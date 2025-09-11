Daugiau apie TAI

TARS Protocol kaina(TAI)

1 TAI į USD – tiesioginė kaina:

TARS Protocol (TAI) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 16:01:20(UTC+8)

TARS Protocol (TAI) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

+0.65%

-1.88%

+9.81%

+9.81%

TARS Protocol (TAI) realiojo laiko kaina yra $ 0.06185. Per pastarąsias 24 valandas TAI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.05999 iki aukščiausios $ 0.06427 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia TAI kaina yra $ 0.49410794501545524, o žemiausia – $ 0.02315821757289225.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, TAI per pastarąją valandą pasikeitė +0.65%, per 24 valandas – -1.88%, o per pastarąsias 7 dienas – +9.81%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

TARS Protocol (TAI) rinkos informacija

No.561

89.21%

SOL

Dabartinė TARS Protocol rinkos kapitalizacija yra $ 55.18M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 132.43K. TAI apyvartoje yra 892.19M vienetų, o bendras kiekis siekia 892189753.9. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 61.85M

TARS Protocol (TAI) kainos istorija USD

Stebėkite TARS Protocol kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0011851-1.88%
30 dienų$ -0.00853-12.12%
60 dienų$ -0.02215-26.37%
90 dienų$ -0.03926-38.83%
TARS Protocol kainos pokytis šiandien

Šiandien TAI užfiksuotas $ -0.0011851 (-1.88%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

TARS Protocol 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00853 (-12.12%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

TARS Protocol 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, TAI rodiklis pasikeitė $ -0.02215 (-26.37% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

TARS Protocol 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.03926 (-38.83%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir TARS Protocol (TAI) pokyčius?

Peržiūrėkite TARS Protocol kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra TARS Protocol (TAI)

TARS Protocol is an AI-driven, scalable Web3 modular infrastructure platform designed to empower projects with cutting-edge artificial intelligence solutions and one-stop BaaS (Blockchain-as-a-Service). TARS aims to bridge the gap between AI and Web3 worlds by providing a unified platform for AI-powered tools and services, enabling organizations and individuals to effortlessly transition from Web2 to Web3.

TARS Protocol galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų TARS Protocol investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti TAIstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie TARS Protocol mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti TARS Protocol, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

TARS Protocol kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos TARS Protocol (TAI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų TARS Protocol (TAI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes TARS Protocol prognozes.

Peržiūrėkite TARS Protocol kainos prognozę dabar!

TARS Protocol (TAI) Tokenomika

Supratimas apie TARS Protocol (TAI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie TAIišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti TARS Protocol (TAI)

Ieškote, kaip nusipirkti TARS Protocol? Viskas paprasta ir patogu! TARS Protocol lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

TAI į vietos valiutas

1 TARS Protocol(TAI) į VND
1,627.58275
1 TARS Protocol(TAI) į AUD
A$0.0933935
1 TARS Protocol(TAI) į GBP
0.0451505
1 TARS Protocol(TAI) į EUR
0.0525725
1 TARS Protocol(TAI) į USD
$0.06185
1 TARS Protocol(TAI) į MYR
RM0.261007
1 TARS Protocol(TAI) į TRY
2.5537865
1 TARS Protocol(TAI) į JPY
¥9.09195
1 TARS Protocol(TAI) į ARS
ARS$88.105325
1 TARS Protocol(TAI) į RUB
5.296834
1 TARS Protocol(TAI) į INR
5.4619735
1 TARS Protocol(TAI) į IDR
Rp1,013.934264
1 TARS Protocol(TAI) į KRW
86.1415875
1 TARS Protocol(TAI) į PHP
3.5359645
1 TARS Protocol(TAI) į EGP
￡E.2.978696
1 TARS Protocol(TAI) į BRL
R$0.33399
1 TARS Protocol(TAI) į CAD
C$0.085353
1 TARS Protocol(TAI) į BDT
7.53333
1 TARS Protocol(TAI) į NGN
93.2877365
1 TARS Protocol(TAI) į COP
$242.548486
1 TARS Protocol(TAI) į ZAR
R.1.0842305
1 TARS Protocol(TAI) į UAH
2.553168
1 TARS Protocol(TAI) į VES
Bs9.6486
1 TARS Protocol(TAI) į CLP
$59.43785
1 TARS Protocol(TAI) į PKR
Rs17.5660185
1 TARS Protocol(TAI) į KZT
33.342098
1 TARS Protocol(TAI) į THB
฿1.968067
1 TARS Protocol(TAI) į TWD
NT$1.874055
1 TARS Protocol(TAI) į AED
د.إ0.2269895
1 TARS Protocol(TAI) į CHF
Fr0.0488615
1 TARS Protocol(TAI) į HKD
HK$0.481193
1 TARS Protocol(TAI) į AMD
֏23.6335035
1 TARS Protocol(TAI) į MAD
.د.م0.5585055
1 TARS Protocol(TAI) į MXN
$1.1522655
1 TARS Protocol(TAI) į SAR
ريال0.2319375
1 TARS Protocol(TAI) į PLN
0.225134
1 TARS Protocol(TAI) į RON
лв0.2678105
1 TARS Protocol(TAI) į SEK
kr0.5782975
1 TARS Protocol(TAI) į BGN
лв0.1032895
1 TARS Protocol(TAI) į HUF
Ft20.803866
1 TARS Protocol(TAI) į CZK
1.291428
1 TARS Protocol(TAI) į KWD
د.ك0.01886425
1 TARS Protocol(TAI) į ILS
0.2059605
1 TARS Protocol(TAI) į AOA
Kz56.3806045
1 TARS Protocol(TAI) į BHD
.د.ب0.02331745
1 TARS Protocol(TAI) į BMD
$0.06185
1 TARS Protocol(TAI) į DKK
kr0.394603
1 TARS Protocol(TAI) į HNL
L1.6210885
1 TARS Protocol(TAI) į MUR
2.817886
1 TARS Protocol(TAI) į NAD
$1.087323
1 TARS Protocol(TAI) į NOK
kr0.6141705
1 TARS Protocol(TAI) į NZD
$0.103908
1 TARS Protocol(TAI) į PAB
B/.0.06185
1 TARS Protocol(TAI) į PGK
K0.262244
1 TARS Protocol(TAI) į QAR
ر.ق0.225134
1 TARS Protocol(TAI) į RSD
дин.6.1967515

TARS Protocol išteklius

Išsamesnei TARS Protocol analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali TARS Protocol svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie TARS Protocol

Kiek TARS Protocol(TAI) verta (-as) šiandien?
Dabartinė TAI kaina USD valiuta yra 0.06185USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė TAI į USD kaina?
Dabartinė TAI kaina USD valiuta yra $ 0.06185. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra TARS Protocol rinkos kapitalizacija?
TAI rinkos kapitalizacija yra $ 55.18MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra TAI apyvartoje?
TAI apyvartoje yra 892.19MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) TAI kaina?
TAI pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.49410794501545524USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) TAI kaina?
TAI pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.02315821757289225USD.
Kokia yra TAI prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis TAI yra $ 132.43KUSD.
Ar TAI kaina šiais metais kils?
TAI šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite TAI kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 16:01:20(UTC+8)

TARS Protocol (TAI) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

