FUNTICO logotipas

FUNTICO kaina(TICO)

1 TICO į USD – tiesioginė kaina:

FUNTICO (TICO) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:48:50(UTC+8)

FUNTICO (TICO) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

-0.04%

-0.11%

-23.05%

-23.05%

FUNTICO (TICO) realiojo laiko kaina yra $ 0.002565. Per pastarąsias 24 valandas TICO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.002565 iki aukščiausios $ 0.002585 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia TICO kaina yra $ 0.01893343419011232, o žemiausia – $ 0.002545152036065851.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, TICO per pastarąją valandą pasikeitė -0.04%, per 24 valandas – -0.11%, o per pastarąsias 7 dienas – -23.05%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

FUNTICO (TICO) rinkos informacija

No.1410

21.39%

AVAX_CCHAIN

Dabartinė FUNTICO rinkos kapitalizacija yra $ 5.49M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 58.06K. TICO apyvartoje yra 2.14B vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 25.65M

FUNTICO (TICO) kainos istorija USD

Stebėkite FUNTICO kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00000283-0.11%
30 dienų$ -0.002496-49.32%
60 dienų$ -0.005439-67.96%
90 dienų$ -0.005744-69.13%
FUNTICO kainos pokytis šiandien

Šiandien TICO užfiksuotas $ -0.00000283 (-0.11%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

FUNTICO 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.002496 (-49.32%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

FUNTICO 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, TICO rodiklis pasikeitė $ -0.005439 (-67.96% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

FUNTICO 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.005744 (-69.13%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir FUNTICO (TICO) pokyčius?

Peržiūrėkite FUNTICO kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra FUNTICO (TICO)

After 3 years of dedicated development and self-funding, Funtico is a pioneering Web3 gaming platform featuring a variety of self-made proprietary games. Its robust fintech solution ensures a seamless immersive user experience. For publishers and creators, its SDK opens the door to a rich ecosystem featuring an NFT marketplace, AI tools, and advanced analytics, all within a secure and compliant platform designed for dynamic growth.

FUNTICO galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų FUNTICO investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti TICOstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie FUNTICO mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti FUNTICO, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

FUNTICO kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos FUNTICO (TICO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų FUNTICO (TICO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes FUNTICO prognozes.

Peržiūrėkite FUNTICO kainos prognozę dabar!

FUNTICO (TICO) Tokenomika

Supratimas apie FUNTICO (TICO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie TICOišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti FUNTICO (TICO)

Ieškote, kaip nusipirkti FUNTICO? Viskas paprasta ir patogu! FUNTICO lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

TICO į vietos valiutas

1 FUNTICO(TICO) į VND
67.497975
1 FUNTICO(TICO) į AUD
A$0.00387315
1 FUNTICO(TICO) į GBP
0.00187245
1 FUNTICO(TICO) į EUR
0.00218025
1 FUNTICO(TICO) į USD
$0.002565
1 FUNTICO(TICO) į MYR
RM0.0108243
1 FUNTICO(TICO) į TRY
0.1058832
1 FUNTICO(TICO) į JPY
¥0.377055
1 FUNTICO(TICO) į ARS
ARS$3.6538425
1 FUNTICO(TICO) į RUB
0.21671685
1 FUNTICO(TICO) į INR
0.2264382
1 FUNTICO(TICO) į IDR
Rp42.0491736
1 FUNTICO(TICO) į KRW
3.57240375
1 FUNTICO(TICO) į PHP
0.1468719
1 FUNTICO(TICO) į EGP
￡E.0.1235304
1 FUNTICO(TICO) į BRL
R$0.013851
1 FUNTICO(TICO) į CAD
C$0.0035397
1 FUNTICO(TICO) į BDT
0.312417
1 FUNTICO(TICO) į NGN
3.86876385
1 FUNTICO(TICO) į COP
$10.0588014
1 FUNTICO(TICO) į ZAR
R.0.04491315
1 FUNTICO(TICO) į UAH
0.1058832
1 FUNTICO(TICO) į VES
Bs0.40014
1 FUNTICO(TICO) į CLP
$2.464965
1 FUNTICO(TICO) į PKR
Rs0.72848565
1 FUNTICO(TICO) į KZT
1.3827402
1 FUNTICO(TICO) į THB
฿0.081567
1 FUNTICO(TICO) į TWD
NT$0.0778734
1 FUNTICO(TICO) į AED
د.إ0.00941355
1 FUNTICO(TICO) į CHF
Fr0.00202635
1 FUNTICO(TICO) į HKD
HK$0.0199557
1 FUNTICO(TICO) į AMD
֏0.98011215
1 FUNTICO(TICO) į MAD
.د.م0.02316195
1 FUNTICO(TICO) į MXN
$0.04773465
1 FUNTICO(TICO) į SAR
ريال0.00961875
1 FUNTICO(TICO) į PLN
0.0093366
1 FUNTICO(TICO) į RON
лв0.01110645
1 FUNTICO(TICO) į SEK
kr0.0240084
1 FUNTICO(TICO) į BGN
лв0.00428355
1 FUNTICO(TICO) į HUF
Ft0.8627634
1 FUNTICO(TICO) į CZK
0.05353155
1 FUNTICO(TICO) į KWD
د.ك0.000782325
1 FUNTICO(TICO) į ILS
0.0085158
1 FUNTICO(TICO) į AOA
Kz2.33817705
1 FUNTICO(TICO) į BHD
.د.ب0.000967005
1 FUNTICO(TICO) į BMD
$0.002565
1 FUNTICO(TICO) į DKK
kr0.0163647
1 FUNTICO(TICO) į HNL
L0.06722865
1 FUNTICO(TICO) į MUR
0.1168614
1 FUNTICO(TICO) į NAD
$0.0450927
1 FUNTICO(TICO) į NOK
kr0.0254961
1 FUNTICO(TICO) į NZD
$0.0043092
1 FUNTICO(TICO) į PAB
B/.0.002565
1 FUNTICO(TICO) į PGK
K0.0108756
1 FUNTICO(TICO) į QAR
ر.ق0.0093366
1 FUNTICO(TICO) į RSD
дин.0.25698735

FUNTICO išteklius

Išsamesnei FUNTICO analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali FUNTICO svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie FUNTICO

Kiek FUNTICO(TICO) verta (-as) šiandien?
Dabartinė TICO kaina USD valiuta yra 0.002565USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė TICO į USD kaina?
Dabartinė TICO kaina USD valiuta yra $ 0.002565. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra FUNTICO rinkos kapitalizacija?
TICO rinkos kapitalizacija yra $ 5.49MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra TICO apyvartoje?
TICO apyvartoje yra 2.14BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) TICO kaina?
TICO pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.01893343419011232USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) TICO kaina?
TICO pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.002545152036065851USD.
Kokia yra TICO prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis TICO yra $ 58.06KUSD.
Ar TICO kaina šiais metais kils?
TICO šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite TICO kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:48:50(UTC+8)

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

