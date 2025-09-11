TrueFiToken (TRU) realiojo laiko kaina yra $ 0.03112. Per pastarąsias 24 valandas TRU svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.02961 iki aukščiausios $ 0.03149 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia TRU kaina yra $ 1.03732783, o žemiausia – $ 0.02315175652400417.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, TRU per pastarąją valandą pasikeitė +0.45%, per 24 valandas – +2.13%, o per pastarąsias 7 dienas – +8.24%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
TrueFiToken (TRU) rinkos informacija
No.654
$ 41.37M
$ 778.50K
$ 45.12M
1.33B
1,450,000,000
1,344,195,694.2046723
91.67%
ETH
Dabartinė TrueFiToken rinkos kapitalizacija yra $ 41.37M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 778.50K. TRU apyvartoje yra 1.33B vienetų, o bendras kiekis siekia 1344195694.2046723. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 45.12M
TrueFiToken (TRU) kainos istorija USD
Stebėkite TrueFiToken kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0006486
+2.13%
30 dienų
$ -0.00058
-1.83%
60 dienų
$ +0.00028
+0.90%
90 dienų
$ -0.0014
-4.31%
TrueFiToken kainos pokytis šiandien
Šiandien TRU užfiksuotas $ +0.0006486 (+2.13%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
TrueFiToken 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00058 (-1.83%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
TrueFiToken 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, TRU rodiklis pasikeitė $ +0.00028 (+0.90% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
TrueFiToken 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0014 (-4.31%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir TrueFiToken (TRU) pokyčius?
TrueFi is the DeFi protocol launched by TrustToken for unsecured lending, and TRU is a native token used for loan pledge and voting. TrustNetwork is a digital asset conversion platform that allows anyone to create liquidity and partial ownership of assets, and provide insurance and auditing for their asset holders.
TrueFiToken galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų TrueFiToken investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti TRUstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie TrueFiToken mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti TrueFiToken, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
TrueFiToken kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos TrueFiToken (TRU) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų TrueFiToken (TRU) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes TrueFiToken prognozes.
Supratimas apie TrueFiToken (TRU) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie TRUišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti TrueFiToken (TRU)
Ieškote, kaip nusipirkti TrueFiToken? Viskas paprasta ir patogu! TrueFiToken lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.