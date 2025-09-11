Daugiau apie TRADE

Polytrade kaina(TRADE)

$0.10927
+0.13%1D
Polytrade (TRADE) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:49:33(UTC+8)

Polytrade (TRADE) kainos informacija (USD)

$ 0.10667
24 val. žemiausia
$ 0.11144
24 val. aukščiausia

$ 0.10667
$ 0.11144
$ 3.067126392343356
$ 0.05131675775777374
+1.10%

+0.13%

-4.28%

-4.28%

Polytrade (TRADE) realiojo laiko kaina yra $ 0.10928. Per pastarąsias 24 valandas TRADE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.10667 iki aukščiausios $ 0.11144 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia TRADE kaina yra $ 3.067126392343356, o žemiausia – $ 0.05131675775777374.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, TRADE per pastarąją valandą pasikeitė +1.10%, per 24 valandas – +0.13%, o per pastarąsias 7 dienas – -4.28%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Polytrade (TRADE) rinkos informacija

No.1486

$ 4.51M
$ 55.57K
$ 10.93M
41.29M
100,000,000
MATIC

Dabartinė Polytrade rinkos kapitalizacija yra $ 4.51M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 55.57K. TRADE apyvartoje yra 41.29M vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 10.93M

Polytrade (TRADE) kainos istorija USD

Stebėkite Polytrade kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0001419+0.13%
30 dienų$ -0.01623-12.94%
60 dienų$ -0.01852-14.50%
90 dienų$ -0.02896-20.95%
Polytrade kainos pokytis šiandien

Šiandien TRADE užfiksuotas $ +0.0001419 (+0.13%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Polytrade 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.01623 (-12.94%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Polytrade 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, TRADE rodiklis pasikeitė $ -0.01852 (-14.50% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Polytrade 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.02896 (-20.95%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Polytrade (TRADE) pokyčius?

Peržiūrėkite Polytrade kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Polytrade (TRADE)

POLYTRADE is a blockchain-based decentralized protocol that aims to transform receivables financing & connect buyers, sellers, insurers, & investors for a seamless trading experience. The global DeFi market worth is increasing in trillions with a large number of total value locked in it every day. Polytrade will harness the massive liquidity pool of the crypto world by tokenizing real-world invoices and bringing them on-chain into the DeFi space.

Polytrade galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Polytrade investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti TRADEstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Polytrade mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Polytrade, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Polytrade kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Polytrade (TRADE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Polytrade (TRADE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Polytrade prognozes.

Peržiūrėkite Polytrade kainos prognozę dabar!

Polytrade (TRADE) Tokenomika

Supratimas apie Polytrade (TRADE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie TRADEišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Polytrade (TRADE)

Ieškote, kaip nusipirkti Polytrade? Viskas paprasta ir patogu! Polytrade lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

TRADE į vietos valiutas

1 Polytrade(TRADE) į VND
2,875.7032
1 Polytrade(TRADE) į AUD
A$0.1650128
1 Polytrade(TRADE) į GBP
0.0797744
1 Polytrade(TRADE) į EUR
0.092888
1 Polytrade(TRADE) į USD
$0.10928
1 Polytrade(TRADE) į MYR
RM0.4611616
1 Polytrade(TRADE) į TRY
4.5110784
1 Polytrade(TRADE) į JPY
¥16.06416
1 Polytrade(TRADE) į ARS
ARS$155.66936
1 Polytrade(TRADE) į RUB
9.2330672
1 Polytrade(TRADE) į INR
9.6472384
1 Polytrade(TRADE) į IDR
Rp1,791.4751232
1 Polytrade(TRADE) į KRW
152.19972
1 Polytrade(TRADE) į PHP
6.2573728
1 Polytrade(TRADE) į EGP
￡E.5.2629248
1 Polytrade(TRADE) į BRL
R$0.590112
1 Polytrade(TRADE) į CAD
C$0.1508064
1 Polytrade(TRADE) į BDT
13.310304
1 Polytrade(TRADE) į NGN
164.8259312
1 Polytrade(TRADE) į COP
$428.5480768
1 Polytrade(TRADE) į ZAR
R.1.9134928
1 Polytrade(TRADE) į UAH
4.5110784
1 Polytrade(TRADE) į VES
Bs17.04768
1 Polytrade(TRADE) į CLP
$105.01808
1 Polytrade(TRADE) į PKR
Rs31.0366128
1 Polytrade(TRADE) į KZT
58.9106624
1 Polytrade(TRADE) į THB
฿3.475104
1 Polytrade(TRADE) į TWD
NT$3.3177408
1 Polytrade(TRADE) į AED
د.إ0.4010576
1 Polytrade(TRADE) į CHF
Fr0.0863312
1 Polytrade(TRADE) į HKD
HK$0.8501984
1 Polytrade(TRADE) į AMD
֏41.7569808
1 Polytrade(TRADE) į MAD
.د.م0.9867984
1 Polytrade(TRADE) į MXN
$2.0337008
1 Polytrade(TRADE) į SAR
ريال0.4098
1 Polytrade(TRADE) į PLN
0.3977792
1 Polytrade(TRADE) į RON
лв0.4731824
1 Polytrade(TRADE) į SEK
kr1.0228608
1 Polytrade(TRADE) į BGN
лв0.1824976
1 Polytrade(TRADE) į HUF
Ft36.7574208
1 Polytrade(TRADE) į CZK
2.2806736
1 Polytrade(TRADE) į KWD
د.ك0.0333304
1 Polytrade(TRADE) į ILS
0.3628096
1 Polytrade(TRADE) į AOA
Kz99.6163696
1 Polytrade(TRADE) į BHD
.د.ب0.04119856
1 Polytrade(TRADE) į BMD
$0.10928
1 Polytrade(TRADE) į DKK
kr0.6972064
1 Polytrade(TRADE) į HNL
L2.8642288
1 Polytrade(TRADE) į MUR
4.9787968
1 Polytrade(TRADE) į NAD
$1.9211424
1 Polytrade(TRADE) į NOK
kr1.0862432
1 Polytrade(TRADE) į NZD
$0.1835904
1 Polytrade(TRADE) į PAB
B/.0.10928
1 Polytrade(TRADE) į PGK
K0.4633472
1 Polytrade(TRADE) į QAR
ر.ق0.3977792
1 Polytrade(TRADE) į RSD
дин.10.9487632

Polytrade išteklius

Išsamesnei Polytrade analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Polytrade svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Polytrade

Kiek Polytrade(TRADE) verta (-as) šiandien?
Dabartinė TRADE kaina USD valiuta yra 0.10928USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė TRADE į USD kaina?
Dabartinė TRADE kaina USD valiuta yra $ 0.10928. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Polytrade rinkos kapitalizacija?
TRADE rinkos kapitalizacija yra $ 4.51MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra TRADE apyvartoje?
TRADE apyvartoje yra 41.29MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) TRADE kaina?
TRADE pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 3.067126392343356USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) TRADE kaina?
TRADE pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.05131675775777374USD.
Kokia yra TRADE prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis TRADE yra $ 55.57KUSD.
Ar TRADE kaina šiais metais kils?
TRADE šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite TRADE kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Polytrade (TRADE) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

