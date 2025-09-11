Daugiau apie WAGMIGAMES

WAGMIGAMES Kainos informacija

WAGMIGAMES Baltoji knyga

WAGMIGAMES Oficiali svetainė

WAGMIGAMES Tokenomika

WAGMIGAMES Kainų prognozė

WAGMIGAMES Istorija

WAGMIGAMES pirkimo vadovas

WAGMIGAMESvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

WAGMIGAMES Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

WAGMI Games logotipas

WAGMI Games kaina(WAGMIGAMES)

1 WAGMIGAMES į USD – tiesioginė kaina:

$0.00000529
$0.00000529$0.00000529
+1.34%1D
USD
WAGMI Games (WAGMIGAMES) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 16:07:25(UTC+8)

WAGMI Games (WAGMIGAMES) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00000506
$ 0.00000506$ 0.00000506
24 val. žemiausia
$ 0.00000532
$ 0.00000532$ 0.00000532
24 val. aukščiausia

$ 0.00000506
$ 0.00000506$ 0.00000506

$ 0.00000532
$ 0.00000532$ 0.00000532

$ 0.000037006097533114
$ 0.000037006097533114$ 0.000037006097533114

$ 0.000002194837186306
$ 0.000002194837186306$ 0.000002194837186306

0.00%

+1.34%

-6.04%

-6.04%

WAGMI Games (WAGMIGAMES) realiojo laiko kaina yra $ 0.00000529. Per pastarąsias 24 valandas WAGMIGAMES svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00000506 iki aukščiausios $ 0.00000532 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia WAGMIGAMES kaina yra $ 0.000037006097533114, o žemiausia – $ 0.000002194837186306.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, WAGMIGAMES per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +1.34%, o per pastarąsias 7 dienas – -6.04%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

WAGMI Games (WAGMIGAMES) rinkos informacija

No.1119

$ 11.64M
$ 11.64M$ 11.64M

$ 89.73K
$ 89.73K$ 89.73K

$ 11.64M
$ 11.64M$ 11.64M

2.20T
2.20T 2.20T

2,200,000,000,000
2,200,000,000,000 2,200,000,000,000

2,200,000,000,000
2,200,000,000,000 2,200,000,000,000

100.00%

ETH

Dabartinė WAGMI Games rinkos kapitalizacija yra $ 11.64M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 89.73K. WAGMIGAMES apyvartoje yra 2.20T vienetų, o bendras kiekis siekia 2200000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 11.64M

WAGMI Games (WAGMIGAMES) kainos istorija USD

Stebėkite WAGMI Games kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0000000699+1.34%
30 dienų$ -0.00000106-16.70%
60 dienų$ +0.00000075+16.51%
90 dienų$ +0.00000165+45.32%
WAGMI Games kainos pokytis šiandien

Šiandien WAGMIGAMES užfiksuotas $ +0.0000000699 (+1.34%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

WAGMI Games 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00000106 (-16.70%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

WAGMI Games 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, WAGMIGAMES rodiklis pasikeitė $ +0.00000075 (+16.51% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

WAGMI Games 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00000165 (+45.32%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir WAGMI Games (WAGMIGAMES) pokyčius?

Peržiūrėkite WAGMI Games kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra WAGMI Games (WAGMIGAMES)

WAGMI Games is building the first web3 Universe encompassing multiple games, comics, anime, collectibles, cosplay and more.

WAGMI Games galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų WAGMI Games investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti WAGMIGAMESstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie WAGMI Games mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti WAGMI Games, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

WAGMI Games kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos WAGMI Games (WAGMIGAMES) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų WAGMI Games (WAGMIGAMES) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes WAGMI Games prognozes.

Peržiūrėkite WAGMI Games kainos prognozę dabar!

WAGMI Games (WAGMIGAMES) Tokenomika

Supratimas apie WAGMI Games (WAGMIGAMES) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie WAGMIGAMESišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti WAGMI Games (WAGMIGAMES)

Ieškote, kaip nusipirkti WAGMI Games? Viskas paprasta ir patogu! WAGMI Games lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

WAGMIGAMES į vietos valiutas

1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) į VND
0.13920635
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) į AUD
A$0.0000079879
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) į GBP
0.0000038617
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) į EUR
0.0000044965
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) į USD
$0.00000529
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) į MYR
RM0.0000223238
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) į TRY
0.0002184241
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) į JPY
¥0.00077763
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) į ARS
ARS$0.007535605
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) į RUB
0.0004513428
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) į INR
0.0004672128
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) į IDR
Rp0.0867212976
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) į KRW
0.0073676475
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) į PHP
0.0003024822
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) į EGP
￡E.0.0002547664
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) į BRL
R$0.000028566
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) į CAD
C$0.0000073002
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) į BDT
0.000644322
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) į NGN
0.0079788541
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) į COP
$0.0207450524
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) į ZAR
R.0.0000927337
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) į UAH
0.0002183712
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) į VES
Bs0.00082524
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) į CLP
$0.00508369
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) į PKR
Rs0.0015024129
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) į KZT
0.0028517332
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) į THB
฿0.0001682749
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) į TWD
NT$0.0001603399
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) į AED
د.إ0.0000194143
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) į CHF
Fr0.0000041791
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) į HKD
HK$0.0000411562
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) į AMD
֏0.0020213619
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) į MAD
.د.م0.0000477687
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) į MXN
$0.0000985527
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) į SAR
ريال0.0000198375
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) į PLN
0.0000192556
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) į RON
лв0.0000229057
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) į SEK
kr0.0000494615
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) į BGN
лв0.0000088343
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) į HUF
Ft0.0017793444
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) į CZK
0.0001104552
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) į KWD
د.ك0.00000161345
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) į ILS
0.0000176157
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) į AOA
Kz0.0048222053
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) į BHD
.د.ب0.00000199433
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) į BMD
$0.00000529
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) į DKK
kr0.0000337502
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) į HNL
L0.0001386509
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) į MUR
0.0002410124
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) į NAD
$0.0000929982
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) į NOK
kr0.0000525297
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) į NZD
$0.0000088872
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) į PAB
B/.0.00000529
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) į PGK
K0.0000224296
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) į QAR
ر.ق0.0000192556
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) į RSD
дин.0.0005300051

WAGMI Games išteklius

Išsamesnei WAGMI Games analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali WAGMI Games svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie WAGMI Games

Kiek WAGMI Games(WAGMIGAMES) verta (-as) šiandien?
Dabartinė WAGMIGAMES kaina USD valiuta yra 0.00000529USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė WAGMIGAMES į USD kaina?
Dabartinė WAGMIGAMES kaina USD valiuta yra $ 0.00000529. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra WAGMI Games rinkos kapitalizacija?
WAGMIGAMES rinkos kapitalizacija yra $ 11.64MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra WAGMIGAMES apyvartoje?
WAGMIGAMES apyvartoje yra 2.20TUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) WAGMIGAMES kaina?
WAGMIGAMES pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.000037006097533114USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) WAGMIGAMES kaina?
WAGMIGAMES pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000002194837186306USD.
Kokia yra WAGMIGAMES prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis WAGMIGAMES yra $ 89.73KUSD.
Ar WAGMIGAMES kaina šiais metais kils?
WAGMIGAMES šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite WAGMIGAMES kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 16:07:25(UTC+8)

WAGMI Games (WAGMIGAMES) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

WAGMIGAMES-į-USD skaičiuoklė

Suma

WAGMIGAMES
WAGMIGAMES
USD
USD

1 WAGMIGAMES = 0.00000529 USD

Prekiauti WAGMIGAMES

WAGMIGAMESUSDT
$0.00000529
$0.00000529$0.00000529
+1.34%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis