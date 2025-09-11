FUNTICO (TICO) realiojo laiko kaina yra $ 0.002565. Per pastarąsias 24 valandas TICO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.002565 iki aukščiausios $ 0.002585 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia TICO kaina yra $ 0.01893343419011232, o žemiausia – $ 0.002545152036065851.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, TICO per pastarąją valandą pasikeitė -0.04%, per 24 valandas – -0.11%, o per pastarąsias 7 dienas – -23.05%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
FUNTICO (TICO) rinkos informacija
No.1410
$ 5.49M
$ 58.06K
$ 25.65M
2.14B
10,000,000,000
10,000,000,000
21.39%
AVAX_CCHAIN
Dabartinė FUNTICO rinkos kapitalizacija yra $ 5.49M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 58.06K. TICO apyvartoje yra 2.14B vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 25.65M
FUNTICO (TICO) kainos istorija USD
Stebėkite FUNTICO kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.00000283
-0.11%
30 dienų
$ -0.002496
-49.32%
60 dienų
$ -0.005439
-67.96%
90 dienų
$ -0.005744
-69.13%
FUNTICO kainos pokytis šiandien
Šiandien TICO užfiksuotas $ -0.00000283 (-0.11%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
FUNTICO 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.002496 (-49.32%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
FUNTICO 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, TICO rodiklis pasikeitė $ -0.005439 (-67.96% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
FUNTICO 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.005744 (-69.13%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir FUNTICO (TICO) pokyčius?
After 3 years of dedicated development and self-funding, Funtico is a pioneering Web3 gaming platform featuring a variety of self-made proprietary games. Its robust fintech solution ensures a seamless immersive user experience. For publishers and creators, its SDK opens the door to a rich ecosystem featuring an NFT marketplace, AI tools, and advanced analytics, all within a secure and compliant platform designed for dynamic growth.
FUNTICO galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų FUNTICO investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti TICOstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie FUNTICO mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti FUNTICO, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
FUNTICO kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos FUNTICO (TICO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų FUNTICO (TICO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes FUNTICO prognozes.
Supratimas apie FUNTICO (TICO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie TICOišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti FUNTICO (TICO)
Ieškote, kaip nusipirkti FUNTICO? Viskas paprasta ir patogu! FUNTICO lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.