Thala logotipas

Thala kaina(THL)

1 THL į USD – tiesioginė kaina:

$0.0837
$0.0837$0.0837
+4.10%1D
USD
Thala (THL) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:14:24(UTC+8)

Thala (THL) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0786
$ 0.0786$ 0.0786
24 val. žemiausia
$ 0.0853
$ 0.0853$ 0.0853
24 val. aukščiausia

$ 0.0786
$ 0.0786$ 0.0786

$ 0.0853
$ 0.0853$ 0.0853

$ 3.165408301267496
$ 3.165408301267496$ 3.165408301267496

$ 0.07853654066188301
$ 0.07853654066188301$ 0.07853654066188301

+3.58%

+4.10%

-10.68%

-10.68%

Thala (THL) realiojo laiko kaina yra $ 0.0837. Per pastarąsias 24 valandas THL svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0786 iki aukščiausios $ 0.0853 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia THL kaina yra $ 3.165408301267496, o žemiausia – $ 0.07853654066188301.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, THL per pastarąją valandą pasikeitė +3.58%, per 24 valandas – +4.10%, o per pastarąsias 7 dienas – -10.68%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Thala (THL) rinkos informacija

No.1560

$ 4.10M
$ 4.10M$ 4.10M

$ 100.72K
$ 100.72K$ 100.72K

$ 8.37M
$ 8.37M$ 8.37M

49.02M
49.02M 49.02M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

99,811,473
99,811,473 99,811,473

49.01%

APTOS

Dabartinė Thala rinkos kapitalizacija yra $ 4.10M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 100.72K. THL apyvartoje yra 49.02M vienetų, o bendras kiekis siekia 99811473. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 8.37M

Thala (THL) kainos istorija USD

Stebėkite Thala kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.003297+4.10%
30 dienų$ -0.0241-22.36%
60 dienų$ -0.0363-30.25%
90 dienų$ -0.0281-25.14%
Thala kainos pokytis šiandien

Šiandien THL užfiksuotas $ +0.003297 (+4.10%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Thala 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0241 (-22.36%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Thala 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, THL rodiklis pasikeitė $ -0.0363 (-30.25% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Thala 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0281 (-25.14%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Thala (THL) pokyčius?

Peržiūrėkite Thala kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Thala (THL)

Thala is the leading DeFi protocol on Aptos. It has a stablecoin, AMM, token launchpad, and soon to launch LSD+RWA product.

Thala galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Thala investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti THLstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Thala mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Thala, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Thala kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Thala (THL) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Thala (THL) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Thala prognozes.

Peržiūrėkite Thala kainos prognozę dabar!

Thala (THL) Tokenomika

Supratimas apie Thala (THL) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie THLišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Thala (THL)

Ieškote, kaip nusipirkti Thala? Viskas paprasta ir patogu! Thala lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

THL į vietos valiutas

1 Thala(THL) į VND
2,202.5655
1 Thala(THL) į AUD
A$0.126387
1 Thala(THL) į GBP
0.061101
1 Thala(THL) į EUR
0.071145
1 Thala(THL) į USD
$0.0837
1 Thala(THL) į MYR
RM0.353214
1 Thala(THL) į TRY
3.455136
1 Thala(THL) į JPY
¥12.3039
1 Thala(THL) į ARS
ARS$119.23065
1 Thala(THL) į RUB
7.07265
1 Thala(THL) į INR
7.377318
1 Thala(THL) į IDR
Rp1,372.130928
1 Thala(THL) į KRW
116.411634
1 Thala(THL) į PHP
4.782618
1 Thala(THL) į EGP
￡E.4.029318
1 Thala(THL) į BRL
R$0.45198
1 Thala(THL) į CAD
C$0.115506
1 Thala(THL) į BDT
10.19466
1 Thala(THL) į NGN
126.243873
1 Thala(THL) į COP
$328.234572
1 Thala(THL) į ZAR
R.1.463913
1 Thala(THL) į UAH
3.455136
1 Thala(THL) į VES
Bs13.0572
1 Thala(THL) į CLP
$80.4357
1 Thala(THL) į PKR
Rs23.771637
1 Thala(THL) į KZT
45.120996
1 Thala(THL) į THB
฿2.659149
1 Thala(THL) į TWD
NT$2.540295
1 Thala(THL) į AED
د.إ0.307179
1 Thala(THL) į CHF
Fr0.066123
1 Thala(THL) į HKD
HK$0.651186
1 Thala(THL) į AMD
֏31.982607
1 Thala(THL) į MAD
.د.م0.755811
1 Thala(THL) į MXN
$1.555983
1 Thala(THL) į SAR
ريال0.313875
1 Thala(THL) į PLN
0.304668
1 Thala(THL) į RON
лв0.363258
1 Thala(THL) į SEK
kr0.782595
1 Thala(THL) į BGN
лв0.139779
1 Thala(THL) į HUF
Ft28.134081
1 Thala(THL) į CZK
1.745982
1 Thala(THL) į KWD
د.ك0.0255285
1 Thala(THL) į ILS
0.277884
1 Thala(THL) į AOA
Kz76.577967
1 Thala(THL) į BHD
.د.ب0.0315549
1 Thala(THL) į BMD
$0.0837
1 Thala(THL) į DKK
kr0.534006
1 Thala(THL) į HNL
L2.193777
1 Thala(THL) į MUR
3.80835
1 Thala(THL) į NAD
$1.471446
1 Thala(THL) į NOK
kr0.831141
1 Thala(THL) į NZD
$0.140616
1 Thala(THL) į PAB
B/.0.0837
1 Thala(THL) į PGK
K0.354888
1 Thala(THL) į QAR
ر.ق0.304668
1 Thala(THL) į RSD
дин.8.383392

Thala išteklius

Išsamesnei Thala analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Thala svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Thala

Kiek Thala(THL) verta (-as) šiandien?
Dabartinė THL kaina USD valiuta yra 0.0837USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė THL į USD kaina?
Dabartinė THL kaina USD valiuta yra $ 0.0837. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Thala rinkos kapitalizacija?
THL rinkos kapitalizacija yra $ 4.10MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra THL apyvartoje?
THL apyvartoje yra 49.02MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) THL kaina?
THL pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 3.165408301267496USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) THL kaina?
THL pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.07853654066188301USD.
Kokia yra THL prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis THL yra $ 100.72KUSD.
Ar THL kaina šiais metais kils?
THL šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite THL kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:14:24(UTC+8)

Thala (THL) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

