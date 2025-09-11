Daugiau apie TREAT

TREAT Kainos informacija

TREAT Baltoji knyga

TREAT Oficiali svetainė

TREAT Tokenomika

TREAT Kainų prognozė

TREAT Istorija

TREAT pirkimo vadovas

TREATvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

TREAT Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Shiba Inu Treat logotipas

Shiba Inu Treat kaina(TREAT)

1 TREAT į USD – tiesioginė kaina:

$0.001381
$0.001381$0.001381
-3.22%1D
USD
Shiba Inu Treat (TREAT) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:49:40(UTC+8)

Shiba Inu Treat (TREAT) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00138
$ 0.00138$ 0.00138
24 val. žemiausia
$ 0.001455
$ 0.001455$ 0.001455
24 val. aukščiausia

$ 0.00138
$ 0.00138$ 0.00138

$ 0.001455
$ 0.001455$ 0.001455

$ 0.019750864633969658
$ 0.019750864633969658$ 0.019750864633969658

$ 0.001262164869066865
$ 0.001262164869066865$ 0.001262164869066865

-0.15%

-3.21%

-8.29%

-8.29%

Shiba Inu Treat (TREAT) realiojo laiko kaina yra $ 0.001383. Per pastarąsias 24 valandas TREAT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00138 iki aukščiausios $ 0.001455 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia TREAT kaina yra $ 0.019750864633969658, o žemiausia – $ 0.001262164869066865.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, TREAT per pastarąją valandą pasikeitė -0.15%, per 24 valandas – -3.21%, o per pastarąsias 7 dienas – -8.29%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Shiba Inu Treat (TREAT) rinkos informacija

No.3742

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 64.92K
$ 64.92K$ 64.92K

$ 13.83M
$ 13.83M$ 13.83M

0.00
0.00 0.00

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

ETH

Dabartinė Shiba Inu Treat rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 64.92K. TREAT apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 13.83M

Shiba Inu Treat (TREAT) kainos istorija USD

Stebėkite Shiba Inu Treat kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00004595-3.21%
30 dienų$ -0.000298-17.73%
60 dienų$ -0.000694-33.42%
90 dienų$ -0.000802-36.71%
Shiba Inu Treat kainos pokytis šiandien

Šiandien TREAT užfiksuotas $ -0.00004595 (-3.21%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Shiba Inu Treat 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000298 (-17.73%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Shiba Inu Treat 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, TREAT rodiklis pasikeitė $ -0.000694 (-33.42% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Shiba Inu Treat 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000802 (-36.71%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Shiba Inu Treat (TREAT) pokyčius?

Peržiūrėkite Shiba Inu Treat kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Shiba Inu Treat (TREAT)

Meet Treat, the final token in the wildly popular Shiba Inu Ecosystem, designed to give transactional rewards and access to over 30 pieces of advanced technology that serve as the operating system of the Shiba Network State. These cutting-edge innovations include, Defi innovations, Karna, Aura, Reputation, Decentralized Identity, AI agentic frameworks, Fully Homomorphic Encryption, and immersive elements within Shiba Inu’s Metaverse, to name just a few. Beyond its role in technology enablement, Treat also serves as a governance token, steering the Shiba Network State’s innovation and marketing strategies. In doing so, it cements Shiba Inu’s status as far more than a meme coin—revealing it as one of the world’s most influential brands and a true technology powerhouse.

Shiba Inu Treat galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Shiba Inu Treat investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti TREATstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Shiba Inu Treat mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Shiba Inu Treat, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Shiba Inu Treat kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Shiba Inu Treat (TREAT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Shiba Inu Treat (TREAT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Shiba Inu Treat prognozes.

Peržiūrėkite Shiba Inu Treat kainos prognozę dabar!

Shiba Inu Treat (TREAT) Tokenomika

Supratimas apie Shiba Inu Treat (TREAT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie TREATišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Shiba Inu Treat (TREAT)

Ieškote, kaip nusipirkti Shiba Inu Treat? Viskas paprasta ir patogu! Shiba Inu Treat lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

TREAT į vietos valiutas

1 Shiba Inu Treat(TREAT) į VND
36.393645
1 Shiba Inu Treat(TREAT) į AUD
A$0.00208833
1 Shiba Inu Treat(TREAT) į GBP
0.00100959
1 Shiba Inu Treat(TREAT) į EUR
0.00117555
1 Shiba Inu Treat(TREAT) į USD
$0.001383
1 Shiba Inu Treat(TREAT) į MYR
RM0.00583626
1 Shiba Inu Treat(TREAT) į TRY
0.05709024
1 Shiba Inu Treat(TREAT) į JPY
¥0.203301
1 Shiba Inu Treat(TREAT) į ARS
ARS$1.9700835
1 Shiba Inu Treat(TREAT) į RUB
0.11684967
1 Shiba Inu Treat(TREAT) į INR
0.12209124
1 Shiba Inu Treat(TREAT) į IDR
Rp22.67212752
1 Shiba Inu Treat(TREAT) į KRW
1.92617325
1 Shiba Inu Treat(TREAT) į PHP
0.07919058
1 Shiba Inu Treat(TREAT) į EGP
￡E.0.06660528
1 Shiba Inu Treat(TREAT) į BRL
R$0.0074682
1 Shiba Inu Treat(TREAT) į CAD
C$0.00190854
1 Shiba Inu Treat(TREAT) į BDT
0.1684494
1 Shiba Inu Treat(TREAT) į NGN
2.08596507
1 Shiba Inu Treat(TREAT) į COP
$5.42351748
1 Shiba Inu Treat(TREAT) į ZAR
R.0.02421633
1 Shiba Inu Treat(TREAT) į UAH
0.05709024
1 Shiba Inu Treat(TREAT) į VES
Bs0.215748
1 Shiba Inu Treat(TREAT) į CLP
$1.329063
1 Shiba Inu Treat(TREAT) į PKR
Rs0.39278583
1 Shiba Inu Treat(TREAT) į KZT
0.74554764
1 Shiba Inu Treat(TREAT) į THB
฿0.0439794
1 Shiba Inu Treat(TREAT) į TWD
NT$0.04198788
1 Shiba Inu Treat(TREAT) į AED
د.إ0.00507561
1 Shiba Inu Treat(TREAT) į CHF
Fr0.00109257
1 Shiba Inu Treat(TREAT) į HKD
HK$0.01075974
1 Shiba Inu Treat(TREAT) į AMD
֏0.52845813
1 Shiba Inu Treat(TREAT) į MAD
.د.م0.01248849
1 Shiba Inu Treat(TREAT) į MXN
$0.02573763
1 Shiba Inu Treat(TREAT) į SAR
ريال0.00518625
1 Shiba Inu Treat(TREAT) į PLN
0.00503412
1 Shiba Inu Treat(TREAT) į RON
лв0.00598839
1 Shiba Inu Treat(TREAT) į SEK
kr0.01294488
1 Shiba Inu Treat(TREAT) į BGN
лв0.00230961
1 Shiba Inu Treat(TREAT) į HUF
Ft0.46518588
1 Shiba Inu Treat(TREAT) į CZK
0.02886321
1 Shiba Inu Treat(TREAT) į KWD
د.ك0.000421815
1 Shiba Inu Treat(TREAT) į ILS
0.00459156
1 Shiba Inu Treat(TREAT) į AOA
Kz1.26070131
1 Shiba Inu Treat(TREAT) į BHD
.د.ب0.000521391
1 Shiba Inu Treat(TREAT) į BMD
$0.001383
1 Shiba Inu Treat(TREAT) į DKK
kr0.00882354
1 Shiba Inu Treat(TREAT) į HNL
L0.03624843
1 Shiba Inu Treat(TREAT) į MUR
0.06300948
1 Shiba Inu Treat(TREAT) į NAD
$0.02431314
1 Shiba Inu Treat(TREAT) į NOK
kr0.01374702
1 Shiba Inu Treat(TREAT) į NZD
$0.00232344
1 Shiba Inu Treat(TREAT) į PAB
B/.0.001383
1 Shiba Inu Treat(TREAT) į PGK
K0.00586392
1 Shiba Inu Treat(TREAT) į QAR
ر.ق0.00503412
1 Shiba Inu Treat(TREAT) į RSD
дин.0.13856277

Shiba Inu Treat išteklius

Išsamesnei Shiba Inu Treat analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Shiba Inu Treat svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Shiba Inu Treat

Kiek Shiba Inu Treat(TREAT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė TREAT kaina USD valiuta yra 0.001383USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė TREAT į USD kaina?
Dabartinė TREAT kaina USD valiuta yra $ 0.001383. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Shiba Inu Treat rinkos kapitalizacija?
TREAT rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra TREAT apyvartoje?
TREAT apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) TREAT kaina?
TREAT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.019750864633969658USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) TREAT kaina?
TREAT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.001262164869066865USD.
Kokia yra TREAT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis TREAT yra $ 64.92KUSD.
Ar TREAT kaina šiais metais kils?
TREAT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite TREAT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:49:40(UTC+8)

Shiba Inu Treat (TREAT) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

TREAT-į-USD skaičiuoklė

Suma

TREAT
TREAT
USD
USD

1 TREAT = 0.001383 USD

Prekiauti TREAT

TREATUSDT
$0.001381
$0.001381$0.001381
-3.35%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis