Verasity (VRA) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieVerasity (VRA), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
USD

Verasity (VRA) Informacija

Verasity is a leading company providing proprietary technology uniquely rewarding gamers, viewers, and publishers through the Verasity Portal.

Oficiali svetainė:
https://www.verasity.io/
Baltoji knyga:
https://verasity.io/documents/verasity_whitepaper_eng.pdf
Blokų naršyklė:
https://etherscan.io/token/0xf411903cbc70a74d22900a5de66a2dda66507255

Verasity (VRA) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Verasity (VRA) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 13.73M
$ 13.73M
Bendra pasiūla:
$ 96.62B
$ 96.62B
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 9.62B
$ 9.62B
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 143.06M
$ 143.06M
Visų laikų rekordas:
$ 0.087156
$ 0.087156
Visų laikų minimumas:
$ 0.000217033891668
$ 0.000217033891668
Dabartinė kaina:
$ 0.001427
$ 0.001427

Verasity (VRA) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Verasity (VRA) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų VRA tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek VRA tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate VRA tokenomiką, galite peržiūrėti VRA tokeno kainą realiuoju laiku!

Kaip pirkti VRA

Norite įtraukti Verasity (VRA) į savo portfelį? MEXC palaiko įvairius VRA pirkimo būdus, įskaitant kreditines korteles, banko pavedimus ir tarpusavio prekybą. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC leidžia lengvai ir saugiai pirkti kriptovaliutas.

Verasity (VRA) Kainų istorija

VRA kainų istorijos analizė padeda naudotojams suprasti ankstesnius rinkos judėjimus, pagrindinius palaikymo / pasipriešinimo lygius ir nepastovumo modelius. Nesvarbu, ar stebite visų laikų aukščiausias kainas, ar nustatote tendencijas, istoriniai duomenys yra labai svarbi kainų prognozavimo ir techninės analizės dalis.

VRA kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda VRA? Mūsų VRA kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.