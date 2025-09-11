Daugiau apie VINE

Vine Coin kaina(VINE)

$0.06895
-1.90%1D
Vine Coin (VINE) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:22:10(UTC+8)

Vine Coin (VINE) kainos informacija (USD)

$ 0.06625
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

-1.07%

-1.90%

+7.98%

+7.98%

Vine Coin (VINE) realiojo laiko kaina yra $ 0.06895. Per pastarąsias 24 valandas VINE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.06625 iki aukščiausios $ 0.07343 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia VINE kaina yra $ 0.47494534861759263, o žemiausia – $ 0.00008419597421907.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, VINE per pastarąją valandą pasikeitė -1.07%, per 24 valandas – -1.90%, o per pastarąsias 7 dienas – +7.98%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Vine Coin (VINE) rinkos informacija

$ 68.95M
$ 1.39M$ 1.39M

SOL

Dabartinė Vine Coin rinkos kapitalizacija yra $ 68.95M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 1.39M. VINE apyvartoje yra 999.99M vienetų, o bendras kiekis siekia 999994104. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 68.95M

Vine Coin (VINE) kainos istorija USD

Stebėkite Vine Coin kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0013354-1.90%
30 dienų$ +0.00085+1.24%
60 dienų$ +0.03413+98.01%
90 dienų$ +0.03926+132.23%
Vine Coin kainos pokytis šiandien

Šiandien VINE užfiksuotas $ -0.0013354 (-1.90%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Vine Coin 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.00085 (+1.24%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Vine Coin 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, VINE rodiklis pasikeitė $ +0.03413 (+98.01% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Vine Coin 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.03926 (+132.23%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Vine Coin (VINE) pokyčius?

Peržiūrėkite Vine Coin kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Vine Coin (VINE)

The official cryptocurrency launched by the founder of the short video platform VINE. VINE was shut down in 2016, and Elon Musk mentioned restarting it.

Vine Coin galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Vine Coin investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti VINEstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Vine Coin mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Vine Coin, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Vine Coin kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Vine Coin (VINE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Vine Coin (VINE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Vine Coin prognozes.

Peržiūrėkite Vine Coin kainos prognozę dabar!

Vine Coin (VINE) Tokenomika

Supratimas apie Vine Coin (VINE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie VINEišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Vine Coin (VINE)

Ieškote, kaip nusipirkti Vine Coin? Viskas paprasta ir patogu! Vine Coin lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

VINE į vietos valiutas

Išsamesnei Vine Coin analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Vine Coin

Kiek Vine Coin(VINE) verta (-as) šiandien?
Dabartinė VINE kaina USD valiuta yra 0.06895USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė VINE į USD kaina?
Dabartinė VINE kaina USD valiuta yra $ 0.06895. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Vine Coin rinkos kapitalizacija?
VINE rinkos kapitalizacija yra $ 68.95MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra VINE apyvartoje?
VINE apyvartoje yra 999.99MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) VINE kaina?
VINE pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.47494534861759263USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) VINE kaina?
VINE pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00008419597421907USD.
Kokia yra VINE prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis VINE yra $ 1.39MUSD.
Ar VINE kaina šiais metais kils?
VINE šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite VINE kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:22:10(UTC+8)

Vine Coin (VINE) svarbiausios industrijos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

