Taraxa Coin logotipas

Taraxa Coin kaina(TARA)

1 TARA į USD – tiesioginė kaina:

$0.001714
$0.001714
+3.04%1D
USD
Taraxa Coin (TARA) kainos grafikas realiu laiku
Taraxa Coin (TARA) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0016405
$ 0.0016405
24 val. žemiausia
$ 0.001755
$ 0.001755
24 val. aukščiausia

$ 0.0016405
$ 0.0016405

$ 0.001755
$ 0.001755

$ 0.07728197
$ 0.07728197

$ 0.000591558231188284
$ 0.000591558231188284

+0.68%

+3.04%

+0.09%

+0.09%

Taraxa Coin (TARA) realiojo laiko kaina yra $ 0.0017131. Per pastarąsias 24 valandas TARA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0016405 iki aukščiausios $ 0.001755 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia TARA kaina yra $ 0.07728197, o žemiausia – $ 0.000591558231188284.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, TARA per pastarąją valandą pasikeitė +0.68%, per 24 valandas – +3.04%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.09%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Taraxa Coin (TARA) rinkos informacija

No.1188

$ 9.68M
$ 9.68M

$ 73.71K
$ 73.71K

$ 20.56M
$ 20.56M

5.65B
5.65B

12,000,000,000
12,000,000,000

10,840,299,315
10,840,299,315

47.08%

2021-03-19 00:00:00

TARA

Dabartinė Taraxa Coin rinkos kapitalizacija yra $ 9.68M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 73.71K. TARA apyvartoje yra 5.65B vienetų, o bendras kiekis siekia 10840299315. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 20.56M

Taraxa Coin (TARA) kainos istorija USD

Stebėkite Taraxa Coin kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.000050568+3.04%
30 dienų$ -0.0009306-35.21%
60 dienų$ -0.0007097-29.30%
90 dienų$ -0.0004933-22.36%
Taraxa Coin kainos pokytis šiandien

Šiandien TARA užfiksuotas $ +0.000050568 (+3.04%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Taraxa Coin 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0009306 (-35.21%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Taraxa Coin 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, TARA rodiklis pasikeitė $ -0.0007097 (-29.30% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Taraxa Coin 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0004933 (-22.36%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Taraxa Coin (TARA) pokyčius?

Peržiūrėkite Taraxa Coin kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Taraxa Coin (TARA)

Taraxa is designed to track informal transaction to minimize the cost & risk of confusion and disputes.The vast majority (>80%) of the world’s transactions are informal, uncaptured, and unverifiable, often leading to costly confusion and disputes. Taraxa leverages inline capturing and audit logging to make these transactions trusted and seamless.

Taraxa Coin galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Taraxa Coin investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti TARAstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Taraxa Coin mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Taraxa Coin, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Taraxa Coin kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Taraxa Coin (TARA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Taraxa Coin (TARA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Taraxa Coin prognozes.

Peržiūrėkite Taraxa Coin kainos prognozę dabar!

Taraxa Coin (TARA) Tokenomika

Supratimas apie Taraxa Coin (TARA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie TARAišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Taraxa Coin (TARA)

Ieškote, kaip nusipirkti Taraxa Coin? Viskas paprasta ir patogu! Taraxa Coin lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

TARA į vietos valiutas

1 Taraxa Coin(TARA) į VND
45.0802265
1 Taraxa Coin(TARA) į AUD
A$0.002586781
1 Taraxa Coin(TARA) į GBP
0.001250563
1 Taraxa Coin(TARA) į EUR
0.001456135
1 Taraxa Coin(TARA) į USD
$0.0017131
1 Taraxa Coin(TARA) į MYR
RM0.007229282
1 Taraxa Coin(TARA) į TRY
0.070733899
1 Taraxa Coin(TARA) į JPY
¥0.2518257
1 Taraxa Coin(TARA) į ARS
ARS$2.44031095
1 Taraxa Coin(TARA) į RUB
0.146709884
1 Taraxa Coin(TARA) į INR
0.151283861
1 Taraxa Coin(TARA) į IDR
Rp28.083602064
1 Taraxa Coin(TARA) į KRW
2.385920025
1 Taraxa Coin(TARA) į PHP
0.097937927
1 Taraxa Coin(TARA) į EGP
￡E.0.082502896
1 Taraxa Coin(TARA) į BRL
R$0.00925074
1 Taraxa Coin(TARA) į CAD
C$0.002364078
1 Taraxa Coin(TARA) į BDT
0.20865558
1 Taraxa Coin(TARA) į NGN
2.583851599
1 Taraxa Coin(TARA) į COP
$6.718024436
1 Taraxa Coin(TARA) į ZAR
R.0.030030643
1 Taraxa Coin(TARA) į UAH
0.070716768
1 Taraxa Coin(TARA) į VES
Bs0.2672436
1 Taraxa Coin(TARA) į CLP
$1.6462891
1 Taraxa Coin(TARA) į PKR
Rs0.486537531
1 Taraxa Coin(TARA) į KZT
0.923497948
1 Taraxa Coin(TARA) į THB
฿0.054510842
1 Taraxa Coin(TARA) į TWD
NT$0.05190693
1 Taraxa Coin(TARA) į AED
د.إ0.006287077
1 Taraxa Coin(TARA) į CHF
Fr0.001353349
1 Taraxa Coin(TARA) į HKD
HK$0.013327918
1 Taraxa Coin(TARA) į AMD
֏0.654592641
1 Taraxa Coin(TARA) į MAD
.د.م0.015469293
1 Taraxa Coin(TARA) į MXN
$0.031915053
1 Taraxa Coin(TARA) į SAR
ريال0.006424125
1 Taraxa Coin(TARA) į PLN
0.006235684
1 Taraxa Coin(TARA) į RON
лв0.007417723
1 Taraxa Coin(TARA) į SEK
kr0.016017485
1 Taraxa Coin(TARA) į BGN
лв0.002860877
1 Taraxa Coin(TARA) į HUF
Ft0.576218316
1 Taraxa Coin(TARA) į CZK
0.035769528
1 Taraxa Coin(TARA) į KWD
د.ك0.0005224955
1 Taraxa Coin(TARA) į ILS
0.005704623
1 Taraxa Coin(TARA) į AOA
Kz1.561610567
1 Taraxa Coin(TARA) į BHD
.د.ب0.0006458387
1 Taraxa Coin(TARA) į BMD
$0.0017131
1 Taraxa Coin(TARA) į DKK
kr0.010929578
1 Taraxa Coin(TARA) į HNL
L0.044900351
1 Taraxa Coin(TARA) į MUR
0.078048836
1 Taraxa Coin(TARA) į NAD
$0.030116298
1 Taraxa Coin(TARA) į NOK
kr0.017011083
1 Taraxa Coin(TARA) į NZD
$0.002878008
1 Taraxa Coin(TARA) į PAB
B/.0.0017131
1 Taraxa Coin(TARA) į PGK
K0.007263544
1 Taraxa Coin(TARA) į QAR
ر.ق0.006235684
1 Taraxa Coin(TARA) į RSD
дин.0.171635489

Taraxa Coin išteklius

Išsamesnei Taraxa Coin analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Taraxa Coin svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Taraxa Coin

Kiek Taraxa Coin(TARA) verta (-as) šiandien?
Dabartinė TARA kaina USD valiuta yra 0.0017131USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė TARA į USD kaina?
Dabartinė TARA kaina USD valiuta yra $ 0.0017131. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Taraxa Coin rinkos kapitalizacija?
TARA rinkos kapitalizacija yra $ 9.68MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra TARA apyvartoje?
TARA apyvartoje yra 5.65BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) TARA kaina?
TARA pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.07728197USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) TARA kaina?
TARA pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000591558231188284USD.
Kokia yra TARA prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis TARA yra $ 73.71KUSD.
Ar TARA kaina šiais metais kils?
TARA šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite TARA kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Taraxa Coin (TARA) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
TARA-į-USD skaičiuoklė

Suma

TARA
TARA
USD
USD

1 TARA = 0.0017131 USD

Prekiauti TARA

TARAUSDT
$0.001714
$0.001714
+3.02%

