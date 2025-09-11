Daugiau apie TAO

Bittensor kaina(TAO)

$351.52
+2.18%1D
Bittensor (TAO) kainos grafikas realiu laiku
2025-09-11 12:13:04(UTC+8)

Bittensor (TAO) kainos informacija (USD)

$ 328.51
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

Bittensor (TAO) realiojo laiko kaina yra $ 351.54. Per pastarąsias 24 valandas TAO svyravo nuo žemiausios kainos $ 328.51 iki aukščiausios $ 354.98 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia TAO kaina yra $ 767.6796797200545, o žemiausia – $ 30.40095531468245.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, TAO per pastarąją valandą pasikeitė +0.07%, per 24 valandas – +2.18%, o per pastarąsias 7 dienas – +9.57%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Bittensor (TAO) rinkos informacija

No.36

Dabartinė Bittensor rinkos kapitalizacija yra $ 3.46B, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 7.47M. TAO apyvartoje yra 9.85M vienetų, o bendras kiekis siekia 21000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 7.38B

Bittensor (TAO) kainos istorija USD

Stebėkite Bittensor kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +7.4996+2.18%
30 dienų$ -13.55-3.72%
60 dienų$ -40.98-10.45%
90 dienų$ -20.36-5.48%
Bittensor kainos pokytis šiandien

Šiandien TAO užfiksuotas $ +7.4996 (+2.18%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Bittensor 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -13.55 (-3.72%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Bittensor 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, TAO rodiklis pasikeitė $ -40.98 (-10.45% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Bittensor 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -20.36 (-5.48%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Bittensor (TAO) pokyčius?

Peržiūrėkite Bittensor kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Bittensor (TAO)

Bittensor is an open-source protocol that powers a decentralized, blockchain-based, tokenized machine learning network. The project is designed to accelerate the development of artificial intelligence by introducing an optimized training strategy in which models interact in an incentivized, iterative ecosystem, while also advancing a more equitable and collaborative approach to its ownership and access.

Bittensor galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Bittensor investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Bittensor kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Bittensor (TAO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Bittensor (TAO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Bittensor prognozes.

Peržiūrėkite Bittensor kainos prognozę dabar!

Bittensor (TAO) Tokenomika

Supratimas apie Bittensor (TAO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie TAOišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Bittensor (TAO)

Ieškote, kaip nusipirkti Bittensor? Viskas paprasta ir patogu! Bittensor lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

TAO į vietos valiutas

1 Bittensor(TAO) į VND
9,250,775.1
1 Bittensor(TAO) į AUD
A$530.8254
1 Bittensor(TAO) į GBP
256.6242
1 Bittensor(TAO) į EUR
298.809
1 Bittensor(TAO) į USD
$351.54
1 Bittensor(TAO) į MYR
RM1,483.4988
1 Bittensor(TAO) į TRY
14,511.5712
1 Bittensor(TAO) į JPY
¥51,676.38
1 Bittensor(TAO) į ARS
ARS$500,768.73
1 Bittensor(TAO) į RUB
29,705.13
1 Bittensor(TAO) į INR
30,984.7356
1 Bittensor(TAO) į IDR
Rp5,762,949.8976
1 Bittensor(TAO) į KRW
488,928.8628
1 Bittensor(TAO) į PHP
20,086.9956
1 Bittensor(TAO) į EGP
￡E.16,926.651
1 Bittensor(TAO) į BRL
R$1,898.316
1 Bittensor(TAO) į CAD
C$485.1252
1 Bittensor(TAO) į BDT
42,817.572
1 Bittensor(TAO) į NGN
530,224.2666
1 Bittensor(TAO) į COP
$1,378,585.2024
1 Bittensor(TAO) į ZAR
R.6,148.4346
1 Bittensor(TAO) į UAH
14,511.5712
1 Bittensor(TAO) į VES
Bs54,840.24
1 Bittensor(TAO) į CLP
$337,829.94
1 Bittensor(TAO) į PKR
Rs99,840.8754
1 Bittensor(TAO) į KZT
189,508.1832
1 Bittensor(TAO) į THB
฿11,168.4258
1 Bittensor(TAO) į TWD
NT$10,669.239
1 Bittensor(TAO) į AED
د.إ1,290.1518
1 Bittensor(TAO) į CHF
Fr277.7166
1 Bittensor(TAO) į HKD
HK$2,734.9812
1 Bittensor(TAO) į AMD
֏134,326.9494
1 Bittensor(TAO) į MAD
.د.م3,174.4062
1 Bittensor(TAO) į MXN
$6,535.1286
1 Bittensor(TAO) į SAR
ريال1,318.275
1 Bittensor(TAO) į PLN
1,279.6056
1 Bittensor(TAO) į RON
лв1,525.6836
1 Bittensor(TAO) į SEK
kr3,286.899
1 Bittensor(TAO) į BGN
лв587.0718
1 Bittensor(TAO) į HUF
Ft118,163.1402
1 Bittensor(TAO) į CZK
7,333.1244
1 Bittensor(TAO) į KWD
د.ك107.2197
1 Bittensor(TAO) į ILS
1,167.1128
1 Bittensor(TAO) į AOA
Kz321,627.4614
1 Bittensor(TAO) į BHD
.د.ب132.53058
1 Bittensor(TAO) į BMD
$351.54
1 Bittensor(TAO) į DKK
kr2,242.8252
1 Bittensor(TAO) į HNL
L9,213.8634
1 Bittensor(TAO) į MUR
15,995.07
1 Bittensor(TAO) į NAD
$6,180.0732
1 Bittensor(TAO) į NOK
kr3,490.7922
1 Bittensor(TAO) į NZD
$590.5872
1 Bittensor(TAO) į PAB
B/.351.54
1 Bittensor(TAO) į PGK
K1,490.5296
1 Bittensor(TAO) į QAR
ر.ق1,279.6056
1 Bittensor(TAO) į RSD
дин.35,210.2464

Išsamesnei Bittensor analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Bittensor svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Bittensor

Kiek Bittensor(TAO) verta (-as) šiandien?
Dabartinė TAO kaina USD valiuta yra 351.54USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė TAO į USD kaina?
Dabartinė TAO kaina USD valiuta yra $ 351.54. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Bittensor rinkos kapitalizacija?
TAO rinkos kapitalizacija yra $ 3.46BUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra TAO apyvartoje?
TAO apyvartoje yra 9.85MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) TAO kaina?
TAO pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 767.6796797200545USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) TAO kaina?
TAO pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 30.40095531468245USD.
Kokia yra TAO prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis TAO yra $ 7.47MUSD.
Ar TAO kaina šiais metais kils?
TAO šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite TAO kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
2025-09-11 12:13:04(UTC+8)

