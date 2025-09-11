Daugiau apie USDE

Ethena USDe kaina(USDE)

1 USDE į USD – tiesioginė kaina:

$1.0005
-0.01%1D
Ethena USDe (USDE) kainos grafikas realiu laiku
Ethena USDe (USDE) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 1.0003
24 val. žemiausia
$ 1.0009
24 val. aukščiausia

$ 1.0003
$ 1.0009
$ 1.0349343344668251
$ 0.9772661240254116
0.00%

-0.01%

0.00%

0.00%

Ethena USDe (USDE) realiojo laiko kaina yra $ 1.0006. Per pastarąsias 24 valandas USDE svyravo nuo žemiausios kainos $ 1.0003 iki aukščiausios $ 1.0009 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia USDE kaina yra $ 1.0349343344668251, o žemiausia – $ 0.9772661240254116.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, USDE per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -0.01%, o per pastarąsias 7 dienas – 0.00%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Ethena USDe (USDE) rinkos informacija

No.13

$ 13.12B
$ 8.93M
$ 13.12B
13.11B
--
13,111,003,606.244793
0.33%

ETH

Dabartinė Ethena USDe rinkos kapitalizacija yra $ 13.12B, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 8.93M. USDE apyvartoje yra 13.11B vienetų, o bendras kiekis siekia 13111003606.244793. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 13.12B

Ethena USDe (USDE) kainos istorija USD

Stebėkite Ethena USDe kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0001-0.01%
30 dienų$ 00.00%
60 dienų$ +0.0004+0.03%
90 dienų$ +0.0007+0.07%
Ethena USDe kainos pokytis šiandien

Šiandien USDE užfiksuotas $ -0.0001 (-0.01%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Ethena USDe 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ 0 (0.00%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Ethena USDe 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, USDE rodiklis pasikeitė $ +0.0004 (+0.03% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Ethena USDe 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0007 (+0.07%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Ethena USDe (USDE) pokyčius?

Peržiūrėkite Ethena USDe kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Ethena USDe (USDE)

Ethena is a synthetic dollar protocol built on Ethereum that will provide a crypto-native solution for money not reliant on traditional banking system infrastructure, alongside a globally accessible dollar denominated savings instrument - the 'Internet Bond'. Ethena's synthetic dollar, USDe, will provide the first censorship resistant, scalable and stable crypto-native solution for money achieved by delta-hedging staked Ethereum collateral. USDe will be fully backed transparently onchain and free to compose throughout DeFi.

Ethena USDe galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Ethena USDe investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti USDEstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Ethena USDe mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Ethena USDe, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Ethena USDe kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Ethena USDe (USDE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Ethena USDe (USDE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Ethena USDe prognozes.

Peržiūrėkite Ethena USDe kainos prognozę dabar!

Ethena USDe (USDE) Tokenomika

Supratimas apie Ethena USDe (USDE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie USDEišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Ethena USDe (USDE)

Ieškote, kaip nusipirkti Ethena USDe? Viskas paprasta ir patogu! Ethena USDe lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

USDE į vietos valiutas

Išsamesnei Ethena USDe analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Ethena USDe

Kiek Ethena USDe(USDE) verta (-as) šiandien?
Dabartinė USDE kaina USD valiuta yra 1.0006USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė USDE į USD kaina?
Dabartinė USDE kaina USD valiuta yra $ 1.0006. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Ethena USDe rinkos kapitalizacija?
USDE rinkos kapitalizacija yra $ 13.12BUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra USDE apyvartoje?
USDE apyvartoje yra 13.11BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) USDE kaina?
USDE pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.0349343344668251USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) USDE kaina?
USDE pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.9772661240254116USD.
Kokia yra USDE prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis USDE yra $ 8.93MUSD.
Ar USDE kaina šiais metais kils?
USDE šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite USDE kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
