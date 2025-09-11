Daugiau apie VISTA

Ethervista logotipas

Ethervista kaina(VISTA)

1 VISTA į USD – tiesioginė kaina:

$9.495
$9.495$9.495
+2.26%1D
USD
Ethervista (VISTA) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:40:58(UTC+8)

Ethervista (VISTA) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 8.811
$ 8.811$ 8.811
24 val. žemiausia
$ 9.887
$ 9.887$ 9.887
24 val. aukščiausia

$ 8.811
$ 8.811$ 8.811

$ 9.887
$ 9.887$ 9.887

$ 75.26396878625319
$ 75.26396878625319$ 75.26396878625319

$ 4.312291250115094
$ 4.312291250115094$ 4.312291250115094

-0.58%

+2.26%

+0.56%

+0.56%

Ethervista (VISTA) realiojo laiko kaina yra $ 9.495. Per pastarąsias 24 valandas VISTA svyravo nuo žemiausios kainos $ 8.811 iki aukščiausios $ 9.887 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia VISTA kaina yra $ 75.26396878625319, o žemiausia – $ 4.312291250115094.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, VISTA per pastarąją valandą pasikeitė -0.58%, per 24 valandas – +2.26%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.56%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Ethervista (VISTA) rinkos informacija

No.1201

$ 8.93M
$ 8.93M$ 8.93M

$ 100.09K
$ 100.09K$ 100.09K

$ 9.50M
$ 9.50M$ 9.50M

940.99K
940.99K 940.99K

1,000,000
1,000,000 1,000,000

940,989.79120645
940,989.79120645 940,989.79120645

94.09%

ETH

Dabartinė Ethervista rinkos kapitalizacija yra $ 8.93M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 100.09K. VISTA apyvartoje yra 940.99K vienetų, o bendras kiekis siekia 940989.79120645. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 9.50M

Ethervista (VISTA) kainos istorija USD

Stebėkite Ethervista kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.20984+2.26%
30 dienų$ +1.385+17.07%
60 dienų$ +3.676+63.17%
90 dienų$ +3.766+65.73%
Ethervista kainos pokytis šiandien

Šiandien VISTA užfiksuotas $ +0.20984 (+2.26%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Ethervista 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +1.385 (+17.07%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Ethervista 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, VISTA rodiklis pasikeitė $ +3.676 (+63.17% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Ethervista 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +3.766 (+65.73%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Ethervista (VISTA) pokyčius?

Peržiūrėkite Ethervista kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Ethervista (VISTA)

Ethervista is a new standard for Decentralized Exchanges -Built for Ethereum and Layer 2s.

Ethervista galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Ethervista investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti VISTAstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Ethervista mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Ethervista, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Ethervista kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Ethervista (VISTA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Ethervista (VISTA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Ethervista prognozes.

Peržiūrėkite Ethervista kainos prognozę dabar!

Ethervista (VISTA) Tokenomika

Supratimas apie Ethervista (VISTA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie VISTAišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Ethervista (VISTA)

Ieškote, kaip nusipirkti Ethervista? Viskas paprasta ir patogu! Ethervista lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

VISTA į vietos valiutas

Ethervista išteklius

Oficiali Ethervista svetainė

Oficiali Ethervista svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Ethervista

Kiek Ethervista(VISTA) verta (-as) šiandien?
Dabartinė VISTA kaina USD valiuta yra 9.495USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė VISTA į USD kaina?
Dabartinė VISTA kaina USD valiuta yra $ 9.495. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Ethervista rinkos kapitalizacija?
VISTA rinkos kapitalizacija yra $ 8.93MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra VISTA apyvartoje?
VISTA apyvartoje yra 940.99KUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) VISTA kaina?
VISTA pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 75.26396878625319USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) VISTA kaina?
VISTA pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 4.312291250115094USD.
Kokia yra VISTA prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis VISTA yra $ 100.09KUSD.
Ar VISTA kaina šiais metais kils?
VISTA šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite VISTA kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:40:58(UTC+8)

Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

