Shiba Inu Treat (TREAT) realiojo laiko kaina yra $ 0.001383. Per pastarąsias 24 valandas TREAT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00138 iki aukščiausios $ 0.001455 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia TREAT kaina yra $ 0.019750864633969658, o žemiausia – $ 0.001262164869066865.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, TREAT per pastarąją valandą pasikeitė -0.15%, per 24 valandas – -3.21%, o per pastarąsias 7 dienas – -8.29%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Shiba Inu Treat (TREAT) rinkos informacija
No.3742
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 64.92K
$ 64.92K$ 64.92K
$ 13.83M
$ 13.83M$ 13.83M
0.00
0.00 0.00
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000
ETH
Dabartinė Shiba Inu Treat rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 64.92K. TREAT apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 13.83M
Shiba Inu Treat (TREAT) kainos istorija USD
Stebėkite Shiba Inu Treat kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.00004595
-3.21%
30 dienų
$ -0.000298
-17.73%
60 dienų
$ -0.000694
-33.42%
90 dienų
$ -0.000802
-36.71%
Shiba Inu Treat kainos pokytis šiandien
Šiandien TREAT užfiksuotas $ -0.00004595 (-3.21%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Shiba Inu Treat 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000298 (-17.73%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Shiba Inu Treat 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, TREAT rodiklis pasikeitė $ -0.000694 (-33.42% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Shiba Inu Treat 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000802 (-36.71%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Shiba Inu Treat (TREAT) pokyčius?
Meet Treat, the final token in the wildly popular Shiba Inu Ecosystem, designed to give transactional rewards and access to over 30 pieces of advanced technology that serve as the operating system of the Shiba Network State. These cutting-edge innovations include, Defi innovations, Karna, Aura, Reputation, Decentralized Identity, AI agentic frameworks, Fully Homomorphic Encryption, and immersive elements within Shiba Inu’s Metaverse, to name just a few. Beyond its role in technology enablement, Treat also serves as a governance token, steering the Shiba Network State’s innovation and marketing strategies. In doing so, it cements Shiba Inu’s status as far more than a meme coin—revealing it as one of the world’s most influential brands and a true technology powerhouse.
Shiba Inu Treat galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Shiba Inu Treat investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti TREATstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Shiba Inu Treat mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Shiba Inu Treat, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Shiba Inu Treat kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Shiba Inu Treat (TREAT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Shiba Inu Treat (TREAT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Shiba Inu Treat prognozes.
Supratimas apie Shiba Inu Treat (TREAT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie TREATišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Shiba Inu Treat (TREAT)
Ieškote, kaip nusipirkti Shiba Inu Treat? Viskas paprasta ir patogu! Shiba Inu Treat lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.