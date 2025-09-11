VoluMint (VMINT) realiojo laiko kaina yra $ 0.001883. Per pastarąsias 24 valandas VMINT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00188 iki aukščiausios $ 0.002113 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia VMINT kaina yra $ 0.08498431759739021, o žemiausia – $ 0.000895414007360376.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, VMINT per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -5.47%, o per pastarąsias 7 dienas – -20.75%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
VoluMint (VMINT) rinkos informacija
No.2137
$ 1.04M
$ 1.04M$ 1.04M
$ 7.12K
$ 7.12K$ 7.12K
$ 1.88M
$ 1.88M$ 1.88M
552.14M
552.14M 552.14M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
55.21%
ETH
Dabartinė VoluMint rinkos kapitalizacija yra $ 1.04M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 7.12K. VMINT apyvartoje yra 552.14M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.88M
VoluMint (VMINT) kainos istorija USD
Stebėkite VoluMint kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.00010896
-5.47%
30 dienų
$ -0.002242
-54.36%
60 dienų
$ +0.000358
+23.47%
90 dienų
$ +0.000837
+80.01%
VoluMint kainos pokytis šiandien
Šiandien VMINT užfiksuotas $ -0.00010896 (-5.47%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
VoluMint 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.002242 (-54.36%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
VoluMint 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, VMINT rodiklis pasikeitė $ +0.000358 (+23.47% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
VoluMint 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.000837 (+80.01%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir VoluMint (VMINT) pokyčius?
VoluMint provides decentralised AI automated market-making service.
VoluMint galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų VoluMint investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti VoluMint, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
VoluMint kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos VoluMint (VMINT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų VoluMint (VMINT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes VoluMint prognozes.
Supratimas apie VoluMint (VMINT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie VMINTišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti VoluMint (VMINT)
Ieškote, kaip nusipirkti VoluMint? Viskas paprasta ir patogu! VoluMint lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.