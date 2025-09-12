Thala (THL) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Thala kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek THL augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Thala kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Thala kainos prognozė
$0.0782
$0.0782$0.0782
-3.57%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 17:08:25(UTC+8)

Thala Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Thala (THL) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Thala galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.0782 prekybos kainą 2025 m.

Thala (THL) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Thala galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.082110 prekybos kainą 2026 m.

Thala (THL) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. THL ateities kaina yra $ 0.086215 su 10.25% augimo norma.

Thala (THL) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. THL ateities kaina yra $ 0.090526 su 15.76% augimo norma.

Thala (THL) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, THL 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.095052, o augimo norma – 21.55%.

Thala (THL) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, THL 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.099805, o augimo norma – 27.63%.

Thala (THL) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Thala kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.162572 prekybos kainą.

Thala (THL) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Thala kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.264812 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.0782
    0.00%
  • 2026
    $ 0.082110
    5.00%
  • 2027
    $ 0.086215
    10.25%
  • 2028
    $ 0.090526
    15.76%
  • 2029
    $ 0.095052
    21.55%
  • 2030
    $ 0.099805
    27.63%
  • 2031
    $ 0.104795
    34.01%
  • 2032
    $ 0.110035
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.115537
    47.75%
  • 2034
    $ 0.121313
    55.13%
  • 2035
    $ 0.127379
    62.89%
  • 2036
    $ 0.133748
    71.03%
  • 2037
    $ 0.140435
    79.59%
  • 2038
    $ 0.147457
    88.56%
  • 2039
    $ 0.154830
    97.99%
  • 2040
    $ 0.162572
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Thala kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.0782
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.078210
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.078274
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.078521
    0.41%
Thala (THL) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma THL kaina yra $0.0782. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Thala (THL) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė THL, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.078210. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Thala (THL) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė THL, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.078274. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Thala (THL) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma THL kaina yra $0.078521. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Thala kainų statistika

$ 0.0782
$ 0.0782$ 0.0782

-3.57%

$ 3.82M
$ 3.82M$ 3.82M

49.02M
49.02M 49.02M

$ 102.49K
$ 102.49K$ 102.49K

--

Naujausia THL kaina yra $ 0.0782. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė -3.57%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 102.49K.
Be to, THL turi 49.02M apyvartą ir $ 3.82M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Thala (THL)

Bandote įsigyti THL? Dabar galite THL įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Thala ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti THL dabar

Thala istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Thala, dabartinė Thala kaina yra 0.078USD. Apyvartinė Thala (THL) pasiūla yra 0.00 THL, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $3.82M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.06%
    $ -0.0058
    $ 0.0857
    $ 0.0765
  • 7 dienos
    -0.14%
    $ -0.012899
    $ 0.111
    $ 0.0765
  • 30 dienų
    -0.30%
    $ -0.0344
    $ 0.1169
    $ 0.0765
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Thala kaina pasikeitė $-0.0058, atspindinti -0.06% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Thala buvo prekiaujama aukščiausia $0.111 ir žemiausia $0.0765. Kainos pokytis buvo -0.14%. Ši naujausia tendencija parodo THL potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Thala įvyko -0.30%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.0344 vertę. Tai rodo, kad THL artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Thala kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą THL kainų istoriją

Kaip veikia Thala (THL) kainų prognozės modulis?

Thala Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas THL kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Thala ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą THL būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Thala kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja THL ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina THL pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Thala potencialą.

Kodėl THL kainų prognozė yra svarbi?

THL kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į THL dabar?
Pagal jūsų prognozes, THL pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio THL kainų prognozė?
Remiantis Thala (THL) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama THL kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 THL 2026 m.?
1 vieneto Thala (THL) kaina šiandien yra $0.0782. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, THL padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama THL kaina 2027 m.?
Thala (THL) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 THL kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė THL kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Thala (THL) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė THL kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Thala (THL) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 THL 2030 m.?
1 vieneto Thala (THL) kaina šiandien yra $0.0782. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, THL padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia THL kainų prognozė 2040 metams?
Thala (THL) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 THL kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 17:08:25(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.