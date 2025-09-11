Daugiau apie TLOS

Telos logotipas

Telos kaina(TLOS)

$0.06042
+0.01%1D
USD
Telos (TLOS) kainos grafikas realiu laiku
2025-09-11

Telos (TLOS) kainos informacija (USD)

$ 0.05859
24 val. žemiausia
$ 0.06151
24 val. aukščiausia

$ 0.05859
$ 0.06151
$ 1.4287062007591227
$ 0.00975328
Telos (TLOS) realiojo laiko kaina yra $ 0.06043. Per pastarąsias 24 valandas TLOS svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.05859 iki aukščiausios $ 0.06151 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia TLOS kaina yra $ 1.4287062007591227, o žemiausia – $ 0.00975328.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, TLOS per pastarąją valandą pasikeitė +0.01%, per 24 valandas – +0.01%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.68%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Telos (TLOS) rinkos informacija

No.808

$ 26.68M
$ 140.81K
$ 28.20M
441.49M
466,646,430.1288
2021-03-23 00:00:00

ETH

Dabartinė Telos rinkos kapitalizacija yra $ 26.68M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 140.81K. TLOS apyvartoje yra 441.49M vienetų, o bendras kiekis siekia 466646430.1288. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 28.20M

Telos (TLOS) kainos istorija USD

Stebėkite Telos kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.000006+0.01%
30 dienų$ +0.02245+59.11%
60 dienų$ +0.02586+74.80%
90 dienų$ +0.0196+48.00%
Telos kainos pokytis šiandien

Šiandien TLOS užfiksuotas $ +0.000006 (+0.01%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Telos 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.02245 (+59.11%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Telos 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, TLOS rodiklis pasikeitė $ +0.02586 (+74.80% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Telos 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0196 (+48.00%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Telos (TLOS) pokyčius?

Peržiūrėkite Telos kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Telos (TLOS)

Telos is the fastest and most cost-effective native blockchain available right now. A fully decentralized blockchain, network interactions & transactions are designed to be super-low cost and scalable. Mainnet has been operation for 2+ years, with over 100 dApps calling Telos home. According to blocktivity.info data, Telos is the most active blockchain on the planet. Telos is developed by a core team of 30+ members using an open-source codebase and has a leading on-chain governance system and an Ethereum Virtual Machine in development.

Telos galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Telos investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti TLOSstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Telos mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Telos, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Telos kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Telos (TLOS) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Telos (TLOS) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Telos prognozes.

Peržiūrėkite Telos kainos prognozę dabar!

Telos (TLOS) Tokenomika

Supratimas apie Telos (TLOS) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie TLOSišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Telos (TLOS)

Ieškote, kaip nusipirkti Telos? Viskas paprasta ir patogu! Telos lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

TLOS į vietos valiutas

Telos išteklius

Išsamesnei Telos analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Telos svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Telos

Kiek Telos(TLOS) verta (-as) šiandien?
Dabartinė TLOS kaina USD valiuta yra 0.06043USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė TLOS į USD kaina?
Dabartinė TLOS kaina USD valiuta yra $ 0.06043. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Telos rinkos kapitalizacija?
TLOS rinkos kapitalizacija yra $ 26.68MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra TLOS apyvartoje?
TLOS apyvartoje yra 441.49MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) TLOS kaina?
TLOS pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.4287062007591227USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) TLOS kaina?
TLOS pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00975328USD.
Kokia yra TLOS prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis TLOS yra $ 140.81KUSD.
Ar TLOS kaina šiais metais kils?
TLOS šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite TLOS kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Telos (TLOS) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

