL) į VES
Bs68.64
1 Walrus(WAL) į CLP
$422.84
1 Walrus(WAL) į PKR
Rs124.9644
1 Walrus(WAL) į KZT
237.1952
1 Walrus(WAL) į THB
฿13.9964
1 Walrus(WAL) į TWD
NT$13.3364
1 Walrus(WAL) į AED
د.إ1.6148
1 Walrus(WAL) į CHF
Fr0.3476
1 Walrus(WAL) į HKD
HK$3.4232
1 Walrus(WAL) į AMD
֏168.1284
1 Walrus(WAL) į MAD
.د.م3.9732
1 Walrus(WAL) į MXN
$8.1972
1 Walrus(WAL) į SAR
ريال1.65
1 Walrus(WAL) į PLN
1.6016
1 Walrus(WAL) į RON
лв1.9052
1 Walrus(WAL) į SEK
kr4.114
1 Walrus(WAL) į BGN
лв0.7348
1 Walrus(WAL) į HUF
Ft147.9984
1 Walrus(WAL) į CZK
9.1872
1 Walrus(WAL) į KWD
د.ك0.1342
1 Walrus(WAL) į ILS
1.4652
1 Walrus(WAL) į AOA
Kz401.0908
1 Walrus(WAL) į BHD
.د.ب0.16588
1 Walrus(WAL) į BMD
$0.44
1 Walrus(WAL) į DKK
kr2.8072
1 Walrus(WAL) į HNL
L11.5324
1 Walrus(WAL) į MUR
20.0464
1 Walrus(WAL) į NAD
$7.7352
1 Walrus(WAL) į NOK
kr4.3692
1 Walrus(WAL) į NZD
$0.7392
1 Walrus(WAL) į PAB
B/.0.44
1 Walrus(WAL) į PGK
K1.8656
1 Walrus(WAL) į QAR
ر.ق1.6016
1 Walrus(WAL) į RSD
дин.44.0836

Walrus išteklius

Išsamesnei Walrus analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Walrus svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Walrus

Kiek Walrus(WAL) verta (-as) šiandien?
Dabartinė WAL kaina USD valiuta yra 0.44USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė WAL į USD kaina?
Dabartinė WAL kaina USD valiuta yra $ 0.44. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Walrus rinkos kapitalizacija?
WAL rinkos kapitalizacija yra $ 636.35MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra WAL apyvartoje?
WAL apyvartoje yra 1.45BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) WAL kaina?
WAL pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.8742222240859585USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) WAL kaina?
WAL pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.35568715943995327USD.
Kokia yra WAL prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis WAL yra $ 3.32MUSD.
Ar WAL kaina šiais metais kils?
WAL šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite WAL kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
2025-09-11

Walrus (WAL) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

WAL-į-USD skaičiuoklė

Suma

WAL
WAL
USD
USD

1 WAL = 0.44 USD

Prekiauti WAL

WALUSDC
$0.4404
$0.4404$0.4404
-0.55%
WALUSDT
$0.4401
$0.4401$0.4401
-0.55%

