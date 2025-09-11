Octavia (VIA) realiojo laiko kaina yra $ 0.0151. Per pastarąsias 24 valandas VIA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0143 iki aukščiausios $ 0.0159 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia VIA kaina yra $ 2.845731432191535, o žemiausia – $ 0.013776772067403957.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, VIA per pastarąją valandą pasikeitė +3.42%, per 24 valandas – +2.72%, o per pastarąsias 7 dienas – +4.86%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Octavia (VIA) rinkos informacija
No.4157
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 100.78K
$ 100.78K$ 100.78K
$ 1.51M
$ 1.51M$ 1.51M
0.00
0.00 0.00
100,000,000
100,000,000 100,000,000
98,798,213.93841259
98,798,213.93841259 98,798,213.93841259
0.00%
BSC
Dabartinė Octavia rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 100.78K. VIA apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 98798213.93841259. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.51M
Octavia (VIA) kainos istorija USD
Stebėkite Octavia kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0004
+2.72%
30 dienų
$ -0.004
-20.95%
60 dienų
$ -0.0064
-29.77%
90 dienų
$ -0.0094
-38.37%
Octavia kainos pokytis šiandien
Šiandien VIA užfiksuotas $ +0.0004 (+2.72%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Octavia 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.004 (-20.95%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Octavia 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, VIA rodiklis pasikeitė $ -0.0064 (-29.77% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Octavia 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0094 (-38.37%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Octavia (VIA) pokyčius?
Octavia is your web3 assistant and community manager designed to make crypto trading easier and safer.
Octavia galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Octavia investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti VIAstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Octavia mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Octavia, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Octavia kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Octavia (VIA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Octavia (VIA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Octavia prognozes.
Supratimas apie Octavia (VIA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie VIAišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Octavia (VIA)
Ieškote, kaip nusipirkti Octavia? Viskas paprasta ir patogu! Octavia lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.