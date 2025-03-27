WAL

Walrus is a decentralized data storage network for data and rich media content such as large text files, videos, images, and audio. Unlike traditional cloud storage systems that rely on storing full copies of data in centralized servers, Walrus splits data into small pieces and distributes them across multiple nodes globally. By decentralizing this way, Walrus ensures the data remains available quickly, even in the face of failure; if parts of the network go offline, the system can still retrieve complete data.

VardasWAL

ReitingasNo.117

Rinkos kapitalizacija$0.00

Visiškai sumažinta rinkos kapitalizacija$0.00

Rinkos dalis0.0001%

Prekybos apimtis / rinkos kapitalizacija (24 val.)1.14%

Cirkuliuojantis kiekis1,446,250,000

Maksimali pasiūla5,000,000,000

Bendra pasiūla5,000,000,000

Cirkuliacijos norma0.2892%

Išleidimo data--

Kaina, už kurią turtas buvo išleistas pirmą kartą--

Visų laikų rekordas0.8742222240859585,2025-03-27

Mažiausia kaina0.35568715943995327,2025-03-27

Vieša blokų grandinėSUI

Sektorius

Socialinė žiniasklaida

etfindex:mc_etfindex_sourceAtsisakymas: cmc pateikti duomenys ir neturėtų būti laikomi investavimo patarimais.

Loading...