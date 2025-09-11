Daugiau apie TJRM

Tajir Tech Hub kaina(TJRM)

$0.00517
-3.86%1D
Tajir Tech Hub (TJRM) kainos grafikas realiu laiku
Tajir Tech Hub (TJRM) kainos informacija (USD)

$ 0.005061
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

$ 0.13684820134656278
$ 0.004888226997577656
+0.11%

-3.86%

+1.27%

+1.27%

Tajir Tech Hub (TJRM) realiojo laiko kaina yra $ 0.00517. Per pastarąsias 24 valandas TJRM svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.005061 iki aukščiausios $ 0.005762 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia TJRM kaina yra $ 0.13684820134656278, o žemiausia – $ 0.004888226997577656.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, TJRM per pastarąją valandą pasikeitė +0.11%, per 24 valandas – -3.86%, o per pastarąsias 7 dienas – +1.27%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Tajir Tech Hub (TJRM) rinkos informacija

$ 3.33M
$ 86.08K
$ 3.88M
644.95M
750,000,000
749,954,915.7680709
85.99%

SOL

Dabartinė Tajir Tech Hub rinkos kapitalizacija yra $ 3.33M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 86.08K. TJRM apyvartoje yra 644.95M vienetų, o bendras kiekis siekia 749954915.7680709. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 3.88M

Tajir Tech Hub (TJRM) kainos istorija USD

Stebėkite Tajir Tech Hub kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00020757-3.86%
30 dienų$ -0.001312-20.25%
60 dienų$ -0.003074-37.29%
90 dienų$ -0.006-53.72%
Tajir Tech Hub kainos pokytis šiandien

Šiandien TJRM užfiksuotas $ -0.00020757 (-3.86%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Tajir Tech Hub 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.001312 (-20.25%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Tajir Tech Hub 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, TJRM rodiklis pasikeitė $ -0.003074 (-37.29% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Tajir Tech Hub 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.006 (-53.72%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Tajir Tech Hub (TJRM) pokyčius?

Peržiūrėkite Tajir Tech Hub kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Tajir Tech Hub (TJRM)

Tajir Tech Hub is revolutionizing global wholesale trade with its blockchain platform that connects manufacturers, suppliers, and entrepreneurs using AI and blockchain technology. The TJRM token fuels our ecosystem, ensuring secure transactions, faster validations, and exclusive benefits for users.

Tajir Tech Hub galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Tajir Tech Hub investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti TJRMstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Tajir Tech Hub mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Tajir Tech Hub, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Tajir Tech Hub kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Tajir Tech Hub (TJRM) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Tajir Tech Hub (TJRM) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Tajir Tech Hub prognozes.

Peržiūrėkite Tajir Tech Hub kainos prognozę dabar!

Tajir Tech Hub (TJRM) Tokenomika

Supratimas apie Tajir Tech Hub (TJRM) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie TJRMišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Tajir Tech Hub (TJRM)

Ieškote, kaip nusipirkti Tajir Tech Hub? Viskas paprasta ir patogu! Tajir Tech Hub lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

Išsamesnei Tajir Tech Hub analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Tajir Tech Hub svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Tajir Tech Hub

Kiek Tajir Tech Hub(TJRM) verta (-as) šiandien?
Dabartinė TJRM kaina USD valiuta yra 0.00517USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė TJRM į USD kaina?
Dabartinė TJRM kaina USD valiuta yra $ 0.00517. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Tajir Tech Hub rinkos kapitalizacija?
TJRM rinkos kapitalizacija yra $ 3.33MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra TJRM apyvartoje?
TJRM apyvartoje yra 644.95MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) TJRM kaina?
TJRM pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.13684820134656278USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) TJRM kaina?
TJRM pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.004888226997577656USD.
Kokia yra TJRM prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis TJRM yra $ 86.08KUSD.
Ar TJRM kaina šiais metais kils?
TJRM šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite TJRM kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

