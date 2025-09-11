Daugiau apie VSC

Vyvo Coin logotipas

Vyvo Coin kaina(VSC)

1 VSC į USD – tiesioginė kaina:

$0.003808
$0.003808$0.003808
-2.00%1D
USD
Vyvo Coin (VSC) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:41:42(UTC+8)

Vyvo Coin (VSC) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00365
$ 0.00365$ 0.00365
24 val. žemiausia
$ 0.004285
$ 0.004285$ 0.004285
24 val. aukščiausia

$ 0.00365
$ 0.00365$ 0.00365

$ 0.004285
$ 0.004285$ 0.004285

$ 0.07954688274669303
$ 0.07954688274669303$ 0.07954688274669303

$ 0.002328293566114493
$ 0.002328293566114493$ 0.002328293566114493

0.00%

-2.00%

-18.71%

-18.71%

Vyvo Coin (VSC) realiojo laiko kaina yra $ 0.003808. Per pastarąsias 24 valandas VSC svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00365 iki aukščiausios $ 0.004285 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia VSC kaina yra $ 0.07954688274669303, o žemiausia – $ 0.002328293566114493.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, VSC per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -2.00%, o per pastarąsias 7 dienas – -18.71%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Vyvo Coin (VSC) rinkos informacija

No.1591

$ 3.58M
$ 3.58M$ 3.58M

$ 54.22K
$ 54.22K$ 54.22K

$ 76.21M
$ 76.21M$ 76.21M

941.35M
941.35M 941.35M

20,014,165,805
20,014,165,805 20,014,165,805

19,604,298,924
19,604,298,924 19,604,298,924

4.70%

BSC

Dabartinė Vyvo Coin rinkos kapitalizacija yra $ 3.58M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 54.22K. VSC apyvartoje yra 941.35M vienetų, o bendras kiekis siekia 19604298924. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 76.21M

Vyvo Coin (VSC) kainos istorija USD

Stebėkite Vyvo Coin kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00007771-2.00%
30 dienų$ -0.000277-6.79%
60 dienų$ +0.000847+28.60%
90 dienų$ +0.000285+8.08%
Vyvo Coin kainos pokytis šiandien

Šiandien VSC užfiksuotas $ -0.00007771 (-2.00%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Vyvo Coin 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000277 (-6.79%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Vyvo Coin 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, VSC rodiklis pasikeitė $ +0.000847 (+28.60% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Vyvo Coin 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.000285 (+8.08%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Vyvo Coin (VSC) pokyčius?

Peržiūrėkite Vyvo Coin kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Vyvo Coin (VSC)

Vyvo Coin ($VSC) is the native coin of Vyvo Coin. $VSC is used for various purposes; such as staking, transactional gas fees on the VSC Network, and participating in decentralised digital health data marketplace

Vyvo Coin galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Vyvo Coin investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti VSCstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Vyvo Coin mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Vyvo Coin, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Vyvo Coin kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Vyvo Coin (VSC) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Vyvo Coin (VSC) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Vyvo Coin prognozes.

Peržiūrėkite Vyvo Coin kainos prognozę dabar!

Vyvo Coin (VSC) Tokenomika

Supratimas apie Vyvo Coin (VSC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie VSCišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Vyvo Coin (VSC)

Ieškote, kaip nusipirkti Vyvo Coin? Viskas paprasta ir patogu! Vyvo Coin lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

VSC į vietos valiutas

Vyvo Coin išteklius

Išsamesnei Vyvo Coin analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Vyvo Coin svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Vyvo Coin

Kiek Vyvo Coin(VSC) verta (-as) šiandien?
Dabartinė VSC kaina USD valiuta yra 0.003808USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė VSC į USD kaina?
Dabartinė VSC kaina USD valiuta yra $ 0.003808. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Vyvo Coin rinkos kapitalizacija?
VSC rinkos kapitalizacija yra $ 3.58MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra VSC apyvartoje?
VSC apyvartoje yra 941.35MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) VSC kaina?
VSC pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.07954688274669303USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) VSC kaina?
VSC pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.002328293566114493USD.
Kokia yra VSC prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis VSC yra $ 54.22KUSD.
Ar VSC kaina šiais metais kils?
VSC šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite VSC kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:41:42(UTC+8)

Vyvo Coin (VSC) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

