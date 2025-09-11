VARA (VARA) realiojo laiko kaina yra $ 0.003551. Per pastarąsias 24 valandas VARA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0035 iki aukščiausios $ 0.003752 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia VARA kaina yra $ 0.19529, o žemiausia – $ 0.003439648567670087.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, VARA per pastarąją valandą pasikeitė +0.14%, per 24 valandas – -0.89%, o per pastarąsias 7 dienas – -2.48%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
VARA (VARA) rinkos informacija
No.1023
$ 14.75M
$ 14.75M$ 14.75M
$ 68.07K
$ 68.07K$ 68.07K
$ 35.56M
$ 35.56M$ 35.56M
4.15B
4.15B 4.15B
10,014,070,337
10,014,070,337 10,014,070,337
VARA
Dabartinė VARA rinkos kapitalizacija yra $ 14.75M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 68.07K. VARA apyvartoje yra 4.15B vienetų, o bendras kiekis siekia 10014070337. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 35.56M
VARA (VARA) kainos istorija USD
Stebėkite VARA kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.00003189
-0.89%
30 dienų
$ -0.000955
-21.20%
60 dienų
$ -0.001087
-23.44%
90 dienų
$ -0.002036
-36.45%
VARA kainos pokytis šiandien
Šiandien VARA užfiksuotas $ -0.00003189 (-0.89%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
VARA 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000955 (-21.20%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
VARA 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, VARA rodiklis pasikeitė $ -0.001087 (-23.44% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
VARA 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.002036 (-36.45%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir VARA (VARA) pokyčius?
Vara network is a revolutionary Web 3.0 application platform. Supporting parallel data processing for deep scalability, Vara's unique architecture enables new design patterns and features within programs — driving the next generation of Web3 dApps.
VARA galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų VARA investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti VARA, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
VARA kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos VARA (VARA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų VARA (VARA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes VARA prognozes.
Supratimas apie VARA (VARA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie VARAišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti VARA (VARA)
Ieškote, kaip nusipirkti VARA? Viskas paprasta ir patogu! VARA lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.