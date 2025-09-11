VENOM (VENOM) realiojo laiko kaina yra $ 0.15063. Per pastarąsias 24 valandas VENOM svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.14017 iki aukščiausios $ 0.1509 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia VENOM kaina yra $ 0.7954748678174979, o žemiausia – $ 0.034636160326987464.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, VENOM per pastarąją valandą pasikeitė -0.06%, per 24 valandas – +1.40%, o per pastarąsias 7 dienas – -4.06%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
VENOM (VENOM) rinkos informacija
Dabartinė VENOM rinkos kapitalizacija yra $ 148.96M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 31.02K. VENOM apyvartoje yra 988.92M vienetų, o bendras kiekis siekia 7311683515.75. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.21B
VENOM (VENOM) kainos istorija USD
Stebėkite VENOM kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0020797
+1.40%
30 dienų
$ -0.00619
-3.95%
60 dienų
$ -0.07207
-32.37%
90 dienų
$ -0.01302
-7.96%
VENOM kainos pokytis šiandien
Šiandien VENOM užfiksuotas $ +0.0020797 (+1.40%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
VENOM 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00619 (-3.95%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
VENOM 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, VENOM rodiklis pasikeitė $ -0.07207 (-32.37% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
VENOM 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.01302 (-7.96%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir VENOM (VENOM) pokyčius?
Venom is a Layer 0 asynchronous blockchain with a unique mesh network architecture capable of hosting whole nations on the blockchain dynamic sharding for scalability and efficiency with a focus on blockchain adoption through government initiatives such as fiat-backed stablecoins around the world, CBDCs, RWA (such as carbon credits), payments & trade finance.
VENOM galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų VENOM investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti VENOM, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
VENOM kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos VENOM (VENOM) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų VENOM (VENOM) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes VENOM prognozes.
Supratimas apie VENOM (VENOM) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie VENOMišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti VENOM (VENOM)
Ieškote, kaip nusipirkti VENOM? Viskas paprasta ir patogu! VENOM lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.