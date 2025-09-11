Daugiau apie U2U

U2U Network logotipas

U2U Network kaina(U2U)

1 U2U į USD – tiesioginė kaina:

$0.006447
-2.96%1D
USD
U2U Network (U2U) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 16:04:16(UTC+8)

U2U Network (U2U) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.006408
24 val. žemiausia
$ 0.006796
24 val. aukščiausia

$ 0.006408
$ 0.006796
$ 0.022144091827992506
$ 0.003663940949886323
-0.16%

-2.96%

-3.50%

-3.50%

U2U Network (U2U) realiojo laiko kaina yra $ 0.006465. Per pastarąsias 24 valandas U2U svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.006408 iki aukščiausios $ 0.006796 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia U2U kaina yra $ 0.022144091827992506, o žemiausia – $ 0.003663940949886323.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, U2U per pastarąją valandą pasikeitė -0.16%, per 24 valandas – -2.96%, o per pastarąsias 7 dienas – -3.50%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

U2U Network (U2U) rinkos informacija

No.1171

$ 9.87M
$ 155.23K
$ 64.65M
1.53B
10,000,000,000
9,150,000,000
15.26%

U2U

Dabartinė U2U Network rinkos kapitalizacija yra $ 9.87M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 155.23K. U2U apyvartoje yra 1.53B vienetų, o bendras kiekis siekia 9150000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 64.65M

U2U Network (U2U) kainos istorija USD

Stebėkite U2U Network kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00019665-2.96%
30 dienų$ -0.000922-12.49%
60 dienų$ -0.001609-19.93%
90 dienų$ +0.000605+10.32%
U2U Network kainos pokytis šiandien

Šiandien U2U užfiksuotas $ -0.00019665 (-2.96%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

U2U Network 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000922 (-12.49%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

U2U Network 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, U2U rodiklis pasikeitė $ -0.001609 (-19.93% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

U2U Network 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.000605 (+10.32%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir U2U Network (U2U) pokyčius?

Peržiūrėkite U2U Network kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra U2U Network (U2U)

U2U Network is a modular Layer 1 blockchain tailored for the Decentralized Physical Infrastructure Network (DePIN) ecosystem. Powered by subnet technology and backed by Kucoin Ventures, Chain Capital, Cointelegraph, IDG Blockchain, JDI, Blockhive, and others, U2U addresses scaling challenges with independent subnets managing their own data while maintaining a provable mainnet record. Unlike Peaq Network and IoTex, U2U’s subnets are customized for DePIN sectors like IoT, wireless networks, GPU computing, and decentralized storage. With 80+ dApps, over 1 million users, and 100,000+ daily active users, U2U demonstrates scalability, adaptability, and leadership in DePIN infrastructure innovation.

U2U Network galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų U2U Network investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti U2Ustatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie U2U Network mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti U2U Network, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

U2U Network kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos U2U Network (U2U) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų U2U Network (U2U) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes U2U Network prognozes.

Peržiūrėkite U2U Network kainos prognozę dabar!

U2U Network (U2U) Tokenomika

Supratimas apie U2U Network (U2U) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie U2Uišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti U2U Network (U2U)

Ieškote, kaip nusipirkti U2U Network? Viskas paprasta ir patogu! U2U Network lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

U2U į vietos valiutas

1 U2U Network(U2U) į VND
170.126475
1 U2U Network(U2U) į AUD
A$0.00976215
1 U2U Network(U2U) į GBP
0.00471945
1 U2U Network(U2U) į EUR
0.00549525
1 U2U Network(U2U) į USD
$0.006465
1 U2U Network(U2U) į MYR
RM0.0272823
1 U2U Network(U2U) į TRY
0.26693985
1 U2U Network(U2U) į JPY
¥0.950355
1 U2U Network(U2U) į ARS
ARS$9.2093925
1 U2U Network(U2U) į RUB
0.5536626
1 U2U Network(U2U) į INR
0.57092415
1 U2U Network(U2U) į IDR
Rp105.9835896
1 U2U Network(U2U) į KRW
9.00412875
1 U2U Network(U2U) į PHP
0.36960405
1 U2U Network(U2U) į EGP
￡E.0.3113544
1 U2U Network(U2U) į BRL
R$0.034911
1 U2U Network(U2U) į CAD
C$0.0089217
1 U2U Network(U2U) į BDT
0.787437
1 U2U Network(U2U) į NGN
9.75109485
1 U2U Network(U2U) į COP
$25.3528854
1 U2U Network(U2U) į ZAR
R.0.11333145
1 U2U Network(U2U) į UAH
0.2668752
1 U2U Network(U2U) į VES
Bs1.00854
1 U2U Network(U2U) į CLP
$6.212865
1 U2U Network(U2U) į PKR
Rs1.83612465
1 U2U Network(U2U) į KZT
3.4851522
1 U2U Network(U2U) į THB
฿0.2057163
1 U2U Network(U2U) į TWD
NT$0.1958895
1 U2U Network(U2U) į AED
د.إ0.02372655
1 U2U Network(U2U) į CHF
Fr0.00510735
1 U2U Network(U2U) į HKD
HK$0.0502977
1 U2U Network(U2U) į AMD
֏2.47034115
1 U2U Network(U2U) į MAD
.د.م0.05837895
1 U2U Network(U2U) į MXN
$0.12044295
1 U2U Network(U2U) į SAR
ريال0.02424375
1 U2U Network(U2U) į PLN
0.0235326
1 U2U Network(U2U) į RON
лв0.02799345
1 U2U Network(U2U) į SEK
kr0.06044775
1 U2U Network(U2U) į BGN
лв0.01079655
1 U2U Network(U2U) į HUF
Ft2.1745674
1 U2U Network(U2U) į CZK
0.1349892
1 U2U Network(U2U) į KWD
د.ك0.001971825
1 U2U Network(U2U) į ILS
0.02152845
1 U2U Network(U2U) į AOA
Kz5.89330005
1 U2U Network(U2U) į BHD
.د.ب0.002437305
1 U2U Network(U2U) į BMD
$0.006465
1 U2U Network(U2U) į DKK
kr0.0412467
1 U2U Network(U2U) į HNL
L0.16944765
1 U2U Network(U2U) į MUR
0.2945454
1 U2U Network(U2U) į NAD
$0.1136547
1 U2U Network(U2U) į NOK
kr0.06419745
1 U2U Network(U2U) į NZD
$0.0108612
1 U2U Network(U2U) į PAB
B/.0.006465
1 U2U Network(U2U) į PGK
K0.0274116
1 U2U Network(U2U) į QAR
ر.ق0.0235326
1 U2U Network(U2U) į RSD
дин.0.64772835

U2U Network išteklius

Išsamesnei U2U Network analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali U2U Network svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie U2U Network

Kiek U2U Network(U2U) verta (-as) šiandien?
Dabartinė U2U kaina USD valiuta yra 0.006465USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė U2U į USD kaina?
Dabartinė U2U kaina USD valiuta yra $ 0.006465. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra U2U Network rinkos kapitalizacija?
U2U rinkos kapitalizacija yra $ 9.87MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra U2U apyvartoje?
U2U apyvartoje yra 1.53BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) U2U kaina?
U2U pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.022144091827992506USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) U2U kaina?
U2U pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.003663940949886323USD.
Kokia yra U2U prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis U2U yra $ 155.23KUSD.
Ar U2U kaina šiais metais kils?
U2U šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite U2U kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 16:04:16(UTC+8)

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
