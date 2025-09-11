Telos (TLOS) realiojo laiko kaina yra $ 0.06043. Per pastarąsias 24 valandas TLOS svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.05859 iki aukščiausios $ 0.06151 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia TLOS kaina yra $ 1.4287062007591227, o žemiausia – $ 0.00975328.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, TLOS per pastarąją valandą pasikeitė +0.01%, per 24 valandas – +0.01%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.68%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Telos (TLOS) rinkos informacija
Dabartinė Telos rinkos kapitalizacija yra $ 26.68M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 140.81K. TLOS apyvartoje yra 441.49M vienetų, o bendras kiekis siekia 466646430.1288. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 28.20M
Telos (TLOS) kainos istorija USD
Stebėkite Telos kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.000006
+0.01%
30 dienų
$ +0.02245
+59.11%
60 dienų
$ +0.02586
+74.80%
90 dienų
$ +0.0196
+48.00%
Telos kainos pokytis šiandien
Šiandien TLOS užfiksuotas $ +0.000006 (+0.01%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Telos 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.02245 (+59.11%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Telos 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, TLOS rodiklis pasikeitė $ +0.02586 (+74.80% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Telos 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0196 (+48.00%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Telos is the fastest and most cost-effective native blockchain available right now. A fully decentralized blockchain, network interactions & transactions are designed to be super-low cost and scalable. Mainnet has been operation for 2+ years, with over 100 dApps calling Telos home. According to blocktivity.info data, Telos is the most active blockchain on the planet. Telos is developed by a core team of 30+ members using an open-source codebase and has a leading on-chain governance system and an Ethereum Virtual Machine in development.
Telos galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Telos investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Telos, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Kaip pirkti Telos (TLOS)
Ieškote, kaip nusipirkti Telos? Viskas paprasta ir patogu! Telos lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.