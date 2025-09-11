Ethena USDe (USDE) realiojo laiko kaina yra $ 1.0006. Per pastarąsias 24 valandas USDE svyravo nuo žemiausios kainos $ 1.0003 iki aukščiausios $ 1.0009 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia USDE kaina yra $ 1.0349343344668251, o žemiausia – $ 0.9772661240254116.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, USDE per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -0.01%, o per pastarąsias 7 dienas – 0.00%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Ethena USDe (USDE) rinkos informacija
Dabartinė Ethena USDe rinkos kapitalizacija yra $ 13.12B, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 8.93M. USDE apyvartoje yra 13.11B vienetų, o bendras kiekis siekia 13111003606.244793. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 13.12B
Ethena USDe (USDE) kainos istorija USD
Stebėkite Ethena USDe kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0001
-0.01%
30 dienų
$ 0
0.00%
60 dienų
$ +0.0004
+0.03%
90 dienų
$ +0.0007
+0.07%
Ethena USDe kainos pokytis šiandien
Šiandien USDE užfiksuotas $ -0.0001 (-0.01%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Ethena USDe 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ 0 (0.00%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Ethena USDe 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, USDE rodiklis pasikeitė $ +0.0004 (+0.03% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Ethena USDe 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0007 (+0.07%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Ethena USDe (USDE) pokyčius?
Ethena is a synthetic dollar protocol built on Ethereum that will provide a crypto-native solution for money not reliant on traditional banking system infrastructure, alongside a globally accessible dollar denominated savings instrument - the 'Internet Bond'.
Ethena's synthetic dollar, USDe, will provide the first censorship resistant, scalable and stable crypto-native solution for money achieved by delta-hedging staked Ethereum collateral. USDe will be fully backed transparently onchain and free to compose throughout DeFi.
Ethena USDe galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Ethena USDe investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti USDEstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Ethena USDe mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Ethena USDe, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Ethena USDe kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Ethena USDe (USDE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Ethena USDe (USDE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Ethena USDe prognozes.
Supratimas apie Ethena USDe (USDE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie USDEišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Ethena USDe (USDE)
Ieškote, kaip nusipirkti Ethena USDe? Viskas paprasta ir patogu! Ethena USDe lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.