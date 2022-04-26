VOLT

Volt Inu ($VOLT) is a hyper-deflationary token whose aim is to invest in multiple asset classes such as NFTs, nodes, altcoins, staking & farming of stablecoins. This investment diversity allows mitigating the risk while taking advantage of the possible non-correlated growth of the trending assets.

VardasVOLT

ReitingasNo.1273

Rinkos kapitalizacija$0.00

Visiškai sumažinta rinkos kapitalizacija$0.00

Rinkos dalis%

Prekybos apimtis / rinkos kapitalizacija (24 val.)0.00%

Cirkuliuojantis kiekis54,766,287,142,827

Maksimali pasiūla69,000,000,000,000

Bendra pasiūla69,000,000,000,000

Cirkuliacijos norma0.7937%

Išleidimo data--

Kaina, už kurią turtas buvo išleistas pirmą kartą--

Visų laikų rekordas0.000003512928725348,2022-04-26

Mažiausia kaina0.000000136354533328,2025-09-06

Vieša blokų grandinėETH

Sektorius

Socialinė žiniasklaida

etfindex:mc_etfindex_sourceAtsisakymas: cmc pateikti duomenys ir neturėtų būti laikomi investavimo patarimais.

Loading...