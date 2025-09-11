Thala (THL) realiojo laiko kaina yra $ 0.0837. Per pastarąsias 24 valandas THL svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0786 iki aukščiausios $ 0.0853 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia THL kaina yra $ 3.165408301267496, o žemiausia – $ 0.07853654066188301.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, THL per pastarąją valandą pasikeitė +3.58%, per 24 valandas – +4.10%, o per pastarąsias 7 dienas – -10.68%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Thala (THL) rinkos informacija
Dabartinė Thala rinkos kapitalizacija yra $ 4.10M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 100.72K. THL apyvartoje yra 49.02M vienetų, o bendras kiekis siekia 99811473. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 8.37M
Thala (THL) kainos istorija USD
Stebėkite Thala kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.003297
+4.10%
30 dienų
$ -0.0241
-22.36%
60 dienų
$ -0.0363
-30.25%
90 dienų
$ -0.0281
-25.14%
Thala kainos pokytis šiandien
Šiandien THL užfiksuotas $ +0.003297 (+4.10%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Thala 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0241 (-22.36%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Thala 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, THL rodiklis pasikeitė $ -0.0363 (-30.25% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Thala 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0281 (-25.14%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Thala (THL) pokyčius?
Thala is the leading DeFi protocol on Aptos. It has a stablecoin, AMM, token launchpad, and soon to launch LSD+RWA product.
Thala kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Thala (THL) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Thala (THL) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Thala prognozes.
Supratimas apie Thala (THL) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie THLišsamią tokeno tokenomiką dabar!
