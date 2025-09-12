VENOM (VENOM) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite VENOM kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek VENOM augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte VENOM kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

VENOM kainos prognozė
$0.15823
+3.96%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 20:35:37(UTC+8)

VENOM Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

VENOM (VENOM) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, VENOM galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.15823 prekybos kainą 2025 m.

VENOM (VENOM) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, VENOM galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.166141 prekybos kainą 2026 m.

VENOM (VENOM) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. VENOM ateities kaina yra $ 0.174448 su 10.25% augimo norma.

VENOM (VENOM) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. VENOM ateities kaina yra $ 0.183171 su 15.76% augimo norma.

VENOM (VENOM) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, VENOM 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.192329, o augimo norma – 21.55%.

VENOM (VENOM) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, VENOM 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.201946, o augimo norma – 27.63%.

VENOM (VENOM) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. VENOM kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.328948 prekybos kainą.

VENOM (VENOM) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. VENOM kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.535822 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.15823
    0.00%
  • 2026
    $ 0.166141
    5.00%
  • 2027
    $ 0.174448
    10.25%
  • 2028
    $ 0.183171
    15.76%
  • 2029
    $ 0.192329
    21.55%
  • 2030
    $ 0.201946
    27.63%
  • 2031
    $ 0.212043
    34.01%
  • 2032
    $ 0.222645
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.233777
    47.75%
  • 2034
    $ 0.245466
    55.13%
  • 2035
    $ 0.257739
    62.89%
  • 2036
    $ 0.270626
    71.03%
  • 2037
    $ 0.284158
    79.59%
  • 2038
    $ 0.298366
    88.56%
  • 2039
    $ 0.313284
    97.99%
  • 2040
    $ 0.328948
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės VENOM kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.15823
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.158251
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.158381
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.158880
    0.41%
VENOM (VENOM) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma VENOM kaina yra $0.15823. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

VENOM (VENOM) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė VENOM, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.158251. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

VENOM (VENOM) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė VENOM, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.158381. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

VENOM (VENOM) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma VENOM kaina yra $0.158880. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė VENOM kainų statistika

$ 0.15823
+3.96%

$ 156.45M
988.92M
$ 69.64K
--

Naujausia VENOM kaina yra $ 0.15823. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +3.96%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 69.64K.
Be to, VENOM turi 988.92M apyvartą ir $ 156.45M bendrą rinkos kapitalizaciją.

VENOM istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje VENOM, dabartinė VENOM kaina yra 0.1582USD. Apyvartinė VENOM (VENOM) pasiūla yra 0.00 VENOM, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $156.45M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.04%
    $ 0.006650
    $ 0.16014
    $ 0.15068
  • 7 dienos
    0.02%
    $ 0.002689
    $ 0.16014
    $ 0.14017
  • 30 dienų
    0.00%
    $ 0.000240
    $ 0.20945
    $ 0.13244
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas VENOM kaina pasikeitė $0.006650, atspindinti 0.04% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas VENOM buvo prekiaujama aukščiausia $0.16014 ir žemiausia $0.14017. Kainos pokytis buvo 0.02%. Ši naujausia tendencija parodo VENOM potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį VENOM įvyko 0.00%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.000240 vertę. Tai rodo, kad VENOM artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą VENOM kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą VENOM kainų istoriją

Kaip veikia VENOM (VENOM) kainų prognozės modulis?

VENOM Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas VENOM kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius VENOM ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą VENOM būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti VENOM kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja VENOM ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina VENOM pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą VENOM potencialą.

Kodėl VENOM kainų prognozė yra svarbi?

VENOM kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į VENOM dabar?
Pagal jūsų prognozes, VENOM pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio VENOM kainų prognozė?
Remiantis VENOM (VENOM) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama VENOM kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 VENOM 2026 m.?
1 vieneto VENOM (VENOM) kaina šiandien yra $0.15823. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, VENOM padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama VENOM kaina 2027 m.?
VENOM (VENOM) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 VENOM kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė VENOM kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, VENOM (VENOM) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė VENOM kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, VENOM (VENOM) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 VENOM 2030 m.?
1 vieneto VENOM (VENOM) kaina šiandien yra $0.15823. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, VENOM padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia VENOM kainų prognozė 2040 metams?
VENOM (VENOM) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 VENOM kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.