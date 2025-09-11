UWON (UWON) realiojo laiko kaina yra $ 0.2086. Per pastarąsias 24 valandas UWON svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.1975 iki aukščiausios $ 0.2162 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia UWON kaina yra --, o žemiausia – --.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, UWON per pastarąją valandą pasikeitė -0.34%, per 24 valandas – -0.57%, o per pastarąsias 7 dienas – -8.07%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
UWON (UWON) rinkos informacija
$ 38.07K
$ 2.09M
10,000,000
NEAR
Dabartinė UWON rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 38.07K. UWON apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.09M
UWON (UWON) kainos istorija USD
Stebėkite UWON kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.001198
-0.57%
30 dienų
$ -0.0507
-19.56%
60 dienų
$ -0.1054
-33.57%
90 dienų
$ -0.0814
-28.07%
UWON kainos pokytis šiandien
Šiandien UWON užfiksuotas $ -0.001198 (-0.57%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
UWON 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0507 (-19.56%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
UWON 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, UWON rodiklis pasikeitė $ -0.1054 (-33.57% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
UWON 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0814 (-28.07%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir UWON (UWON) pokyčius?
This meme-coin is dedicated to the launch of the Case Boom game in Telegram Wallet. At the end of the game there was a funny bug when, instead of a box, there was an empty screen and the title YOU WON.
UWON kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos UWON (UWON) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų UWON (UWON) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes UWON prognozes.
Supratimas apie UWON (UWON) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie UWONišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti UWON (UWON)
