VARA

Vara network is a revolutionary Web 3.0 application platform. Supporting parallel data processing for deep scalability, Vara's unique architecture enables new design patterns and features within programs — driving the next generation of Web3 dApps.

VardasVARA

ReitingasNo.1094

Rinkos kapitalizacija$0.00

Visiškai sumažinta rinkos kapitalizacija$0.00

Rinkos dalis%

Prekybos apimtis / rinkos kapitalizacija (24 val.)0.00%

Cirkuliuojantis kiekis4,381,982,931

Maksimali pasiūla0

Bendra pasiūla10,000,000,000

Cirkuliacijos norma%

Išleidimo data--

Kaina, už kurią turtas buvo išleistas pirmą kartą--

Visų laikų rekordas0.19529,2023-09-22

Mažiausia kaina0.00274189180376489,2025-09-22

Vieša blokų grandinėVARA

ĮvadasVara network is a revolutionary Web 3.0 application platform. Supporting parallel data processing for deep scalability, Vara's unique architecture enables new design patterns and features within programs — driving the next generation of Web3 dApps.

Sektorius

Socialinė žiniasklaida

etfindex:mc_etfindex_sourceAtsisakymas: cmc pateikti duomenys ir neturėtų būti laikomi investavimo patarimais.

MEXC yra paprasčiausias būdas prekiauti kriptovaliutomis. Atraskite pirmaujančią pasaulyje kriptovaliutų biržą – pirkite, prekiaukite ir uždirbkite su kriptovaliutomis. Prekiaukite „Bitcoin“ BTC, „Ethereum“ ETH ir daugiau nei 3,000 alternatyvių kriptovaliutų.MEXC yra paprasčiausias būdas prekiauti kriptovaliutomis. Atraskite pirmaujančią pasaulyje kriptovaliutų biržą – pirkite, prekiaukite ir uždirbkite su kriptovaliutomis. Prekiaukite „Bitcoin“ BTC, „Ethereum“ ETH ir daugiau nei 3,000 alternatyvių kriptovaliutų.
Paieška
Mėgstamiausi
VARA/USDT
VARA
----
--
24val. aukščiausias
--
24val. žemiausias
--
24 val. apimtis (VARA)
--
24 val. suma (USDT)
--
Diagrama
Informacija
Pavedimų knyga
Rinkos sandoriai
Pavedimų knyga
Rinkos sandoriai
Pavedimų knyga
Rinkos sandoriai
Rinkos sandoriai
Spot
Atviri pavedimai（0）
Pavedimų istorija
Prekybos istorija
Atviros pozicijos (0)
MEXC yra paprasčiausias būdas prekiauti kriptovaliutomis. Atraskite pirmaujančią pasaulyje kriptovaliutų biržą – pirkite, prekiaukite ir uždirbkite su kriptovaliutomis. Prekiaukite „Bitcoin“ BTC, „Ethereum“ ETH ir daugiau nei 3,000 alternatyvių kriptovaliutų.MEXC yra paprasčiausias būdas prekiauti kriptovaliutomis. Atraskite pirmaujančią pasaulyje kriptovaliutų biržą – pirkite, prekiaukite ir uždirbkite su kriptovaliutomis. Prekiaukite „Bitcoin“ BTC, „Ethereum“ ETH ir daugiau nei 3,000 alternatyvių kriptovaliutų.
VARA/USDT
--
--
‎--
24val. aukščiausias
--
24val. žemiausias
--
24 val. apimtis (VARA)
--
24 val. suma (USDT)
--
Diagrama
Pavedimų knyga
Rinkos sandoriai
Informacija
Atviri pavedimai（0）
Pavedimų istorija
Prekybos istorija
Atviros pozicijos (0)
Loading...