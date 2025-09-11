U2U Network (U2U) realiojo laiko kaina yra $ 0.006465. Per pastarąsias 24 valandas U2U svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.006408 iki aukščiausios $ 0.006796 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia U2U kaina yra $ 0.022144091827992506, o žemiausia – $ 0.003663940949886323.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, U2U per pastarąją valandą pasikeitė -0.16%, per 24 valandas – -2.96%, o per pastarąsias 7 dienas – -3.50%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
U2U Network (U2U) rinkos informacija
No.1171
$ 9.87M
$ 9.87M$ 9.87M
$ 155.23K
$ 155.23K$ 155.23K
$ 64.65M
$ 64.65M$ 64.65M
1.53B
1.53B 1.53B
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000
9,150,000,000
9,150,000,000 9,150,000,000
15.26%
U2U
Dabartinė U2U Network rinkos kapitalizacija yra $ 9.87M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 155.23K. U2U apyvartoje yra 1.53B vienetų, o bendras kiekis siekia 9150000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 64.65M
U2U Network (U2U) kainos istorija USD
Stebėkite U2U Network kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.00019665
-2.96%
30 dienų
$ -0.000922
-12.49%
60 dienų
$ -0.001609
-19.93%
90 dienų
$ +0.000605
+10.32%
U2U Network kainos pokytis šiandien
Šiandien U2U užfiksuotas $ -0.00019665 (-2.96%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
U2U Network 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000922 (-12.49%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
U2U Network 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, U2U rodiklis pasikeitė $ -0.001609 (-19.93% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
U2U Network 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.000605 (+10.32%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir U2U Network (U2U) pokyčius?
U2U Network is a modular Layer 1 blockchain tailored for the Decentralized Physical Infrastructure Network (DePIN) ecosystem. Powered by subnet technology and backed by Kucoin Ventures, Chain Capital, Cointelegraph, IDG Blockchain, JDI, Blockhive, and others, U2U addresses scaling challenges with independent subnets managing their own data while maintaining a provable mainnet record. Unlike Peaq Network and IoTex, U2U’s subnets are customized for DePIN sectors like IoT, wireless networks, GPU computing, and decentralized storage. With 80+ dApps, over 1 million users, and 100,000+ daily active users, U2U demonstrates scalability, adaptability, and leadership in DePIN infrastructure innovation.
U2U Network galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų U2U Network investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti U2Ustatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie U2U Network mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti U2U Network, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
U2U Network kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos U2U Network (U2U) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų U2U Network (U2U) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes U2U Network prognozes.
Supratimas apie U2U Network (U2U) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie U2Uišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti U2U Network (U2U)
Ieškote, kaip nusipirkti U2U Network? Viskas paprasta ir patogu! U2U Network lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.