UBU kaina(UBU)

1 UBU į USD – tiesioginė kaina:

$0.01802
$0.01802$0.01802
+0.05%1D
USD
UBU (UBU) kainos grafikas realiu laiku
UBU (UBU) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0179
$ 0.0179$ 0.0179
24 val. žemiausia
$ 0.01803
$ 0.01803$ 0.01803
24 val. aukščiausia

$ 0.0179
$ 0.0179$ 0.0179

$ 0.01803
$ 0.01803$ 0.01803

$ 0.10083071313538536
$ 0.10083071313538536$ 0.10083071313538536

$ 0.016205595026577896
$ 0.016205595026577896$ 0.016205595026577896

+0.16%

+0.05%

+2.09%

+2.09%

UBU (UBU) realiojo laiko kaina yra $ 0.01801. Per pastarąsias 24 valandas UBU svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0179 iki aukščiausios $ 0.01803 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia UBU kaina yra $ 0.10083071313538536, o žemiausia – $ 0.016205595026577896.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, UBU per pastarąją valandą pasikeitė +0.16%, per 24 valandas – +0.05%, o per pastarąsias 7 dienas – +2.09%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

UBU (UBU) rinkos informacija

No.4198

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 121.41K
$ 121.41K$ 121.41K

$ 18.01M
$ 18.01M$ 18.01M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

0.00%

MATIC

Dabartinė UBU rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 121.41K. UBU apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 18.01M

UBU (UBU) kainos istorija USD

Stebėkite UBU kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.000009+0.05%
30 dienų$ -0.00023-1.27%
60 dienų$ +0.00033+1.86%
90 dienų$ +0.00048+2.73%
UBU kainos pokytis šiandien

Šiandien UBU užfiksuotas $ +0.000009 (+0.05%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

UBU 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00023 (-1.27%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

UBU 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, UBU rodiklis pasikeitė $ +0.00033 (+1.86% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

UBU 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00048 (+2.73%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir UBU (UBU) pokyčius?

Peržiūrėkite UBU kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra UBU (UBU)

Africa's first Metaverse, Africarare is the future of AI powered mixed reality, with a bold vision to serve over a billion people and break barriers. With a focus on Africa and communities worldwide, Africarare aims to create an inclusive platform that empowers individuals, brands, and communities to unleash their potential. By combining AI and mixed reality technologies, Africarare provides an immersive and interactive experience that transcends geographical boundaries. The platform enables users to connect, collaborate, and explore new possibilities in a dynamic digital environment.

UBU galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų UBU investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti UBUstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie UBU mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti UBU, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

UBU kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos UBU (UBU) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų UBU (UBU) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes UBU prognozes.

Peržiūrėkite UBU kainos prognozę dabar!

UBU (UBU) Tokenomika

Supratimas apie UBU (UBU) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie UBUišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti UBU (UBU)

Ieškote, kaip nusipirkti UBU? Viskas paprasta ir patogu! UBU lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

UBU į vietos valiutas

1 UBU(UBU) į VND
473.93315
1 UBU(UBU) į AUD
A$0.0271951
1 UBU(UBU) į GBP
0.0131473
1 UBU(UBU) į EUR
0.0153085
1 UBU(UBU) į USD
$0.01801
1 UBU(UBU) į MYR
RM0.0760022
1 UBU(UBU) į TRY
0.7436329
1 UBU(UBU) į JPY
¥2.64747
1 UBU(UBU) į ARS
ARS$25.655245
1 UBU(UBU) į RUB
1.5423764
1 UBU(UBU) į INR
1.5904631
1 UBU(UBU) į IDR
Rp295.2458544
1 UBU(UBU) į KRW
25.0834275
1 UBU(UBU) į PHP
1.0296317
1 UBU(UBU) į EGP
￡E.0.8673616
1 UBU(UBU) į BRL
R$0.097254
1 UBU(UBU) į CAD
C$0.0248538
1 UBU(UBU) į BDT
2.193618
1 UBU(UBU) į NGN
27.1643029
1 UBU(UBU) į COP
$70.6272956
1 UBU(UBU) į ZAR
R.0.3157153
1 UBU(UBU) į UAH
0.7434528
1 UBU(UBU) į VES
Bs2.80956
1 UBU(UBU) į CLP
$17.30761
1 UBU(UBU) į PKR
Rs5.1150201
1 UBU(UBU) į KZT
9.7088308
1 UBU(UBU) į THB
฿0.5730782
1 UBU(UBU) į TWD
NT$0.545703
1 UBU(UBU) į AED
د.إ0.0660967
1 UBU(UBU) į CHF
Fr0.0142279
1 UBU(UBU) į HKD
HK$0.1401178
1 UBU(UBU) į AMD
֏6.8818011
1 UBU(UBU) į MAD
.د.م0.1626303
1 UBU(UBU) į MXN
$0.3355263
1 UBU(UBU) į SAR
ريال0.0675375
1 UBU(UBU) į PLN
0.0655564
1 UBU(UBU) į RON
лв0.0779833
1 UBU(UBU) į SEK
kr0.1683935
1 UBU(UBU) į BGN
лв0.0300767
1 UBU(UBU) į HUF
Ft6.0578436
1 UBU(UBU) į CZK
0.3760488
1 UBU(UBU) į KWD
د.ك0.00549305
1 UBU(UBU) į ILS
0.0599733
1 UBU(UBU) į AOA
Kz16.4173757
1 UBU(UBU) į BHD
.د.ب0.00678977
1 UBU(UBU) į BMD
$0.01801
1 UBU(UBU) į DKK
kr0.1149038
1 UBU(UBU) į HNL
L0.4720421
1 UBU(UBU) į MUR
0.8205356
1 UBU(UBU) į NAD
$0.3166158
1 UBU(UBU) į NOK
kr0.1788393
1 UBU(UBU) į NZD
$0.0302568
1 UBU(UBU) į PAB
B/.0.01801
1 UBU(UBU) į PGK
K0.0763624
1 UBU(UBU) į QAR
ر.ق0.0655564
1 UBU(UBU) į RSD
дин.1.8044219

UBU išteklius

Išsamesnei UBU analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali UBU svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie UBU

Kiek UBU(UBU) verta (-as) šiandien?
Dabartinė UBU kaina USD valiuta yra 0.01801USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė UBU į USD kaina?
Dabartinė UBU kaina USD valiuta yra $ 0.01801. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra UBU rinkos kapitalizacija?
UBU rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra UBU apyvartoje?
UBU apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) UBU kaina?
UBU pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.10083071313538536USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) UBU kaina?
UBU pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.016205595026577896USD.
Kokia yra UBU prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis UBU yra $ 121.41KUSD.
Ar UBU kaina šiais metais kils?
UBU šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite UBU kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
UBU (UBU) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
