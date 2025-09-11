Vestate (VES) realiojo laiko kaina yra $ 0.000812. Per pastarąsias 24 valandas VES svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.000812 iki aukščiausios $ 0.001181 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia VES kaina yra $ 0.04738161160792102, o žemiausia – $ 0.001340170733203123.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, VES per pastarąją valandą pasikeitė -18.40%, per 24 valandas – -31.24%, o per pastarąsias 7 dienas – -49.13%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Vestate (VES) rinkos informacija
Dabartinė Vestate rinkos kapitalizacija yra $ 116.68K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 133.45. VES apyvartoje yra 143.70M vienetų, o bendras kiekis siekia 500000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 406.00K
Vestate (VES) kainos istorija USD
Stebėkite Vestate kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.00036892
-31.24%
30 dienų
$ -0.00174
-68.19%
60 dienų
$ -0.000828
-50.49%
90 dienų
$ -0.000865
-51.59%
Vestate kainos pokytis šiandien
Šiandien VES užfiksuotas $ -0.00036892 (-31.24%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Vestate 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00174 (-68.19%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Vestate 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, VES rodiklis pasikeitė $ -0.000828 (-50.49% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Vestate 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000865 (-51.59%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Vestate (VES) pokyčius?
Vestate leads the Real Estate 3.0 revolution by combining blockchain with Real World Assets (RWAs) in a global property marketplace. It tokenizes commissions, ensuring fair compensation through transparent transactions. The platform is positioned for the future shift to Real Estate 3.0, shaping a more accessible and equitable real estate industry, now with a focus on RWAs
Vestate galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus.
Taip pat galite: - Patikrinti VESstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Vestate mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Vestate, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Vestate kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Vestate (VES) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Vestate (VES) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Vestate prognozes.
Supratimas apie Vestate (VES) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie VESišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Vestate (VES)
Vestate lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti".
