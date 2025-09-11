Vine Coin (VINE) realiojo laiko kaina yra $ 0.06895. Per pastarąsias 24 valandas VINE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.06625 iki aukščiausios $ 0.07343 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia VINE kaina yra $ 0.47494534861759263, o žemiausia – $ 0.00008419597421907.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, VINE per pastarąją valandą pasikeitė -1.07%, per 24 valandas – -1.90%, o per pastarąsias 7 dienas – +7.98%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Vine Coin (VINE) rinkos informacija
No.490
$ 68.95M
$ 68.95M
$ 1.39M
$ 1.39M
$ 68.95M
$ 68.95M
999.99M
999.99M
999,994,104
999,994,104
SOL
Dabartinė Vine Coin rinkos kapitalizacija yra $ 68.95M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 1.39M. VINE apyvartoje yra 999.99M vienetų, o bendras kiekis siekia 999994104. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 68.95M
Vine Coin (VINE) kainos istorija USD
Stebėkite Vine Coin kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0013354
-1.90%
30 dienų
$ +0.00085
+1.24%
60 dienų
$ +0.03413
+98.01%
90 dienų
$ +0.03926
+132.23%
Vine Coin kainos pokytis šiandien
Šiandien VINE užfiksuotas $ -0.0013354 (-1.90%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Vine Coin 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.00085 (+1.24%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Vine Coin 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, VINE rodiklis pasikeitė $ +0.03413 (+98.01% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Vine Coin 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.03926 (+132.23%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Vine Coin (VINE) pokyčius?
The official cryptocurrency launched by the founder of the short video platform VINE. VINE was shut down in 2016, and Elon Musk mentioned restarting it.
Vine Coin galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Vine Coin investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti VINEstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Vine Coin mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Vine Coin, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Vine Coin kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Vine Coin (VINE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Vine Coin (VINE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Vine Coin prognozes.
Supratimas apie Vine Coin (VINE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie VINEišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Vine Coin (VINE)
Ieškote, kaip nusipirkti Vine Coin? Viskas paprasta ir patogu! Vine Coin lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.