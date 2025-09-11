Undeads Games (UDS) realiojo laiko kaina yra $ 1.7493. Per pastarąsias 24 valandas UDS svyravo nuo žemiausios kainos $ 1.7275 iki aukščiausios $ 1.7749 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia UDS kaina yra $ 2.8634474661286236, o žemiausia – $ 0.040078546924565576.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, UDS per pastarąją valandą pasikeitė -0.35%, per 24 valandas – +0.06%, o per pastarąsias 7 dienas – +29.12%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Undeads Games (UDS) rinkos informacija
No.443
$ 80.11M
$ 80.11M$ 80.11M
$ 285.98K
$ 285.98K$ 285.98K
$ 437.33M
$ 437.33M$ 437.33M
45.80M
45.80M 45.80M
250,000,000
250,000,000 250,000,000
250,000,000
250,000,000 250,000,000
18.31%
ETH
Dabartinė Undeads Games rinkos kapitalizacija yra $ 80.11M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 285.98K. UDS apyvartoje yra 45.80M vienetų, o bendras kiekis siekia 250000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 437.33M
Undeads Games (UDS) kainos istorija USD
Stebėkite Undeads Games kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.001048
+0.06%
30 dienų
$ +0.5845
+50.18%
60 dienų
$ +0.6698
+62.04%
90 dienų
$ +0.8585
+96.37%
Undeads Games kainos pokytis šiandien
Šiandien UDS užfiksuotas $ +0.001048 (+0.06%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Undeads Games 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.5845 (+50.18%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Undeads Games 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, UDS rodiklis pasikeitė $ +0.6698 (+62.04% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Undeads Games 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.8585 (+96.37%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Undeads Games (UDS) pokyčius?
Undeads Games was established in early 2022 with an ambitious goal to bring feature-rich and exciting gameplay to Web3 space.
Undeads Games galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Undeads Games investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti UDSstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Undeads Games mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Undeads Games, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Undeads Games kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Undeads Games (UDS) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Undeads Games (UDS) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Undeads Games prognozes.
Supratimas apie Undeads Games (UDS) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie UDSišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Undeads Games (UDS)
Ieškote, kaip nusipirkti Undeads Games? Viskas paprasta ir patogu! Undeads Games lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.