Taraxa Coin (TARA) realiojo laiko kaina yra $ 0.0017131. Per pastarąsias 24 valandas TARA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0016405 iki aukščiausios $ 0.001755 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia TARA kaina yra $ 0.07728197, o žemiausia – $ 0.000591558231188284.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, TARA per pastarąją valandą pasikeitė +0.68%, per 24 valandas – +3.04%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.09%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Taraxa Coin (TARA) rinkos informacija
No.1188
$ 9.68M
$ 9.68M$ 9.68M
$ 73.71K
$ 73.71K$ 73.71K
$ 20.56M
$ 20.56M$ 20.56M
5.65B
5.65B 5.65B
12,000,000,000
12,000,000,000 12,000,000,000
10,840,299,315
10,840,299,315 10,840,299,315
47.08%
2021-03-19 00:00:00
TARA
Dabartinė Taraxa Coin rinkos kapitalizacija yra $ 9.68M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 73.71K. TARA apyvartoje yra 5.65B vienetų, o bendras kiekis siekia 10840299315. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 20.56M
Taraxa Coin (TARA) kainos istorija USD
Stebėkite Taraxa Coin kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.000050568
+3.04%
30 dienų
$ -0.0009306
-35.21%
60 dienų
$ -0.0007097
-29.30%
90 dienų
$ -0.0004933
-22.36%
Taraxa Coin kainos pokytis šiandien
Šiandien TARA užfiksuotas $ +0.000050568 (+3.04%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Taraxa Coin 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0009306 (-35.21%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Taraxa Coin 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, TARA rodiklis pasikeitė $ -0.0007097 (-29.30% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Taraxa Coin 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0004933 (-22.36%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Taraxa Coin (TARA) pokyčius?
Taraxa is designed to track informal transaction to minimize the cost & risk of confusion and disputes.The vast majority (>80%) of the world’s transactions are informal, uncaptured, and unverifiable, often leading to costly confusion and disputes. Taraxa leverages inline capturing and audit logging to make these transactions trusted and seamless.
Taraxa Coin galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Taraxa Coin investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti TARAstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Taraxa Coin mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Taraxa Coin, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Taraxa Coin kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Taraxa Coin (TARA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Taraxa Coin (TARA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Taraxa Coin prognozes.
Supratimas apie Taraxa Coin (TARA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie TARAišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Taraxa Coin (TARA)
Ieškote, kaip nusipirkti Taraxa Coin? Viskas paprasta ir patogu! Taraxa Coin lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.