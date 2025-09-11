RoboFi (VICS) realiojo laiko kaina yra $ 0.02676. Per pastarąsias 24 valandas VICS svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.02665 iki aukščiausios $ 0.02774 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia VICS kaina yra $ 1.99597417, o žemiausia – $ 0.024990913178639444.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, VICS per pastarąją valandą pasikeitė -0.12%, per 24 valandas – +0.03%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.38%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
RoboFi (VICS) rinkos informacija
Dabartinė RoboFi rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 46.77K. VICS apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 600000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 16.06M
RoboFi (VICS) kainos istorija USD
Stebėkite RoboFi kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.000008
+0.03%
30 dienų
$ -0.00074
-2.70%
60 dienų
$ +0.00052
+1.98%
90 dienų
$ +0.00056
+2.13%
RoboFi kainos pokytis šiandien
Šiandien VICS užfiksuotas $ +0.000008 (+0.03%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
RoboFi 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00074 (-2.70%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
RoboFi 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, VICS rodiklis pasikeitė $ +0.00052 (+1.98% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
RoboFi 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00056 (+2.13%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir RoboFi (VICS) pokyčius?
RoboFi, a decentralized finance (Defi) platform that envisions a marketplace for revolutionary Dao crypto trading bots with IBO (Initial Bot Offering). With the effective use of blockchain technology, RoboFi seeks to bring consensus between bot creators and users in an ecosystem that encourages mutual financial growth and innovation.
RoboFi galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų RoboFi investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti RoboFi, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
RoboFi kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos RoboFi (VICS) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų RoboFi (VICS) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes RoboFi prognozes.
Supratimas apie RoboFi (VICS) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie VICSišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti RoboFi (VICS)
Ieškote, kaip nusipirkti RoboFi? Viskas paprasta ir patogu! RoboFi lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.