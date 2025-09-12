Trac Network (TNK) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Trac Network kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek TNK augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Trac Network kainos prognozė
$0.3825
+2.96%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 17:09:45(UTC+8)

Trac Network Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Trac Network (TNK) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Trac Network galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.3825 prekybos kainą 2025 m.

Trac Network (TNK) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Trac Network galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.401625 prekybos kainą 2026 m.

Trac Network (TNK) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. TNK ateities kaina yra $ 0.421706 su 10.25% augimo norma.

Trac Network (TNK) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. TNK ateities kaina yra $ 0.442791 su 15.76% augimo norma.

Trac Network (TNK) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, TNK 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.464931, o augimo norma – 21.55%.

Trac Network (TNK) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, TNK 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.488177, o augimo norma – 27.63%.

Trac Network (TNK) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Trac Network kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.795190 prekybos kainą.

Trac Network (TNK) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Trac Network kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 1.2952 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.3825
    0.00%
  • 2026
    $ 0.401625
    5.00%
  • 2027
    $ 0.421706
    10.25%
  • 2028
    $ 0.442791
    15.76%
  • 2029
    $ 0.464931
    21.55%
  • 2030
    $ 0.488177
    27.63%
  • 2031
    $ 0.512586
    34.01%
  • 2032
    $ 0.538215
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.565126
    47.75%
  • 2034
    $ 0.593383
    55.13%
  • 2035
    $ 0.623052
    62.89%
  • 2036
    $ 0.654204
    71.03%
  • 2037
    $ 0.686915
    79.59%
  • 2038
    $ 0.721260
    88.56%
  • 2039
    $ 0.757323
    97.99%
  • 2040
    $ 0.795190
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Trac Network kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.3825
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.382552
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.382866
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.384071
    0.41%
Trac Network (TNK) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma TNK kaina yra $0.3825. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Trac Network (TNK) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė TNK, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.382552. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Trac Network (TNK) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė TNK, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.382866. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Trac Network (TNK) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma TNK kaina yra $0.384071. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Trac Network kainų statistika

$ 0.3825
$ 0.3825$ 0.3825

+2.96%

$ 8.03M
$ 8.03M$ 8.03M

21.00M
21.00M 21.00M

$ 53.39K
$ 53.39K$ 53.39K

--

Naujausia TNK kaina yra $ 0.3825. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +2.96%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 53.39K.
Be to, TNK turi 21.00M apyvartą ir $ 8.03M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Trac Network (TNK)

Bandote įsigyti TNK? Dabar galite TNK įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Trac Network ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti TNK dabar

Trac Network istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Trac Network, dabartinė Trac Network kaina yra 0.3824USD. Apyvartinė Trac Network (TNK) pasiūla yra 0.00 TNK, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $8.03M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.03%
    $ 0.010099
    $ 0.3844
    $ 0.3599
  • 7 dienos
    -0.10%
    $ -0.044499
    $ 0.4721
    $ 0.3599
  • 30 dienų
    0.01%
    $ 0.004300
    $ 0.69
    $ 0.3275
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Trac Network kaina pasikeitė $0.010099, atspindinti 0.03% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Trac Network buvo prekiaujama aukščiausia $0.4721 ir žemiausia $0.3599. Kainos pokytis buvo -0.10%. Ši naujausia tendencija parodo TNK potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Trac Network įvyko 0.01%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.004300 vertę. Tai rodo, kad TNK artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Trac Network kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą TNK kainų istoriją

Kaip veikia Trac Network (TNK) kainų prognozės modulis?

Trac Network Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas TNK kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Trac Network ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą TNK būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Trac Network kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja TNK ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina TNK pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Trac Network potencialą.

Kodėl TNK kainų prognozė yra svarbi?

TNK kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į TNK dabar?
Pagal jūsų prognozes, TNK pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio TNK kainų prognozė?
Remiantis Trac Network (TNK) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama TNK kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 TNK 2026 m.?
1 vieneto Trac Network (TNK) kaina šiandien yra $0.3825. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, TNK padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama TNK kaina 2027 m.?
Trac Network (TNK) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 TNK kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė TNK kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Trac Network (TNK) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė TNK kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Trac Network (TNK) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 TNK 2030 m.?
1 vieneto Trac Network (TNK) kaina šiandien yra $0.3825. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, TNK padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia TNK kainų prognozė 2040 metams?
Trac Network (TNK) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 TNK kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.