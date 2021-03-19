TARA

Taraxa is designed to track informal transaction to minimize the cost & risk of confusion and disputes.The vast majority (>80%) of the world’s transactions are informal, uncaptured, and unverifiable, often leading to costly confusion and disputes. Taraxa leverages inline capturing and audit logging to make these transactions trusted and seamless.

VardasTARA

ReitingasNo.1335

Rinkos kapitalizacija$0.00

Visiškai sumažinta rinkos kapitalizacija$0.00

Rinkos dalis%

Prekybos apimtis / rinkos kapitalizacija (24 val.)0.01%

Cirkuliuojantis kiekis5,603,366,399

Maksimali pasiūla12,000,000,000

Bendra pasiūla10,850,512,311

Cirkuliacijos norma0.4669%

Išleidimo data2021-03-19 00:00:00

Kaina, už kurią turtas buvo išleistas pirmą kartą--

Visų laikų rekordas0.07728197,2021-03-22

Mažiausia kaina0.000591558231188284,2022-12-24

Vieša blokų grandinėTARA

Sektorius

Socialinė žiniasklaida

Atsisakymas: cmc pateikti duomenys ir neturėtų būti laikomi investavimo patarimais.

