TrueFi is the DeFi protocol launched by TrustToken for unsecured lending, and TRU is a native token used for loan pledge and voting. TrustNetwork is a digital asset conversion platform that allows anyone to create liquidity and partial ownership of assets, and provide insurance and auditing for their asset holders.

ReitingasNo.660

Rinkos kapitalizacija$0.00

Visiškai sumažinta rinkos kapitalizacija$0.00

Rinkos dalis%

Prekybos apimtis / rinkos kapitalizacija (24 val.)0.56%

Cirkuliuojantis kiekis1,329,345,686.3459923

Maksimali pasiūla1,450,000,000

Bendra pasiūla1,344,195,694.2046723

Cirkuliacijos norma0.9167%

Išleidimo data--

Kaina, už kurią turtas buvo išleistas pirmą kartą--

Visų laikų rekordas1.03732783,2021-08-12

Mažiausia kaina0.02315175652400417,2025-07-05

Vieša blokų grandinėETH

Sektorius

Socialinė žiniasklaida

