Trac Network logotipas

Trac Network kaina(TNK)

1 TNK į USD – tiesioginė kaina:

$0.3717
$0.3717$0.3717
-2.18%1D
USD
Trac Network (TNK) kainos grafikas realiu laiku
Trac Network (TNK) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.3702
$ 0.3702
24 val. žemiausia
$ 0.3898
$ 0.3898
24 val. aukščiausia

$ 0.3702
$ 0.3702

$ 0.3898
$ 0.3898

$ 7.911982442698248
$ 7.911982442698248

$ 0.002123294088625495
$ 0.002123294088625495

-2.58%

-2.18%

-12.78%

-12.78%

Trac Network (TNK) realiojo laiko kaina yra $ 0.3715. Per pastarąsias 24 valandas TNK svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.3702 iki aukščiausios $ 0.3898 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia TNK kaina yra $ 7.911982442698248, o žemiausia – $ 0.002123294088625495.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, TNK per pastarąją valandą pasikeitė -2.58%, per 24 valandas – -2.18%, o per pastarąsias 7 dienas – -12.78%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Trac Network (TNK) rinkos informacija

No.1242

$ 7.80M
$ 7.80M

$ 56.01K
$ 56.01K

$ 7.80M
$ 7.80M

21.00M
21.00M

21,000,000
21,000,000

21,000,000
21,000,000

100.00%

BRC20

Dabartinė Trac Network rinkos kapitalizacija yra $ 7.80M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 56.01K. TNK apyvartoje yra 21.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 21000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 7.80M

Trac Network (TNK) kainos istorija USD

Stebėkite Trac Network kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.008284-2.18%
30 dienų$ +0.0006+0.16%
60 dienų$ +0.0075+2.06%
90 dienų$ -0.0275-6.90%
Trac Network kainos pokytis šiandien

Šiandien TNK užfiksuotas $ -0.008284 (-2.18%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Trac Network 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0006 (+0.16%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Trac Network 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, TNK rodiklis pasikeitė $ +0.0075 (+2.06% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Trac Network 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0275 (-6.90%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Trac Network (TNK) pokyčius?

Peržiūrėkite Trac Network kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Trac Network (TNK)

Trac Core is a versatile tool designed for the Bitcoin ecosystem. It simplifies access to Bitcoin data by fetching updates from the blockchain, sorting them systematically, and providing them for searches and analyses via APIs.In addition to being an indexer, Trac Core serves as an oracle for Bitcoin, establishing a dependable connection to the external world beyond the blockchain. In essence, your Chainlink for the Bitcoin ecosystem.

Trac Network galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Trac Network investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti TNKstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Trac Network mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Trac Network, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Trac Network kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Trac Network (TNK) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Trac Network (TNK) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Trac Network prognozes.

Peržiūrėkite Trac Network kainos prognozę dabar!

Trac Network (TNK) Tokenomika

Supratimas apie Trac Network (TNK) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie TNKišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Trac Network (TNK)

Ieškote, kaip nusipirkti Trac Network? Viskas paprasta ir patogu! Trac Network lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

TNK į vietos valiutas

1 Trac Network(TNK) į VND
9,776.0225
1 Trac Network(TNK) į AUD
A$0.560965
1 Trac Network(TNK) į GBP
0.271195
1 Trac Network(TNK) į EUR
0.315775
1 Trac Network(TNK) į USD
$0.3715
1 Trac Network(TNK) į MYR
RM1.56773
1 Trac Network(TNK) į TRY
15.33552
1 Trac Network(TNK) į JPY
¥54.6105
1 Trac Network(TNK) į ARS
ARS$529.20175
1 Trac Network(TNK) į RUB
31.39175
1 Trac Network(TNK) į INR
32.74401
1 Trac Network(TNK) į IDR
Rp6,090.16296
1 Trac Network(TNK) į KRW
515.96892
1 Trac Network(TNK) į PHP
21.22751
1 Trac Network(TNK) į EGP
￡E.17.88401
1 Trac Network(TNK) į BRL
R$2.0061
1 Trac Network(TNK) į CAD
C$0.51267
1 Trac Network(TNK) į BDT
45.2487
1 Trac Network(TNK) į NGN
560.329735
1 Trac Network(TNK) į COP
$1,456.85954
1 Trac Network(TNK) į ZAR
R.6.497535
1 Trac Network(TNK) į UAH
15.33552
1 Trac Network(TNK) į VES
Bs57.954
1 Trac Network(TNK) į CLP
$357.0115
1 Trac Network(TNK) į PKR
Rs105.509715
1 Trac Network(TNK) į KZT
200.26822
1 Trac Network(TNK) į THB
฿11.80627
1 Trac Network(TNK) į TWD
NT$11.275025
1 Trac Network(TNK) į AED
د.إ1.363405
1 Trac Network(TNK) į CHF
Fr0.293485
1 Trac Network(TNK) į HKD
HK$2.89027
1 Trac Network(TNK) į AMD
֏141.953865
1 Trac Network(TNK) į MAD
.د.م3.354645
1 Trac Network(TNK) į MXN
$6.906185
1 Trac Network(TNK) į SAR
ريال1.393125
1 Trac Network(TNK) į PLN
1.35226
1 Trac Network(TNK) į RON
лв1.61231
1 Trac Network(TNK) į SEK
kr3.473525
1 Trac Network(TNK) į BGN
лв0.620405
1 Trac Network(TNK) į HUF
Ft124.872295
1 Trac Network(TNK) į CZK
7.74949
1 Trac Network(TNK) į KWD
د.ك0.1133075
1 Trac Network(TNK) į ILS
1.23338
1 Trac Network(TNK) į AOA
Kz339.889065
1 Trac Network(TNK) į BHD
.د.ب0.1400555
1 Trac Network(TNK) į BMD
$0.3715
1 Trac Network(TNK) į DKK
kr2.37017
1 Trac Network(TNK) į HNL
L9.737015
1 Trac Network(TNK) į MUR
16.90325
1 Trac Network(TNK) į NAD
$6.53097
1 Trac Network(TNK) į NOK
kr3.688995
1 Trac Network(TNK) į NZD
$0.62412
1 Trac Network(TNK) į PAB
B/.0.3715
1 Trac Network(TNK) į PGK
K1.57516
1 Trac Network(TNK) į QAR
ر.ق1.35226
1 Trac Network(TNK) į RSD
дин.37.20944

Trac Network išteklius

Išsamesnei Trac Network analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali Trac Network svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Trac Network

Kiek Trac Network(TNK) verta (-as) šiandien?
Dabartinė TNK kaina USD valiuta yra 0.3715USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė TNK į USD kaina?
Dabartinė TNK kaina USD valiuta yra $ 0.3715. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Trac Network rinkos kapitalizacija?
TNK rinkos kapitalizacija yra $ 7.80MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra TNK apyvartoje?
TNK apyvartoje yra 21.00MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) TNK kaina?
TNK pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 7.911982442698248USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) TNK kaina?
TNK pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.002123294088625495USD.
Kokia yra TNK prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis TNK yra $ 56.01KUSD.
Ar TNK kaina šiais metais kils?
TNK šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite TNK kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Trac Network (TNK) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

$0.3717
