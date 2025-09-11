TOMCoin (TOM) realiojo laiko kaina yra $ 0.000289. Per pastarąsias 24 valandas TOM svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.000269 iki aukščiausios $ 0.000292 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia TOM kaina yra $ 0.001980636442910124, o žemiausia – $ 0.000150044720518248.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, TOM per pastarąją valandą pasikeitė +1.04%, per 24 valandas – +2.83%, o per pastarąsias 7 dienas – +3.95%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
TOMCoin (TOM) rinkos informacija
No.4081
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 150.29K
$ 150.29K$ 150.29K
$ 2.89M
$ 2.89M$ 2.89M
0.00
0.00 0.00
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000
0.00%
BSC
Dabartinė TOMCoin rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 150.29K. TOM apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.89M
TOMCoin (TOM) kainos istorija USD
Stebėkite TOMCoin kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.00000798
+2.83%
30 dienų
$ +0.000009
+3.21%
60 dienų
$ +0.000002
+0.69%
90 dienų
$ +0.000006
+2.12%
TOMCoin kainos pokytis šiandien
Šiandien TOM užfiksuotas $ +0.00000798 (+2.83%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
TOMCoin 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.000009 (+3.21%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
TOMCoin 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, TOM rodiklis pasikeitė $ +0.000002 (+0.69% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
TOMCoin 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.000006 (+2.12%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir TOMCoin (TOM) pokyčius?
TomCoin is a playful yet serious entry into the cryptocurrency market, inspired by the beloved character Tom from the classic Tom and Jerry series. Combining humor with real financial potential, $TOM aims to engage the community and provide tangible benefits to its holders.
TOMCoin galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų TOMCoin investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti TOMstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie TOMCoin mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti TOMCoin, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
TOMCoin kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos TOMCoin (TOM) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų TOMCoin (TOM) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes TOMCoin prognozes.
Supratimas apie TOMCoin (TOM) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie TOMišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti TOMCoin (TOM)
Ieškote, kaip nusipirkti TOMCoin? Viskas paprasta ir patogu! TOMCoin lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.