USDP kaina(USDP)

1 USDP į USD – tiesioginė kaina:

$0.9998
$0.9998$0.9998
-0.01%1D
USD
USDP (USDP) kainos grafikas realiu laiku
USDP (USDP) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.9995
$ 0.9995$ 0.9995
24 val. žemiausia
$ 1.0003
$ 1.0003$ 1.0003
24 val. aukščiausia

$ 0.9995
$ 0.9995$ 0.9995

$ 1.0003
$ 1.0003$ 1.0003

$ 2.0227706070856626
$ 2.0227706070856626$ 2.0227706070856626

$ 0.872764435084
$ 0.872764435084$ 0.872764435084

+0.02%

-0.01%

-0.02%

-0.02%

USDP (USDP) realiojo laiko kaina yra $ 0.9998. Per pastarąsias 24 valandas USDP svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.9995 iki aukščiausios $ 1.0003 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia USDP kaina yra $ 2.0227706070856626, o žemiausia – $ 0.872764435084.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, USDP per pastarąją valandą pasikeitė +0.02%, per 24 valandas – -0.01%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.02%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

USDP (USDP) rinkos informacija

No.495

$ 67.94M
$ 67.94M$ 67.94M

$ 90.16K
$ 90.16K$ 90.16K

$ 67.94M
$ 67.94M$ 67.94M

67.95M
67.95M 67.95M

67,953,468.26571843
67,953,468.26571843 67,953,468.26571843

ETH

Dabartinė USDP rinkos kapitalizacija yra $ 67.94M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 90.16K. USDP apyvartoje yra 67.95M vienetų, o bendras kiekis siekia 67953468.26571843. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 67.94M

USDP (USDP) kainos istorija USD

Stebėkite USDP kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0001-0.01%
30 dienų$ -0.0003-0.03%
60 dienų$ +0.0001+0.01%
90 dienų$ -0.0004-0.04%
USDP kainos pokytis šiandien

Šiandien USDP užfiksuotas $ -0.0001 (-0.01%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

USDP 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0003 (-0.03%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

USDP 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, USDP rodiklis pasikeitė $ +0.0001 (+0.01% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

USDP 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0004 (-0.04%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir USDP (USDP) pokyčius?

Peržiūrėkite USDP kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra USDP (USDP)

Founded in September of 2018, Pax Dollar is a flat-collateralized stablecoin. Stablecoins are cryptocurrencies that are designed to minimize the volatility of the price of the stablecoin, relative to a certain stable asset or a basket of assets. A stablecoin can be pegged to a cryptocurrency or flat money. In some cases, it can even be traded for commodities. Pax Dollar offers the advantage of transacting with blockchain assets through minimized price risk. The Pax Dollar tokens (USDP) are issued as ERC-20 token on the Ethereum blockchain and are collateralized 1:1 through the USD held in Paxos-owned US bank accounts.

USDP galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus.

Taip pat galite:
- Patikrinti USDPstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie USDP mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti USDP, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

USDP kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos USDP (USDP) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų USDP (USDP) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes USDP prognozes.

Peržiūrėkite USDP kainos prognozę dabar!

USDP (USDP) Tokenomika

Supratimas apie USDP (USDP) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie USDPišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti USDP (USDP)

Ieškote, kaip nusipirkti USDP? USDP lengvai įsigysite MEXC platformoje.

USDP į vietos valiutas

1 USDP(USDP) į VND
26,309.737
1 USDP(USDP) į AUD
A$1.509698
1 USDP(USDP) į GBP
0.729854
1 USDP(USDP) į EUR
0.84983
1 USDP(USDP) į USD
$0.9998
1 USDP(USDP) į MYR
RM4.219156
1 USDP(USDP) į TRY
41.281742
1 USDP(USDP) į JPY
¥146.9706
1 USDP(USDP) į ARS
ARS$1,424.2151
1 USDP(USDP) į RUB
85.622872
1 USDP(USDP) į INR
88.292338
1 USDP(USDP) į IDR
Rp16,390.161312
1 USDP(USDP) į KRW
1,392.47145
1 USDP(USDP) į PHP
57.158566
1 USDP(USDP) į EGP
￡E.48.150368
1 USDP(USDP) į BRL
R$5.39892
1 USDP(USDP) į CAD
C$1.379724
1 USDP(USDP) į BDT
121.77564
1 USDP(USDP) į NGN
1,507.988342
1 USDP(USDP) į COP
$3,920.775688
1 USDP(USDP) į ZAR
R.17.526494
1 USDP(USDP) į UAH
41.271744
1 USDP(USDP) į VES
Bs155.9688
1 USDP(USDP) į CLP
$960.8078
1 USDP(USDP) į PKR
Rs283.953198
1 USDP(USDP) į KZT
538.972184
1 USDP(USDP) į THB
฿31.813636
1 USDP(USDP) į TWD
NT$30.29394
1 USDP(USDP) į AED
د.إ3.669266
1 USDP(USDP) į CHF
Fr0.789842
1 USDP(USDP) į HKD
HK$7.778444
1 USDP(USDP) į AMD
֏382.033578
1 USDP(USDP) į MAD
.د.م9.028194
1 USDP(USDP) į MXN
$18.626274
1 USDP(USDP) į SAR
ريال3.74925
1 USDP(USDP) į PLN
3.639272
1 USDP(USDP) į RON
лв4.329134
1 USDP(USDP) į SEK
kr9.34813
1 USDP(USDP) į BGN
лв1.669666
1 USDP(USDP) į HUF
Ft336.292728
1 USDP(USDP) į CZK
20.875824
1 USDP(USDP) į KWD
د.ك0.304939
1 USDP(USDP) į ILS
3.329334
1 USDP(USDP) į AOA
Kz911.387686
1 USDP(USDP) į BHD
.د.ب0.3769246
1 USDP(USDP) į BMD
$0.9998
1 USDP(USDP) į DKK
kr6.378724
1 USDP(USDP) į HNL
L26.204758
1 USDP(USDP) į MUR
45.550888
1 USDP(USDP) į NAD
$17.576484
1 USDP(USDP) į NOK
kr9.928014
1 USDP(USDP) į NZD
$1.679664
1 USDP(USDP) į PAB
B/.0.9998
1 USDP(USDP) į PGK
K4.239152
1 USDP(USDP) į QAR
ر.ق3.639272
1 USDP(USDP) į RSD
дин.100.169962

USDP išteklius

Išsamesnei USDP analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali USDP svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie USDP

Kiek USDP(USDP) verta (-as) šiandien?
Dabartinė USDP kaina USD valiuta yra 0.9998USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė USDP į USD kaina?
Dabartinė USDP kaina USD valiuta yra $ 0.9998. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra USDP rinkos kapitalizacija?
USDP rinkos kapitalizacija yra $ 67.94MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra USDP apyvartoje?
USDP apyvartoje yra 67.95MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) USDP kaina?
USDP pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 2.0227706070856626USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) USDP kaina?
USDP pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.872764435084USD.
Kokia yra USDP prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis USDP yra $ 90.16KUSD.
Ar USDP kaina šiais metais kils?
USDP šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite USDP kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
USDP (USDP) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
