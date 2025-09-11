WAGMI Games (WAGMIGAMES) realiojo laiko kaina yra $ 0.00000529. Per pastarąsias 24 valandas WAGMIGAMES svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00000506 iki aukščiausios $ 0.00000532 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia WAGMIGAMES kaina yra $ 0.000037006097533114, o žemiausia – $ 0.000002194837186306.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, WAGMIGAMES per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +1.34%, o per pastarąsias 7 dienas – -6.04%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
WAGMI Games (WAGMIGAMES) rinkos informacija
No.1119
$ 11.64M
$ 89.73K
$ 11.64M
2.20T
2,200,000,000,000
2,200,000,000,000
100.00%
ETH
Dabartinė WAGMI Games rinkos kapitalizacija yra $ 11.64M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 89.73K. WAGMIGAMES apyvartoje yra 2.20T vienetų, o bendras kiekis siekia 2200000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 11.64M
WAGMI Games (WAGMIGAMES) kainos istorija USD
Stebėkite WAGMI Games kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0000000699
+1.34%
30 dienų
$ -0.00000106
-16.70%
60 dienų
$ +0.00000075
+16.51%
90 dienų
$ +0.00000165
+45.32%
WAGMI Games kainos pokytis šiandien
Šiandien WAGMIGAMES užfiksuotas $ +0.0000000699 (+1.34%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
WAGMI Games 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00000106 (-16.70%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
WAGMI Games 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, WAGMIGAMES rodiklis pasikeitė $ +0.00000075 (+16.51% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
WAGMI Games 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00000165 (+45.32%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir WAGMI Games (WAGMIGAMES) pokyčius?
WAGMI Games is building the first web3 Universe encompassing multiple games, comics, anime, collectibles, cosplay and more.
WAGMI Games galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų WAGMI Games investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti WAGMI Games, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
WAGMI Games kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos WAGMI Games (WAGMIGAMES) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų WAGMI Games (WAGMIGAMES) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes WAGMI Games prognozes.
Supratimas apie WAGMI Games (WAGMIGAMES) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie WAGMIGAMESišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti WAGMI Games (WAGMIGAMES)
Ieškote, kaip nusipirkti WAGMI Games? Viskas paprasta ir patogu! WAGMI Games lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.