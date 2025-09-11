USDP (USDP) realiojo laiko kaina yra $ 0.9998. Per pastarąsias 24 valandas USDP svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.9995 iki aukščiausios $ 1.0003 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia USDP kaina yra $ 2.0227706070856626, o žemiausia – $ 0.872764435084.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, USDP per pastarąją valandą pasikeitė +0.02%, per 24 valandas – -0.01%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.02%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
USDP (USDP) rinkos informacija
No.495
$ 67.94M
$ 90.16K
$ 67.94M
67.95M
67,953,468.26571843
ETH
Dabartinė USDP rinkos kapitalizacija yra $ 67.94M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 90.16K. USDP apyvartoje yra 67.95M vienetų, o bendras kiekis siekia 67953468.26571843. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 67.94M
USDP (USDP) kainos istorija USD
Stebėkite USDP kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0001
-0.01%
30 dienų
$ -0.0003
-0.03%
60 dienų
$ +0.0001
+0.01%
90 dienų
$ -0.0004
-0.04%
USDP kainos pokytis šiandien
Šiandien USDP užfiksuotas $ -0.0001 (-0.01%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
USDP 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0003 (-0.03%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
USDP 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, USDP rodiklis pasikeitė $ +0.0001 (+0.01% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
USDP 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0004 (-0.04%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir USDP (USDP) pokyčius?
Founded in September of 2018, Pax Dollar is a flat-collateralized stablecoin. Stablecoins are cryptocurrencies that are designed to minimize the volatility of the price of the stablecoin, relative to a certain stable asset or a basket of assets. A stablecoin can be pegged to a cryptocurrency or flat money. In some cases, it can even be traded for commodities. Pax Dollar offers the advantage of transacting with blockchain assets through minimized price risk. The Pax Dollar tokens (USDP) are issued as ERC-20 token on the Ethereum blockchain and are collateralized 1:1 through the USD held in Paxos-owned US bank accounts.
USDP galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti USDP, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
USDP kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos USDP (USDP) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų USDP (USDP) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes USDP prognozes.
Supratimas apie USDP (USDP) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie USDPišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti USDP (USDP)
Ieškote, kaip nusipirkti USDP?
