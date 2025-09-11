V Systems (VSYS) realiojo laiko kaina yra $ 0.0003255. Per pastarąsias 24 valandas VSYS svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0003165 iki aukščiausios $ 0.0003261 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia VSYS kaina yra $ 0.297542300258, o žemiausia – $ 0.0002447931117377.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, VSYS per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +0.49%, o per pastarąsias 7 dienas – +4.22%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
V Systems (VSYS) rinkos informacija
No.2112
$ 1.12M
$ 1.12M$ 1.12M
$ 62.22K
$ 62.22K$ 62.22K
$ 1.77M
$ 1.77M$ 1.77M
3.44B
3.44B 3.44B
5,451,523,147
5,451,523,147 5,451,523,147
2019-01-18 00:00:00
$ 0.0265
$ 0.0265$ 0.0265
VSYS
Dabartinė V Systems rinkos kapitalizacija yra $ 1.12M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 62.22K. VSYS apyvartoje yra 3.44B vienetų, o bendras kiekis siekia 5451523147. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.77M
V Systems (VSYS) kainos istorija USD
Stebėkite V Systems kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.000001587
+0.49%
30 dienų
$ +0.0000577
+21.54%
60 dienų
$ +0.0000634
+24.18%
90 dienų
$ +0.0000472
+16.96%
V Systems kainos pokytis šiandien
Šiandien VSYS užfiksuotas $ +0.000001587 (+0.49%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
V Systems 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0000577 (+21.54%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
V Systems 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, VSYS rodiklis pasikeitė $ +0.0000634 (+24.18% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
V Systems 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0000472 (+16.96%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir V Systems (VSYS) pokyčius?
V SYSTEMS is a blockchain infrastructure provider with a focus on database and cloud services. Led by Chief architect Sunny King, the inventor of Proof of Stake consensus, the V SYSTEMS blockchain aims to create a scalable, high performance, secure and holders driving underlying infrastructure platform for blockchain database through his new innovation - Supernode Proof of Stake (SPoS) consensus algorithm. The V SYSTEMS blockchain platform aims to deliver decentralized cloud database technology with high scalability, finality, durability and performance that is practically resistant to 51% attack. The network can also support efficient and agile development of a vast variety of applications including finance (DeFi), entertainment, social media and many more.
V Systems galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų V Systems investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti VSYSstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie V Systems mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti V Systems, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
V Systems kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos V Systems (VSYS) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų V Systems (VSYS) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes V Systems prognozes.
Supratimas apie V Systems (VSYS) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie VSYSišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti V Systems (VSYS)
Ieškote, kaip nusipirkti V Systems? Viskas paprasta ir patogu! V Systems lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.