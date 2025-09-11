Daugiau apie VES

Vestate kaina(VES)

$0.000812
-31.24%1D
Vestate (VES) kainos grafikas realiu laiku
2025-09-11

Vestate (VES) kainos informacija (USD)

$ 0.000812
$ 0.001181
$ 0.000812
$ 0.001181
$ 0.04738161160792102
$ 0.001340170733203123
-18.40%

-31.24%

-49.13%

-49.13%

Vestate (VES) realiojo laiko kaina yra $ 0.000812. Per pastarąsias 24 valandas VES svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.000812 iki aukščiausios $ 0.001181 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia VES kaina yra $ 0.04738161160792102, o žemiausia – $ 0.001340170733203123.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, VES per pastarąją valandą pasikeitė -18.40%, per 24 valandas – -31.24%, o per pastarąsias 7 dienas – -49.13%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Vestate (VES) rinkos informacija

No.2747

$ 116.68K
$ 133.45
$ 406.00K
143.70M
500,000,000
500,000,000
28.74%

ETH

Dabartinė Vestate rinkos kapitalizacija yra $ 116.68K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 133.45. VES apyvartoje yra 143.70M vienetų, o bendras kiekis siekia 500000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 406.00K

Vestate (VES) kainos istorija USD

Stebėkite Vestate kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00036892-31.24%
30 dienų$ -0.00174-68.19%
60 dienų$ -0.000828-50.49%
90 dienų$ -0.000865-51.59%
Vestate kainos pokytis šiandien

Šiandien VES užfiksuotas $ -0.00036892 (-31.24%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Vestate 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00174 (-68.19%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Vestate 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, VES rodiklis pasikeitė $ -0.000828 (-50.49% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Vestate 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000865 (-51.59%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Kas yra Vestate (VES)

Vestate leads the Real Estate 3.0 revolution by combining blockchain with Real World Assets (RWAs) in a global property marketplace. It tokenizes commissions, ensuring fair compensation through transparent transactions. The platform is positioned for the future shift to Real Estate 3.0, shaping a more accessible and equitable real estate industry, now with a focus on RWAs

Vestate galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Vestate investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Vestate kainos prognozė (USD)

1 Vestate(VES) į VND
21.36778
1 Vestate(VES) į AUD
A$0.00122612
1 Vestate(VES) į GBP
0.00059276
1 Vestate(VES) į EUR
0.0006902
1 Vestate(VES) į USD
$0.000812
1 Vestate(VES) į MYR
RM0.00342664
1 Vestate(VES) į TRY
0.03351936
1 Vestate(VES) į JPY
¥0.119364
1 Vestate(VES) į ARS
ARS$1.156694
1 Vestate(VES) į RUB
0.06860588
1 Vestate(VES) į INR
0.07164276
1 Vestate(VES) į IDR
Rp13.31147328
1 Vestate(VES) į KRW
1.12934584
1 Vestate(VES) į PHP
0.04645452
1 Vestate(VES) į EGP
￡E.0.03908968
1 Vestate(VES) į BRL
R$0.0043848
1 Vestate(VES) į CAD
C$0.00112056
1 Vestate(VES) į BDT
0.0989016
1 Vestate(VES) į NGN
1.22473148
1 Vestate(VES) į COP
$3.18430672
1 Vestate(VES) į ZAR
R.0.01420188
1 Vestate(VES) į UAH
0.03351936
1 Vestate(VES) į VES
Bs0.126672
1 Vestate(VES) į CLP
$0.780332
1 Vestate(VES) į PKR
Rs0.23061612
1 Vestate(VES) į KZT
0.43773296
1 Vestate(VES) į THB
฿0.02580536
1 Vestate(VES) į TWD
NT$0.02466044
1 Vestate(VES) į AED
د.إ0.00298004
1 Vestate(VES) į CHF
Fr0.00064148
1 Vestate(VES) į HKD
HK$0.00631736
1 Vestate(VES) į AMD
֏0.31027332
1 Vestate(VES) į MAD
.د.م0.00733236
1 Vestate(VES) į MXN
$0.0151032
1 Vestate(VES) į SAR
ريال0.003045
1 Vestate(VES) į PLN
0.00295568
1 Vestate(VES) į RON
лв0.00352408
1 Vestate(VES) į SEK
kr0.0075922
1 Vestate(VES) į BGN
лв0.00135604
1 Vestate(VES) į HUF
Ft0.27293756
1 Vestate(VES) į CZK
0.01693832
1 Vestate(VES) į KWD
د.ك0.00024766
1 Vestate(VES) į ILS
0.00270396
1 Vestate(VES) į AOA
Kz0.74290692
1 Vestate(VES) į BHD
.د.ب0.000306124
1 Vestate(VES) į BMD
$0.000812
1 Vestate(VES) į DKK
kr0.00518056
1 Vestate(VES) į HNL
L0.02128252
1 Vestate(VES) į MUR
0.03699472
1 Vestate(VES) į NAD
$0.01427496
1 Vestate(VES) į NOK
kr0.00806316
1 Vestate(VES) į NZD
$0.00136416
1 Vestate(VES) į PAB
B/.0.000812
1 Vestate(VES) į PGK
K0.00344288
1 Vestate(VES) į QAR
ر.ق0.00295568
1 Vestate(VES) į RSD
дин.0.0813218

Išsamesnei Vestate analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Vestate svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Vestate

Kiek Vestate(VES) verta (-as) šiandien?
Dabartinė VES kaina USD valiuta yra 0.000812USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė VES į USD kaina?
Dabartinė VES kaina USD valiuta yra $ 0.000812. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Vestate rinkos kapitalizacija?
VES rinkos kapitalizacija yra $ 116.68KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra VES apyvartoje?
VES apyvartoje yra 143.70MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) VES kaina?
VES pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.04738161160792102USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) VES kaina?
VES pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.001340170733203123USD.
Kokia yra VES prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis VES yra $ 133.45USD.
Ar VES kaina šiais metais kils?
VES šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite VES kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
2025-09-11

Vestate (VES) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
