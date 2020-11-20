TUP

TenUp offers exciting utilities, including: LUDO LOVE: A Web3 game where users play with TenUp tokens (30K+ downloads). Check it out! https://ludolove.tenup.io, COPY TRADING PLATFORM: Follow and copy master traders' strategies. Start here. https://copytrade.tenup.io & TENUP ANALYZER: Analyze and predict cryptocurrencies to win USDT. Explore here. https://analyzer.tenup.io

VardasTUP

ReitingasNo.2176

Rinkos kapitalizacija$0.00

Visiškai sumažinta rinkos kapitalizacija$0.00

Rinkos dalis%

Prekybos apimtis / rinkos kapitalizacija (24 val.)0.07%

Cirkuliuojantis kiekis105,371,800.26

Maksimali pasiūla191,998,848.874934

Bendra pasiūla191,998,848.874934

Cirkuliacijos norma0.5488%

Išleidimo data--

Kaina, už kurią turtas buvo išleistas pirmą kartą--

Visų laikų rekordas1.03977343275915,2021-09-14

Mažiausia kaina0.00222312,2020-11-20

Vieša blokų grandinėETH

ĮvadasTenUp offers exciting utilities, including: LUDO LOVE: A Web3 game where users play with TenUp tokens (30K+ downloads). Check it out! https://ludolove.tenup.io, COPY TRADING PLATFORM: Follow and copy master traders' strategies. Start here. https://copytrade.tenup.io & TENUP ANALYZER: Analyze and predict cryptocurrencies to win USDT. Explore here. https://analyzer.tenup.io

Sektorius

Socialinė žiniasklaida

Atsisakymas: cmc pateikti duomenys ir neturėtų būti laikomi investavimo patarimais.

