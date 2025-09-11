Daugiau apie VENOM

VENOM kaina(VENOM)

1 VENOM į USD – tiesioginė kaina:

$0.15063
VENOM (VENOM) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 16:06:14(UTC+8)

VENOM (VENOM) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

-0.06%

+1.40%

-4.06%

-4.06%

VENOM (VENOM) realiojo laiko kaina yra $ 0.15063. Per pastarąsias 24 valandas VENOM svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.14017 iki aukščiausios $ 0.1509 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia VENOM kaina yra $ 0.7954748678174979, o žemiausia – $ 0.034636160326987464.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, VENOM per pastarąją valandą pasikeitė -0.06%, per 24 valandas – +1.40%, o per pastarąsias 7 dienas – -4.06%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

VENOM (VENOM) rinkos informacija

No.281

12.36%

VENOM

Dabartinė VENOM rinkos kapitalizacija yra $ 148.96M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 31.02K. VENOM apyvartoje yra 988.92M vienetų, o bendras kiekis siekia 7311683515.75. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.21B

VENOM (VENOM) kainos istorija USD

Stebėkite VENOM kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0020797+1.40%
30 dienų$ -0.00619-3.95%
60 dienų$ -0.07207-32.37%
90 dienų$ -0.01302-7.96%
VENOM kainos pokytis šiandien

Šiandien VENOM užfiksuotas $ +0.0020797 (+1.40%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

VENOM 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00619 (-3.95%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

VENOM 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, VENOM rodiklis pasikeitė $ -0.07207 (-32.37% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

VENOM 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.01302 (-7.96%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir VENOM (VENOM) pokyčius?

Peržiūrėkite VENOM kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra VENOM (VENOM)

Venom is a Layer 0 asynchronous blockchain with a unique mesh network architecture capable of hosting whole nations on the blockchain dynamic sharding for scalability and efficiency with a focus on blockchain adoption through government initiatives such as fiat-backed stablecoins around the world, CBDCs, RWA (such as carbon credits), payments & trade finance.

VENOM galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų VENOM investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti VENOMstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie VENOM mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti VENOM, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

VENOM kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos VENOM (VENOM) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų VENOM (VENOM) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes VENOM prognozes.

Peržiūrėkite VENOM kainos prognozę dabar!

VENOM (VENOM) Tokenomika

Supratimas apie VENOM (VENOM) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie VENOMišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti VENOM (VENOM)

Ieškote, kaip nusipirkti VENOM? Viskas paprasta ir patogu! VENOM lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

VENOM į vietos valiutas

1 VENOM(VENOM) į VND
1 VENOM(VENOM) į AUD
1 VENOM(VENOM) į GBP
1 VENOM(VENOM) į EUR
1 VENOM(VENOM) į USD
1 VENOM(VENOM) į MYR
1 VENOM(VENOM) į TRY
1 VENOM(VENOM) į JPY
1 VENOM(VENOM) į ARS
1 VENOM(VENOM) į RUB
1 VENOM(VENOM) į INR
1 VENOM(VENOM) į IDR
1 VENOM(VENOM) į KRW
1 VENOM(VENOM) į PHP
1 VENOM(VENOM) į EGP
1 VENOM(VENOM) į BRL
1 VENOM(VENOM) į CAD
1 VENOM(VENOM) į BDT
1 VENOM(VENOM) į NGN
1 VENOM(VENOM) į COP
1 VENOM(VENOM) į ZAR
1 VENOM(VENOM) į UAH
1 VENOM(VENOM) į VES
1 VENOM(VENOM) į CLP
1 VENOM(VENOM) į PKR
1 VENOM(VENOM) į KZT
1 VENOM(VENOM) į THB
1 VENOM(VENOM) į TWD
1 VENOM(VENOM) į AED
1 VENOM(VENOM) į CHF
1 VENOM(VENOM) į HKD
1 VENOM(VENOM) į AMD
1 VENOM(VENOM) į MAD
1 VENOM(VENOM) į MXN
1 VENOM(VENOM) į SAR
1 VENOM(VENOM) į PLN
1 VENOM(VENOM) į RON
1 VENOM(VENOM) į SEK
1 VENOM(VENOM) į BGN
1 VENOM(VENOM) į HUF
1 VENOM(VENOM) į CZK
1 VENOM(VENOM) į KWD
1 VENOM(VENOM) į ILS
1 VENOM(VENOM) į AOA
1 VENOM(VENOM) į BHD
1 VENOM(VENOM) į BMD
1 VENOM(VENOM) į DKK
1 VENOM(VENOM) į HNL
1 VENOM(VENOM) į MUR
1 VENOM(VENOM) į NAD
1 VENOM(VENOM) į NOK
1 VENOM(VENOM) į NZD
1 VENOM(VENOM) į PAB
1 VENOM(VENOM) į PGK
1 VENOM(VENOM) į QAR
1 VENOM(VENOM) į RSD
VENOM išteklius

Išsamesnei VENOM analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali VENOM svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie VENOM

Kiek VENOM(VENOM) verta (-as) šiandien?
Dabartinė VENOM kaina USD valiuta yra 0.15063USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė VENOM į USD kaina?
Dabartinė VENOM kaina USD valiuta yra $ 0.15063. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra VENOM rinkos kapitalizacija?
VENOM rinkos kapitalizacija yra $ 148.96MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra VENOM apyvartoje?
VENOM apyvartoje yra 988.92MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) VENOM kaina?
VENOM pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.7954748678174979USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) VENOM kaina?
VENOM pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.034636160326987464USD.
Kokia yra VENOM prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis VENOM yra $ 31.02KUSD.
Ar VENOM kaina šiais metais kils?
VENOM šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite VENOM kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 16:06:14(UTC+8)

VENOM (VENOM) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

