WAGMI Games (WAGMIGAMES) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieWAGMI Games (WAGMIGAMES), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
USD

WAGMI Games (WAGMIGAMES) Informacija

WAGMI Games is building the first web3 Universe encompassing multiple games, comics, anime, collectibles, cosplay and more.

Oficiali svetainė:
https://www.wagmigames.com
Baltoji knyga:
https://wagmi-games.gitbook.io/wagmi-games-whitepaper/
Blokų naršyklė:
https://etherscan.io/token/0x3b604747ad1720c01ded0455728b62c0d2f100f0

WAGMI Games (WAGMIGAMES) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius WAGMI Games (WAGMIGAMES) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 12.25M
Bendra pasiūla:
$ 2.20T
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 2.20T
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 12.25M
Visų laikų rekordas:
$ 0.00005995
Visų laikų minimumas:
$ 0.000002194837186306
Dabartinė kaina:
$ 0.00000557
WAGMI Games (WAGMIGAMES) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti WAGMI Games (WAGMIGAMES) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų WAGMIGAMES tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek WAGMIGAMES tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate WAGMIGAMES tokenomiką, galite peržiūrėti WAGMIGAMES tokeno kainą realiuoju laiku!

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.