Bittensor (TAO) realiojo laiko kaina yra $ 351.54. Per pastarąsias 24 valandas TAO svyravo nuo žemiausios kainos $ 328.51 iki aukščiausios $ 354.98 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia TAO kaina yra $ 767.6796797200545, o žemiausia – $ 30.40095531468245.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, TAO per pastarąją valandą pasikeitė +0.07%, per 24 valandas – +2.18%, o per pastarąsias 7 dienas – +9.57%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Bittensor (TAO) rinkos informacija
No.36
$ 3.46B
$ 3.46B$ 3.46B
$ 7.47M
$ 7.47M$ 7.47M
$ 7.38B
$ 7.38B$ 7.38B
9.85M
9.85M 9.85M
21,000,000
21,000,000 21,000,000
21,000,000
21,000,000 21,000,000
46.89%
0.08%
TAO
Dabartinė Bittensor rinkos kapitalizacija yra $ 3.46B, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 7.47M. TAO apyvartoje yra 9.85M vienetų, o bendras kiekis siekia 21000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 7.38B
Bittensor (TAO) kainos istorija USD
Stebėkite Bittensor kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +7.4996
+2.18%
30 dienų
$ -13.55
-3.72%
60 dienų
$ -40.98
-10.45%
90 dienų
$ -20.36
-5.48%
Bittensor kainos pokytis šiandien
Šiandien TAO užfiksuotas $ +7.4996 (+2.18%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Bittensor 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -13.55 (-3.72%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Bittensor 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, TAO rodiklis pasikeitė $ -40.98 (-10.45% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Bittensor 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -20.36 (-5.48%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Bittensor (TAO) pokyčius?
Bittensor is an open-source protocol that powers a decentralized, blockchain-based, tokenized machine learning network. The project is designed to accelerate the development of artificial intelligence by introducing an optimized training strategy in which models interact in an incentivized, iterative ecosystem, while also advancing a more equitable and collaborative approach to its ownership and access.
Bittensor galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Bittensor investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti TAOstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Bittensor mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Bittensor, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Bittensor kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Bittensor (TAO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Bittensor (TAO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Bittensor prognozes.
Supratimas apie Bittensor (TAO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie TAOišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Bittensor (TAO)
Ieškote, kaip nusipirkti Bittensor? Viskas paprasta ir patogu! Bittensor lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
