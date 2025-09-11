Daugiau apie UDS

UDS Kainos informacija

UDS Baltoji knyga

UDS Oficiali svetainė

UDS Tokenomika

UDS Kainų prognozė

UDS Istorija

UDS pirkimo vadovas

UDSvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

UDS Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Undeads Games logotipas

Undeads Games kaina(UDS)

1 UDS į USD – tiesioginė kaina:

$1.7484
$1.7484$1.7484
+0.06%1D
USD
Undeads Games (UDS) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 16:04:31(UTC+8)

Undeads Games (UDS) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 1.7275
$ 1.7275$ 1.7275
24 val. žemiausia
$ 1.7749
$ 1.7749$ 1.7749
24 val. aukščiausia

$ 1.7275
$ 1.7275$ 1.7275

$ 1.7749
$ 1.7749$ 1.7749

$ 2.8634474661286236
$ 2.8634474661286236$ 2.8634474661286236

$ 0.040078546924565576
$ 0.040078546924565576$ 0.040078546924565576

-0.35%

+0.06%

+29.12%

+29.12%

Undeads Games (UDS) realiojo laiko kaina yra $ 1.7493. Per pastarąsias 24 valandas UDS svyravo nuo žemiausios kainos $ 1.7275 iki aukščiausios $ 1.7749 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia UDS kaina yra $ 2.8634474661286236, o žemiausia – $ 0.040078546924565576.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, UDS per pastarąją valandą pasikeitė -0.35%, per 24 valandas – +0.06%, o per pastarąsias 7 dienas – +29.12%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Undeads Games (UDS) rinkos informacija

No.443

$ 80.11M
$ 80.11M$ 80.11M

$ 285.98K
$ 285.98K$ 285.98K

$ 437.33M
$ 437.33M$ 437.33M

45.80M
45.80M 45.80M

250,000,000
250,000,000 250,000,000

250,000,000
250,000,000 250,000,000

18.31%

ETH

Dabartinė Undeads Games rinkos kapitalizacija yra $ 80.11M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 285.98K. UDS apyvartoje yra 45.80M vienetų, o bendras kiekis siekia 250000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 437.33M

Undeads Games (UDS) kainos istorija USD

Stebėkite Undeads Games kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.001048+0.06%
30 dienų$ +0.5845+50.18%
60 dienų$ +0.6698+62.04%
90 dienų$ +0.8585+96.37%
Undeads Games kainos pokytis šiandien

Šiandien UDS užfiksuotas $ +0.001048 (+0.06%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Undeads Games 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.5845 (+50.18%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Undeads Games 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, UDS rodiklis pasikeitė $ +0.6698 (+62.04% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Undeads Games 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.8585 (+96.37%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Undeads Games (UDS) pokyčius?

Peržiūrėkite Undeads Games kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Undeads Games (UDS)

Undeads Games was established in early 2022 with an ambitious goal to bring feature-rich and exciting gameplay to Web3 space.

Undeads Games galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Undeads Games investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti UDSstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Undeads Games mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Undeads Games, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Undeads Games kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Undeads Games (UDS) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Undeads Games (UDS) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Undeads Games prognozes.

Peržiūrėkite Undeads Games kainos prognozę dabar!

Undeads Games (UDS) Tokenomika

Supratimas apie Undeads Games (UDS) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie UDSišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Undeads Games (UDS)

Ieškote, kaip nusipirkti Undeads Games? Viskas paprasta ir patogu! Undeads Games lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

UDS į vietos valiutas

1 Undeads Games(UDS) į VND
46,032.8295
1 Undeads Games(UDS) į AUD
A$2.641443
1 Undeads Games(UDS) į GBP
1.276989
1 Undeads Games(UDS) į EUR
1.486905
1 Undeads Games(UDS) į USD
$1.7493
1 Undeads Games(UDS) į MYR
RM7.382046
1 Undeads Games(UDS) į TRY
72.228597
1 Undeads Games(UDS) į JPY
¥257.1471
1 Undeads Games(UDS) į ARS
ARS$2,491.87785
1 Undeads Games(UDS) į RUB
149.810052
1 Undeads Games(UDS) į INR
154.480683
1 Undeads Games(UDS) į IDR
Rp28,677.044592
1 Undeads Games(UDS) į KRW
2,436.337575
1 Undeads Games(UDS) į PHP
100.007481
1 Undeads Games(UDS) į EGP
￡E.84.246288
1 Undeads Games(UDS) į BRL
R$9.44622
1 Undeads Games(UDS) į CAD
C$2.414034
1 Undeads Games(UDS) į BDT
213.06474
1 Undeads Games(UDS) į NGN
2,638.451697
1 Undeads Games(UDS) į COP
$6,859.984908
1 Undeads Games(UDS) į ZAR
R.30.665229
1 Undeads Games(UDS) į UAH
72.211104
1 Undeads Games(UDS) į VES
Bs272.8908
1 Undeads Games(UDS) į CLP
$1,681.0773
1 Undeads Games(UDS) į PKR
Rs496.818693
1 Undeads Games(UDS) į KZT
943.012644
1 Undeads Games(UDS) į THB
฿55.662726
1 Undeads Games(UDS) į TWD
NT$53.00379
1 Undeads Games(UDS) į AED
د.إ6.419931
1 Undeads Games(UDS) į CHF
Fr1.381947
1 Undeads Games(UDS) į HKD
HK$13.609554
1 Undeads Games(UDS) į AMD
֏668.425023
1 Undeads Games(UDS) į MAD
.د.م15.796179
1 Undeads Games(UDS) į MXN
$32.589459
1 Undeads Games(UDS) į SAR
ريال6.559875
1 Undeads Games(UDS) į PLN
6.367452
1 Undeads Games(UDS) į RON
лв7.574469
1 Undeads Games(UDS) į SEK
kr16.355955
1 Undeads Games(UDS) į BGN
лв2.921331
1 Undeads Games(UDS) į HUF
Ft588.394548
1 Undeads Games(UDS) į CZK
36.525384
1 Undeads Games(UDS) į KWD
د.ك0.5335365
1 Undeads Games(UDS) į ILS
5.825169
1 Undeads Games(UDS) į AOA
Kz1,594.609401
1 Undeads Games(UDS) į BHD
.د.ب0.6594861
1 Undeads Games(UDS) į BMD
$1.7493
1 Undeads Games(UDS) į DKK
kr11.160534
1 Undeads Games(UDS) į HNL
L45.849153
1 Undeads Games(UDS) į MUR
79.698108
1 Undeads Games(UDS) į NAD
$30.752694
1 Undeads Games(UDS) į NOK
kr17.370549
1 Undeads Games(UDS) į NZD
$2.938824
1 Undeads Games(UDS) į PAB
B/.1.7493
1 Undeads Games(UDS) į PGK
K7.417032
1 Undeads Games(UDS) į QAR
ر.ق6.367452
1 Undeads Games(UDS) į RSD
дин.175.262367

Undeads Games išteklius

Išsamesnei Undeads Games analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Undeads Games svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Undeads Games

Kiek Undeads Games(UDS) verta (-as) šiandien?
Dabartinė UDS kaina USD valiuta yra 1.7493USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė UDS į USD kaina?
Dabartinė UDS kaina USD valiuta yra $ 1.7493. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Undeads Games rinkos kapitalizacija?
UDS rinkos kapitalizacija yra $ 80.11MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra UDS apyvartoje?
UDS apyvartoje yra 45.80MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) UDS kaina?
UDS pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 2.8634474661286236USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) UDS kaina?
UDS pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.040078546924565576USD.
Kokia yra UDS prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis UDS yra $ 285.98KUSD.
Ar UDS kaina šiais metais kils?
UDS šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite UDS kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 16:04:31(UTC+8)

Undeads Games (UDS) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

UDS-į-USD skaičiuoklė

Suma

UDS
UDS
USD
USD

1 UDS = 1.7493 USD

Prekiauti UDS

UDSUSDT
$1.7484
$1.7484$1.7484
+0.06%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis