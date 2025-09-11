UBU (UBU) realiojo laiko kaina yra $ 0.01801. Per pastarąsias 24 valandas UBU svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0179 iki aukščiausios $ 0.01803 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia UBU kaina yra $ 0.10083071313538536, o žemiausia – $ 0.016205595026577896.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, UBU per pastarąją valandą pasikeitė +0.16%, per 24 valandas – +0.05%, o per pastarąsias 7 dienas – +2.09%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
UBU (UBU) rinkos informacija
Dabartinė UBU rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 121.41K. UBU apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 18.01M
UBU (UBU) kainos istorija USD
Stebėkite UBU kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.000009
+0.05%
30 dienų
$ -0.00023
-1.27%
60 dienų
$ +0.00033
+1.86%
90 dienų
$ +0.00048
+2.73%
UBU kainos pokytis šiandien
Šiandien UBU užfiksuotas $ +0.000009 (+0.05%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
UBU 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00023 (-1.27%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
UBU 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, UBU rodiklis pasikeitė $ +0.00033 (+1.86% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
UBU 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00048 (+2.73%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir UBU (UBU) pokyčius?
Africa's first Metaverse, Africarare is the future of AI powered mixed reality, with a bold vision to serve over a billion people and break barriers. With a focus on Africa and communities worldwide, Africarare aims to create an inclusive platform that empowers individuals, brands, and communities to unleash their potential. By combining AI and mixed reality technologies, Africarare provides an immersive and interactive experience that transcends geographical boundaries. The platform enables users to connect, collaborate, and explore new possibilities in a dynamic digital environment.
UBU galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų UBU investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti UBUstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie UBU mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti UBU, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
UBU kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos UBU (UBU) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų UBU (UBU) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes UBU prognozes.
Supratimas apie UBU (UBU) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie UBUišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti UBU (UBU)
Ieškote, kaip nusipirkti UBU? Viskas paprasta ir patogu! UBU lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
