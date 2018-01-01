USDP (USDP) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieUSDP (USDP), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
USDP (USDP) Informacija

Founded in September of 2018, Pax Dollar is a flat-collateralized stablecoin. Stablecoins are cryptocurrencies that are designed to minimize the volatility of the price of the stablecoin, relative to a certain stable asset or a basket of assets. A stablecoin can be pegged to a cryptocurrency or flat money. In some cases, it can even be traded for commodities. Pax Dollar offers the advantage of transacting with blockchain assets through minimized price risk. The Pax Dollar tokens (USDP) are issued as ERC-20 token on the Ethereum blockchain and are collateralized 1:1 through the USD held in Paxos-owned US bank accounts.

Oficiali svetainė:
https://www.paxos.com/usdp/
Baltoji knyga:
https://account.paxos.com/whitepaper.pdf
Blokų naršyklė:
https://solscan.io/token/HVbpJAQGNpkgBaYBZQBR1t7yFdvaYVp2vCQQfKKEN4tM

USDP (USDP) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius USDP (USDP) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 67.91M
$ 67.91M
$ 67.91M$ 67.91M
Bendra pasiūla:
$ 67.95M
$ 67.95M$ 67.95M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 67.95M
$ 67.95M
$ 67.95M$ 67.95M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 67.91M
$ 67.91M
$ 67.91M$ 67.91M
Visų laikų rekordas:
$ 2.0006
$ 2.0006
$ 2.0006$ 2.0006
Visų laikų minimumas:
$ 0.872764435084
$ 0.872764435084$ 0.872764435084
Dabartinė kaina:
$ 0.9994
$ 0.9994$ 0.9994

USDP (USDP) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti USDP (USDP) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų USDP tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek USDP tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate USDP tokenomiką, galite peržiūrėti USDP tokeno kainą realiuoju laiku!

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.