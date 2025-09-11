TrustFi (TFI) realiojo laiko kaina yra $ 0.00426. Per pastarąsias 24 valandas TFI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00424 iki aukščiausios $ 0.00427 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia TFI kaina yra $ 0.5236513290314441, o žemiausia – $ 0.003460539424845002.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, TFI per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – 0.00%, o per pastarąsias 7 dienas – 0.00%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
TrustFi (TFI) rinkos informacija
Dabartinė TrustFi rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 11.93K. TFI apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 426.00K
TrustFi (TFI) kainos istorija USD
Stebėkite TrustFi kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ 0
0.00%
30 dienų
$ -0.00012
-2.74%
60 dienų
$ +0.00078
+22.41%
90 dienų
$ -0.00026
-5.76%
TrustFi kainos pokytis šiandien
Šiandien TFI užfiksuotas $ 0 (0.00%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
TrustFi 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00012 (-2.74%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
TrustFi 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, TFI rodiklis pasikeitė $ +0.00078 (+22.41% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
TrustFi 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00026 (-5.76%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir TrustFi (TFI) pokyčius?
TrustFi Network is a decentralized BaaS solution for DeFi market based on multichain environment. A complete set of product portfolios developed by TrustFi, including IDO General Protocol (named TrustFi Alpha), Decentralized Staking Contract (named TrustFi Beta) and Providing Liquidity Mining model (“PLM”), which is an important supplement to the DeFi infrastructure built on Web 3.0.
TrustFi kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos TrustFi (TFI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų TrustFi (TFI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes TrustFi prognozes.
Supratimas apie TrustFi (TFI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie TFIišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.