Daugiau apie TUNA

TUNA Kainos informacija

TUNA Baltoji knyga

TUNA Oficiali svetainė

TUNA Tokenomika

TUNA Kainų prognozė

TUNA Istorija

TUNA pirkimo vadovas

TUNAvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

TUNA Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

DefiTuna logotipas

DefiTuna kaina(TUNA)

1 TUNA į USD – tiesioginė kaina:

$0.15262
$0.15262$0.15262
+1.65%1D
USD
DefiTuna (TUNA) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:18:32(UTC+8)

DefiTuna (TUNA) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.14355
$ 0.14355$ 0.14355
24 val. žemiausia
$ 0.15787
$ 0.15787$ 0.15787
24 val. aukščiausia

$ 0.14355
$ 0.14355$ 0.14355

$ 0.15787
$ 0.15787$ 0.15787

--
----

--
----

-0.45%

+1.65%

+37.34%

+37.34%

DefiTuna (TUNA) realiojo laiko kaina yra $ 0.15262. Per pastarąsias 24 valandas TUNA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.14355 iki aukščiausios $ 0.15787 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia TUNA kaina yra --, o žemiausia – --.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, TUNA per pastarąją valandą pasikeitė -0.45%, per 24 valandas – +1.65%, o per pastarąsias 7 dienas – +37.34%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

DefiTuna (TUNA) rinkos informacija

--
----

$ 13.96K
$ 13.96K$ 13.96K

$ 152.62M
$ 152.62M$ 152.62M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

SOL

Dabartinė DefiTuna rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 13.96K. TUNA apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 152.62M

DefiTuna (TUNA) kainos istorija USD

Stebėkite DefiTuna kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0024774+1.65%
30 dienų$ +0.10511+221.23%
60 dienų$ +0.13262+663.10%
90 dienų$ +0.13262+663.10%
DefiTuna kainos pokytis šiandien

Šiandien TUNA užfiksuotas $ +0.0024774 (+1.65%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

DefiTuna 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.10511 (+221.23%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

DefiTuna 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, TUNA rodiklis pasikeitė $ +0.13262 (+663.10% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

DefiTuna 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.13262 (+663.10%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir DefiTuna (TUNA) pokyčius?

Peržiūrėkite DefiTuna kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra DefiTuna (TUNA)

DefiTuna is a decentralized finance (DeFi) platform offering concentrated liquidity market making (CLMM) with leveraged positions. DefiTuna allows users to open positions with leverage.

DefiTuna galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų DefiTuna investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti TUNAstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie DefiTuna mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti DefiTuna, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

DefiTuna kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos DefiTuna (TUNA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų DefiTuna (TUNA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes DefiTuna prognozes.

Peržiūrėkite DefiTuna kainos prognozę dabar!

DefiTuna (TUNA) Tokenomika

Supratimas apie DefiTuna (TUNA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie TUNAišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti DefiTuna (TUNA)

Ieškote, kaip nusipirkti DefiTuna? Viskas paprasta ir patogu! DefiTuna lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

TUNA į vietos valiutas

1 DefiTuna(TUNA) į VND
4,016.1953
1 DefiTuna(TUNA) į AUD
A$0.2304562
1 DefiTuna(TUNA) į GBP
0.1114126
1 DefiTuna(TUNA) į EUR
0.129727
1 DefiTuna(TUNA) į USD
$0.15262
1 DefiTuna(TUNA) į MYR
RM0.6440564
1 DefiTuna(TUNA) į TRY
6.3001536
1 DefiTuna(TUNA) į JPY
¥22.43514
1 DefiTuna(TUNA) į ARS
ARS$217.40719
1 DefiTuna(TUNA) į RUB
12.89639
1 DefiTuna(TUNA) į INR
13.4519268
1 DefiTuna(TUNA) į IDR
Rp2,501.9668128
1 DefiTuna(TUNA) į KRW
211.9708656
1 DefiTuna(TUNA) į PHP
8.7207068
1 DefiTuna(TUNA) į EGP
￡E.7.3471268
1 DefiTuna(TUNA) į BRL
R$0.824148
1 DefiTuna(TUNA) į CAD
C$0.2106156
1 DefiTuna(TUNA) į BDT
18.589116
1 DefiTuna(TUNA) į NGN
230.1952198
1 DefiTuna(TUNA) į COP
$598.5084872
1 DefiTuna(TUNA) į ZAR
R.2.6693238
1 DefiTuna(TUNA) į UAH
6.3001536
1 DefiTuna(TUNA) į VES
Bs23.80872
1 DefiTuna(TUNA) į CLP
$146.66782
1 DefiTuna(TUNA) į PKR
Rs43.3456062
1 DefiTuna(TUNA) į KZT
82.2743896
1 DefiTuna(TUNA) į THB
฿4.8502636
1 DefiTuna(TUNA) į TWD
NT$4.632017
1 DefiTuna(TUNA) į AED
د.إ0.5601154
1 DefiTuna(TUNA) į CHF
Fr0.1205698
1 DefiTuna(TUNA) į HKD
HK$1.1873836
1 DefiTuna(TUNA) į AMD
֏58.3176282
1 DefiTuna(TUNA) į MAD
.د.م1.3781586
1 DefiTuna(TUNA) į MXN
$2.8372058
1 DefiTuna(TUNA) į SAR
ريال0.572325
1 DefiTuna(TUNA) į PLN
0.5555368
1 DefiTuna(TUNA) į RON
лв0.6608446
1 DefiTuna(TUNA) į SEK
kr1.426997
1 DefiTuna(TUNA) į BGN
лв0.2548754
1 DefiTuna(TUNA) į HUF
Ft51.3001606
1 DefiTuna(TUNA) į CZK
3.1836532
1 DefiTuna(TUNA) į KWD
د.ك0.0465491
1 DefiTuna(TUNA) į ILS
0.5066984
1 DefiTuna(TUNA) į AOA
Kz139.6335642
1 DefiTuna(TUNA) į BHD
.د.ب0.05753774
1 DefiTuna(TUNA) į BMD
$0.15262
1 DefiTuna(TUNA) į DKK
kr0.9737156
1 DefiTuna(TUNA) į HNL
L4.0001702
1 DefiTuna(TUNA) į MUR
6.94421
1 DefiTuna(TUNA) į NAD
$2.6830596
1 DefiTuna(TUNA) į NOK
kr1.5155166
1 DefiTuna(TUNA) į NZD
$0.2564016
1 DefiTuna(TUNA) į PAB
B/.0.15262
1 DefiTuna(TUNA) į PGK
K0.6471088
1 DefiTuna(TUNA) į QAR
ر.ق0.5555368
1 DefiTuna(TUNA) į RSD
дин.15.2864192

DefiTuna išteklius

Išsamesnei DefiTuna analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali DefiTuna svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie DefiTuna

Kiek DefiTuna(TUNA) verta (-as) šiandien?
Dabartinė TUNA kaina USD valiuta yra 0.15262USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė TUNA į USD kaina?
Dabartinė TUNA kaina USD valiuta yra $ 0.15262. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra DefiTuna rinkos kapitalizacija?
TUNA rinkos kapitalizacija yra --USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra TUNA apyvartoje?
TUNA apyvartoje yra --USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) TUNA kaina?
TUNA pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – --USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) TUNA kaina?
TUNA pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – --USD.
Kokia yra TUNA prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis TUNA yra $ 13.96KUSD.
Ar TUNA kaina šiais metais kils?
TUNA šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite TUNA kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:18:32(UTC+8)

DefiTuna (TUNA) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

TUNA-į-USD skaičiuoklė

Suma

TUNA
TUNA
USD
USD

1 TUNA = 0.15262 USD

Prekiauti TUNA

TUNAUSDT
$0.15262
$0.15262$0.15262
+1.65%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis