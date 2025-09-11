Vyvo Coin (VSC) realiojo laiko kaina yra $ 0.003808. Per pastarąsias 24 valandas VSC svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00365 iki aukščiausios $ 0.004285 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia VSC kaina yra $ 0.07954688274669303, o žemiausia – $ 0.002328293566114493.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, VSC per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -2.00%, o per pastarąsias 7 dienas – -18.71%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Vyvo Coin (VSC) rinkos informacija
No.1591
$ 3.58M
$ 54.22K
$ 76.21M
941.35M
20,014,165,805
19,604,298,924
4.70%
BSC
Dabartinė Vyvo Coin rinkos kapitalizacija yra $ 3.58M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 54.22K. VSC apyvartoje yra 941.35M vienetų, o bendras kiekis siekia 19604298924. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 76.21M
Vyvo Coin (VSC) kainos istorija USD
Stebėkite Vyvo Coin kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.00007771
-2.00%
30 dienų
$ -0.000277
-6.79%
60 dienų
$ +0.000847
+28.60%
90 dienų
$ +0.000285
+8.08%
Vyvo Coin kainos pokytis šiandien
Šiandien VSC užfiksuotas $ -0.00007771 (-2.00%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Vyvo Coin 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000277 (-6.79%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Vyvo Coin 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, VSC rodiklis pasikeitė $ +0.000847 (+28.60% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Vyvo Coin 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.000285 (+8.08%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Vyvo Coin (VSC) pokyčius?
Vyvo Coin ($VSC) is the native coin of Vyvo Coin. $VSC is used for various purposes; such as staking, transactional gas fees on the VSC Network, and participating in decentralised digital health data marketplace
Vyvo Coin galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Vyvo Coin investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti VSCstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Vyvo Coin mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Vyvo Coin, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Vyvo Coin kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Vyvo Coin (VSC) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Vyvo Coin (VSC) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Vyvo Coin prognozes.
Supratimas apie Vyvo Coin (VSC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie VSCišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Vyvo Coin (VSC)
Ieškote, kaip nusipirkti Vyvo Coin? Viskas paprasta ir patogu! Vyvo Coin lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.