Ethervista (VISTA) realiojo laiko kaina yra $ 9.495. Per pastarąsias 24 valandas VISTA svyravo nuo žemiausios kainos $ 8.811 iki aukščiausios $ 9.887 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia VISTA kaina yra $ 75.26396878625319, o žemiausia – $ 4.312291250115094.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, VISTA per pastarąją valandą pasikeitė -0.58%, per 24 valandas – +2.26%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.56%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Ethervista (VISTA) rinkos informacija
Dabartinė Ethervista rinkos kapitalizacija yra $ 8.93M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 100.09K. VISTA apyvartoje yra 940.99K vienetų, o bendras kiekis siekia 940989.79120645. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 9.50M
Ethervista (VISTA) kainos istorija USD
Stebėkite Ethervista kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.20984
+2.26%
30 dienų
$ +1.385
+17.07%
60 dienų
$ +3.676
+63.17%
90 dienų
$ +3.766
+65.73%
Ethervista kainos pokytis šiandien
Šiandien VISTA užfiksuotas $ +0.20984 (+2.26%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Ethervista 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +1.385 (+17.07%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Ethervista 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, VISTA rodiklis pasikeitė $ +3.676 (+63.17% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Ethervista 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +3.766 (+65.73%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Ethervista (VISTA) pokyčius?
Ethervista is a new standard for Decentralized Exchanges -Built for Ethereum and Layer 2s.
Ethervista galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Ethervista investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Ethervista, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Ethervista kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Ethervista (VISTA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Ethervista (VISTA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Ethervista prognozes.
Supratimas apie Ethervista (VISTA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie VISTAišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Ethervista (VISTA)
Ieškote, kaip nusipirkti Ethervista? Viskas paprasta ir patogu! Ethervista lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
