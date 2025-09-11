Trac Network (TNK) realiojo laiko kaina yra $ 0.3715. Per pastarąsias 24 valandas TNK svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.3702 iki aukščiausios $ 0.3898 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia TNK kaina yra $ 7.911982442698248, o žemiausia – $ 0.002123294088625495.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, TNK per pastarąją valandą pasikeitė -2.58%, per 24 valandas – -2.18%, o per pastarąsias 7 dienas – -12.78%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Trac Network (TNK) rinkos informacija
No.1242
$ 7.80M
$ 7.80M$ 7.80M
$ 56.01K
$ 56.01K$ 56.01K
$ 7.80M
$ 7.80M$ 7.80M
21.00M
21.00M 21.00M
21,000,000
21,000,000 21,000,000
21,000,000
21,000,000 21,000,000
100.00%
BRC20
Dabartinė Trac Network rinkos kapitalizacija yra $ 7.80M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 56.01K. TNK apyvartoje yra 21.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 21000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 7.80M
Trac Network (TNK) kainos istorija USD
Stebėkite Trac Network kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.008284
-2.18%
30 dienų
$ +0.0006
+0.16%
60 dienų
$ +0.0075
+2.06%
90 dienų
$ -0.0275
-6.90%
Trac Network kainos pokytis šiandien
Šiandien TNK užfiksuotas $ -0.008284 (-2.18%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Trac Network 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0006 (+0.16%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Trac Network 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, TNK rodiklis pasikeitė $ +0.0075 (+2.06% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Trac Network 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0275 (-6.90%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Trac Network (TNK) pokyčius?
Trac Core is a versatile tool designed for the Bitcoin ecosystem. It simplifies access to Bitcoin data by fetching updates from the blockchain, sorting them systematically, and providing them for searches and analyses via APIs.In addition to being an indexer, Trac Core serves as an oracle for Bitcoin, establishing a dependable connection to the external world beyond the blockchain. In essence, your Chainlink for the Bitcoin ecosystem.
Trac Network galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Trac Network investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti TNKstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Trac Network mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Trac Network, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Trac Network kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Trac Network (TNK) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Trac Network (TNK) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Trac Network prognozes.
Supratimas apie Trac Network (TNK) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie TNKišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Trac Network (TNK)
Ieškote, kaip nusipirkti Trac Network? Viskas paprasta ir patogu! Trac Network lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.