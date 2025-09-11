TENUP (TUP) realiojo laiko kaina yra $ 0.0094. Per pastarąsias 24 valandas TUP svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00772 iki aukščiausios $ 0.0094 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia TUP kaina yra $ 1.03977343275915, o žemiausia – $ 0.00222312.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, TUP per pastarąją valandą pasikeitė +3.98%, per 24 valandas – +10.58%, o per pastarąsias 7 dienas – +39.05%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
TENUP (TUP) rinkos informacija
$ 990.49K
$ 163.18K
$ 1.80M
105.37M
191,998,848.874934
191,998,848.874934
54.88%
ETH
Dabartinė TENUP rinkos kapitalizacija yra $ 990.49K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 163.18K. TUP apyvartoje yra 105.37M vienetų, o bendras kiekis siekia 191998848.874934. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.80M
TENUP (TUP) kainos istorija USD
Stebėkite TENUP kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0008898
+10.58%
30 dienų
$ +0.00227
+31.83%
60 dienų
$ +0.00221
+30.73%
90 dienų
$ +0.0025
+36.23%
TENUP kainos pokytis šiandien
Šiandien TUP užfiksuotas $ +0.0008898 (+10.58%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
TENUP 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.00227 (+31.83%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
TENUP 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, TUP rodiklis pasikeitė $ +0.00221 (+30.73% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
TENUP 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0025 (+36.23%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir TENUP (TUP) pokyčius?
TenUp offers exciting utilities, including: LUDO LOVE: A Web3 game where users play with TenUp tokens (30K+ downloads). Check it out! https://ludolove.tenup.io, COPY TRADING PLATFORM: Follow and copy master traders' strategies. Start here. https://copytrade.tenup.io & TENUP ANALYZER: Analyze and predict cryptocurrencies to win USDT. Explore here. https://analyzer.tenup.io
TENUP galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų TENUP investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti TUPstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie TENUP mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti TENUP, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
TENUP kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos TENUP (TUP) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų TENUP (TUP) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes TENUP prognozes.
Supratimas apie TENUP (TUP) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie TUPišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti TENUP (TUP)
Ieškote, kaip nusipirkti TENUP? Viskas paprasta ir patogu! TENUP lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.