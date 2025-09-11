Polytrade (TRADE) realiojo laiko kaina yra $ 0.10928. Per pastarąsias 24 valandas TRADE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.10667 iki aukščiausios $ 0.11144 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia TRADE kaina yra $ 3.067126392343356, o žemiausia – $ 0.05131675775777374.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, TRADE per pastarąją valandą pasikeitė +1.10%, per 24 valandas – +0.13%, o per pastarąsias 7 dienas – -4.28%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Polytrade (TRADE) rinkos informacija
$ 4.51M
$ 55.57K
$ 10.93M
41.29M
100,000,000
MATIC
Dabartinė Polytrade rinkos kapitalizacija yra $ 4.51M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 55.57K. TRADE apyvartoje yra 41.29M vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 10.93M
Polytrade (TRADE) kainos istorija USD
Stebėkite Polytrade kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0001419
+0.13%
30 dienų
$ -0.01623
-12.94%
60 dienų
$ -0.01852
-14.50%
90 dienų
$ -0.02896
-20.95%
Polytrade kainos pokytis šiandien
Šiandien TRADE užfiksuotas $ +0.0001419 (+0.13%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Polytrade 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.01623 (-12.94%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Polytrade 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, TRADE rodiklis pasikeitė $ -0.01852 (-14.50% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Polytrade 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.02896 (-20.95%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Polytrade (TRADE) pokyčius?
POLYTRADE is a blockchain-based decentralized protocol that aims to transform receivables financing & connect buyers, sellers, insurers, & investors for a seamless trading experience. The global DeFi market worth is increasing in trillions with a large number of total value locked in it every day. Polytrade will harness the massive liquidity pool of the crypto world by tokenizing real-world invoices and bringing them on-chain into the DeFi space.
Polytrade galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Polytrade investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Polytrade, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Polytrade kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Polytrade (TRADE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Polytrade (TRADE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Polytrade prognozes.
Supratimas apie Polytrade (TRADE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie TRADEišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Polytrade (TRADE)
Ieškote, kaip nusipirkti Polytrade? Viskas paprasta ir patogu! Polytrade lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.