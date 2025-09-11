TonCapy (TCAPY) realiojo laiko kaina yra $ 0.0002312. Per pastarąsias 24 valandas TCAPY svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0002247 iki aukščiausios $ 0.0002601 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia TCAPY kaina yra $ 0.004019076467202727, o žemiausia – $ 0.000142810759105323.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, TCAPY per pastarąją valandą pasikeitė -5.52%, per 24 valandas – -3.42%, o per pastarąsias 7 dienas – -13.19%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
TonCapy (TCAPY) rinkos informacija
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 87.08K
$ 87.08K$ 87.08K
$ 174.99M
$ 174.99M$ 174.99M
0.00
0.00 0.00
756,871,879,418
756,871,879,418 756,871,879,418
664,071,289,168
664,071,289,168 664,071,289,168
0.00%
BSC
Dabartinė TonCapy rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 87.08K. TCAPY apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 664071289168. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 174.99M
TonCapy (TCAPY) kainos istorija USD
Stebėkite TonCapy kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.000008187
-3.42%
30 dienų
$ -0.0001452
-38.58%
60 dienų
$ -0.0001838
-44.29%
90 dienų
$ -0.0005597
-70.77%
TonCapy kainos pokytis šiandien
Šiandien TCAPY užfiksuotas $ -0.000008187 (-3.42%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
TonCapy 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0001452 (-38.58%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
TonCapy 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, TCAPY rodiklis pasikeitė $ -0.0001838 (-44.29% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
TonCapy 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0005597 (-70.77%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir TonCapy (TCAPY) pokyčius?
TonCapy is a Web3 project in a powerful ecosystem, backed by BingX, TingFoundation and invested in by UFIN LABs. The 2 firms have onboarded over 20 million users and supported the development of more than 200 projects on various blockchains. With strategic partnerships with 10 top-tier CEXs, TonCapy is on track to become the Unicorn of this Halving cycle.
TonCapy galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų TonCapy investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti TonCapy, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
TonCapy kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos TonCapy (TCAPY) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų TonCapy (TCAPY) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes TonCapy prognozes.
Supratimas apie TonCapy (TCAPY) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie TCAPYišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti TonCapy (TCAPY)
Ieškote, kaip nusipirkti TonCapy? Viskas paprasta ir patogu! TonCapy lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.