TARS Protocol (TAI) realiojo laiko kaina yra $ 0.06185. Per pastarąsias 24 valandas TAI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.05999 iki aukščiausios $ 0.06427 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia TAI kaina yra $ 0.49410794501545524, o žemiausia – $ 0.02315821757289225.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, TAI per pastarąją valandą pasikeitė +0.65%, per 24 valandas – -1.88%, o per pastarąsias 7 dienas – +9.81%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
TARS Protocol (TAI) rinkos informacija
No.561
$ 55.18M
$ 55.18M$ 55.18M
$ 132.43K
$ 132.43K$ 132.43K
$ 61.85M
$ 61.85M$ 61.85M
892.19M
892.19M 892.19M
999,999,988
999,999,988 999,999,988
892,189,753.9
892,189,753.9 892,189,753.9
89.21%
SOL
Dabartinė TARS Protocol rinkos kapitalizacija yra $ 55.18M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 132.43K. TAI apyvartoje yra 892.19M vienetų, o bendras kiekis siekia 892189753.9. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 61.85M
TARS Protocol (TAI) kainos istorija USD
Stebėkite TARS Protocol kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0011851
-1.88%
30 dienų
$ -0.00853
-12.12%
60 dienų
$ -0.02215
-26.37%
90 dienų
$ -0.03926
-38.83%
TARS Protocol kainos pokytis šiandien
Šiandien TAI užfiksuotas $ -0.0011851 (-1.88%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
TARS Protocol 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00853 (-12.12%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
TARS Protocol 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, TAI rodiklis pasikeitė $ -0.02215 (-26.37% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
TARS Protocol 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.03926 (-38.83%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir TARS Protocol (TAI) pokyčius?
TARS Protocol is an AI-driven, scalable Web3 modular infrastructure platform designed to empower projects with cutting-edge artificial intelligence solutions and one-stop BaaS (Blockchain-as-a-Service). TARS aims to bridge the gap between AI and Web3 worlds by providing a unified platform for AI-powered tools and services, enabling organizations and individuals to effortlessly transition from Web2 to Web3.
TARS Protocol galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų TARS Protocol investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti TAIstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie TARS Protocol mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti TARS Protocol, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
TARS Protocol kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos TARS Protocol (TAI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų TARS Protocol (TAI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes TARS Protocol prognozes.
Supratimas apie TARS Protocol (TAI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie TAIišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti TARS Protocol (TAI)
Ieškote, kaip nusipirkti TARS Protocol? Viskas paprasta ir patogu! TARS Protocol lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.